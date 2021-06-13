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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8080808180828083

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 121
1. Зросли більш, як на 15%
19%
23
2. Зросли на 10 - 15%
2%
3
3. Зросли на 5 - 10%
10%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
40%
48
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
21
Всього голосів : 121
Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 14:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Natt написав:Торцевые, граничащие с лестничной клеткой, на последнем этаже - становятся интереснее

Двухэтажные
b3320413
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 14:15

  b3320413 написав:
  Natt написав:Торцевые, граничащие с лестничной клеткой, на последнем этаже - становятся интереснее

Двухэтажные

В чем плюс двухэтажных то?
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 14:16

Faceless
Еще меньше плотность людей - меньше шума
b3320413
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 14:22

  b3320413 написав:Faceless
Еще меньше плотность людей - меньше шума

Имхо такая же небольшая плотность достигается при бОльших площадях квартир и малом их количестве на этаж. А двух и более уровневые квартиры это куча пространства, съеденного лестничным пролетом (если лестницу делать удобной) и непрактичность (думаю, еще на этапе ремонта и заноса мебели вы ту лестницу уже проклянете).
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 14:50

  antey1969 написав:
  Hotab написав:gonzo , 20см газоблока между квартирами - хуже наверное не бывает. Ад.Слышно, как соседи душ принимают. Падающая вода.

Шумку ставить на стену из газоблока надо обязательно. Даже если под аренду


:oops: :oops: :oops:
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 15:36

  airmax78 написав:Ищу бассейн на генплане Юнита - там что он не предусмотрен?


бассейн уже не нужен. Нужен комплекс
надо:

бассейн;
аренда геликов новых:
лес (вчера жарил сосиски c малолетками, предложил свадьбу и трое детей)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 15:55

https://biz.liga.net/all/nedvizhimost/a ... o-rabotaet
Оценочная стоимость нашей квартиры составила 1 243 113 грн или $45 648 (по курсу НБУ на 21.07.21). Насколько точна эта оценка, сказать сложно. В 2009-м эта квартира была приобретена (без ремонта) за $70 000.

Глава ФГИ Дмитрий Сенниченко после запуска сервиса отмечал, что оценочная стоимость может отклоняться от средневзвешенной в разные стороны на 25%.

Комментируя претензии участников рынка, что для выведения оценочной стоимости система использует аналоги из таких сервисов, как Lun и OLX, Сенниченко объяснял, что онлайн-система будет подстраиваться с учетом новых поступающих данных о реальных сделках и точность данных будет расти.

:D
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 16:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Вот видео - сравнили что в Европе можно купить за стоимость 1шки в запоребрике.
Запоребрик нам не интересен, но цены Европы можно смотреть (не знаю на сколько они актуальные).
https://youtu.be/_Y5d4yNvzCM
foxluck
 
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