Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
b3320413 написав:Faceless Еще меньше плотность людей - меньше шума
Имхо такая же небольшая плотность достигается при бОльших площадях квартир и малом их количестве на этаж. А двух и более уровневые квартиры это куча пространства, съеденного лестничным пролетом (если лестницу делать удобной) и непрактичность (думаю, еще на этапе ремонта и заноса мебели вы ту лестницу уже проклянете).
Оценочная стоимость нашей квартиры составила 1 243 113 грн или $45 648 (по курсу НБУ на 21.07.21). Насколько точна эта оценка, сказать сложно. В 2009-м эта квартира была приобретена (без ремонта) за $70 000.
Глава ФГИ Дмитрий Сенниченко после запуска сервиса отмечал, что оценочная стоимость может отклоняться от средневзвешенной в разные стороны на 25%.
Комментируя претензии участников рынка, что для выведения оценочной стоимости система использует аналоги из таких сервисов, как Lun и OLX, Сенниченко объяснял, что онлайн-система будет подстраиваться с учетом новых поступающих данных о реальных сделках и точность данных будет расти.
Оценочная стоимость нашей квартиры составила 1 243 113 грн или $45 648 (по курсу НБУ на 21.07.21). Насколько точна эта оценка, сказать сложно. В 2009-м эта квартира была приобретена (без ремонта) за $70 000.
Глава ФГИ Дмитрий Сенниченко после запуска сервиса отмечал, что оценочная стоимость может отклоняться от средневзвешенной в разные стороны на 25%.
Комментируя претензии участников рынка, что для выведения оценочной стоимости система использует аналоги из таких сервисов, как Lun и OLX, Сенниченко объяснял, что онлайн-система будет подстраиваться с учетом новых поступающих данных о реальных сделках и точность данных будет расти.
Сделал оценку своей квартиры - думаю, что она стоит меньше, чем указала система) Есть предположение, что оценка в рамках района будет не сильно отличаться, хотя от Сонячной брамы до условного ФК расстояние большое.
Оценочная стоимость нашей квартиры составила 1 243 113 грн или $45 648 (по курсу НБУ на 21.07.21). Насколько точна эта оценка, сказать сложно. В 2009-м эта квартира была приобретена (без ремонта) за $70 000.
Глава ФГИ Дмитрий Сенниченко после запуска сервиса отмечал, что оценочная стоимость может отклоняться от средневзвешенной в разные стороны на 25%.
Комментируя претензии участников рынка, что для выведения оценочной стоимости система использует аналоги из таких сервисов, как Lun и OLX, Сенниченко объяснял, что онлайн-система будет подстраиваться с учетом новых поступающих данных о реальных сделках и точность данных будет расти.
Сделал оценку своей квартиры - думаю, что она стоит меньше, чем указала система) Есть предположение, что оценка в рамках района будет не сильно отличаться, хотя от Сонячной брамы до условного ФК расстояние большое.
я думаю при оценке локации опираются не на район, а на кадастровый номер участка, на котором расположен дом