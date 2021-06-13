Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
gonzo написав:Хз как в юните, но в файне и республике проблема даже не в шлакоблоке - а в том что он пустотелый и 18см к соседям и слышно как кот чихает, если б тот же шлакоблок но полнотелый и 25+ то было б норм хоть и не престижно
Сейчас все наполнение пустотелое, так что без звукоизоляции увы и ах. Как вариант искать квартиру с несущей межквартирной перегородкой. В спальне, или другой жилой комнате, при условии ее смежности с соседями, обязательно делать хотя бы минимальную звукоизоляцию. Или, как минимум, накинуть 5-7 см штукатурки.
sequence написав: пока не интересовался, но полагаю, что прорвавшись на территорию под предлогом визита к своим коллегам (минимум двое живут) и одолжив у них абонемент в бассейн можно таки поплюхаться трохи в модном бассейне. Но зачем оно мне нужно, другой вопрос. Как будто бассейнов в Киеве мало
Вот это совдеповское жлобство у вас будет быстро проходить. Пойди и заплати. Кроме того, в Америке в бассейн жк один жилец может официально провести с собой одного гостя. Тут тоже как-то так сделают. Да, в Киеве очень мало бассейнов. В такую жару желательно освежиться недалеко от дома, пройтись пешочком, а не париться час в пробках. Особенно это актуально для мамок и детей, которые все время сидят дома и не у всех есть машины.
gonzo написав:Хз как в юните, но в файне и республике проблема даже не в шлакоблоке - а в том что он пустотелый и 18см к соседям и слышно как кот чихает, если б тот же шлакоблок но полнотелый и 25+ то было б норм хоть и не престижно
Сейчас все наполнение пустотелое, так что без звукоизоляции увы и ах. Как вариант искать квартиру с несущей межквартирной перегородкой. В спальне, или другой жилой комнате, при условии ее смежности с соседями, обязательно делать хотя бы минимальную звукоизоляцию. Или, как минимум, накинуть 5-7 см штукатурки.
Торцевые, граничащие с лестничной клеткой, на последнем этаже - становятся интереснее.