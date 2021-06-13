|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 26 лип, 2021 14:14
Natt написав:
Торцевые, граничащие с лестничной клеткой, на последнем этаже - становятся интереснее
Двухэтажные
-
b3320413
-
-
- Повідомлень: 99
- З нами з: 13.08.18
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 26 лип, 2021 14:15
b3320413 написав: Natt написав:
Торцевые, граничащие с лестничной клеткой, на последнем этаже - становятся интереснее
Двухэтажные
В чем плюс двухэтажных то?
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 29604
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1253 раз.
- Подякували: 7182 раз.
-
- Профіль
-
7
2
3
Додано: Пон 26 лип, 2021 14:16
Faceless
Еще меньше плотность людей - меньше шума
-
b3320413
-
-
- Повідомлень: 99
- З нами з: 13.08.18
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 26 лип, 2021 14:22
b3320413 написав:Faceless
Еще меньше плотность людей - меньше шума
Имхо такая же небольшая плотность достигается при бОльших площадях квартир и малом их количестве на этаж. А двух и более уровневые квартиры это куча пространства, съеденного лестничным пролетом (если лестницу делать удобной) и непрактичность (думаю, еще на этапе ремонта и заноса мебели вы ту лестницу уже проклянете).
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 29604
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1253 раз.
- Подякували: 7182 раз.
-
- Профіль
-
7
2
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|