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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 26 лип, 2021 16:43
kingkongovets написав:
kyk написав:https://biz.liga.net/all/nedvizhimost/article/my-otsenili-stoimost-kvartiry-cherez-onlayn-servis-fgi-besplatno-kak-eto-rabotaet
Сделал оценку своей квартиры - думаю, что она стоит меньше, чем указала система) Есть предположение, что оценка в рамках района будет не сильно отличаться, хотя от Сонячной брамы до условного ФК расстояние большое.
я думаю при оценке локации опираются не на район, а на кадастровый номер участка, на котором расположен дом
Возможно. Вы не пробовали оценить какой-то из своих объектов?
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kyk
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Додано: Пон 26 лип, 2021 16:44
Флай, это вообще-то общежитие. Причем такое, где все пожелтело и отвалилось уже давно. Так что не стоит сравнивать ЭТО с 1к.
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Natt
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Додано: Пон 26 лип, 2021 16:45
kyk написав: kingkongovets написав:
kyk написав:https://biz.liga.net/all/nedvizhimost/article/my-otsenili-stoimost-kvartiry-cherez-onlayn-servis-fgi-besplatno-kak-eto-rabotaet
Сделал оценку своей квартиры - думаю, что она стоит меньше, чем указала система) Есть предположение, что оценка в рамках района будет не сильно отличаться, хотя от Сонячной брамы до условного ФК расстояние большое.
я думаю при оценке локации опираются не на район, а на кадастровый номер участка, на котором расположен дом
Возможно. Вы не пробовали оценить какой-то из своих объектов?
не заморачивался пока)
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Додано: Пон 26 лип, 2021 16:56
Natt написав:
Флай, это вообще-то общежитие. Причем такое, где все пожелтело и отвалилось уже давно. Так что не стоит сравнивать ЭТО с 1к.
так що, парапланіруєм від МХЗ, чи уже дно, чи вже дно пробито, чи будєттокадаражать?
ремонт там в подарок? на скільки куїв?
ех, Долярчик в бані, нема кому ума-разума понаучать з 9ма клясами.
Остається почекати, і ще надіяться на откровення від Стаса.
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Додано: Пон 26 лип, 2021 17:12
flyman написав:
Долярчик в бані, нема кому ума-разума понаучать з 9ма клясами.
9 лет тоже приличный срок
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Додано: Пон 26 лип, 2021 17:25
flyman написав:
Остається почекати, і ще надіяться на откровення від Стаса.
Флай, ти воду з підвалу вичерпав нічним горшком уже ? чи з Тернополя пофіг ?
откровенний ти наш
живи своїм підвалом і не умнічай. ленд-лорд бучансько-жулянський
на виході історії про КРЖН-ОКРЖН поговоримо, ок ?
потерпи трішки, Кійосакі почитай, чи що ...
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Додано: Пон 26 лип, 2021 17:36
Натт
Natt написав:
Флай, это вообще-то общежитие. Причем такое, где все пожелтело и отвалилось уже давно. Так что не стоит сравнивать ЭТО с 1к.
, це жопа світу у Тернополі. Район логістично і екологічно ніякий. У вимірах Тернополя - жесть і лютий треш. Флай побачив залізницю і зрозумів: це карма, нада брать. Муха
, успішні люди в Тернополі живуть у приватних будинках у Білій, на Новому світі, у Кутківцях - усі локації над озером. Ще Гаї Гречинські.
А невдахи, які у Києві себе не знайшли, живуть у таких конурах, як ти запропонував оцінити тут людям. Дивний ти. Нема прогресу. Доля забрала тебе з села, але не змогла забрати село з тебе.
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Додано: Пон 26 лип, 2021 18:10
Serg-ik написав:
https://biz.liga.net/all/nedvizhimost/article/my-otsenili-stoimost-kvartiry-cherez-onlayn-servis-fgi-besplatno-kak-eto-rabotaet
Оценочная стоимость нашей квартиры составила 1 243 113 грн или $45 648 (по курсу НБУ на 21.07.21).
ой бредок:
Здесь нужно указать зону населенного пункта: центральная, срединная, периферийная, за населенным пунктом и т.д.
Зона населенного пункта – не обязательное поле. Каждый человек самостоятельно определяет, в какой зоне находится его недвижимость по отношению к условному центру города. Мы выбираем срединную зону.
...онлайн-система будет подстраиваться с учетом новых поступающих данных о реальных сделках и точность данных будет расти.
Нотариусы будут вносить [в базу] по новому процессу реальные соглашения...
Допустимое расхождение в стоимости квартир типовой советской застройки, такой как наша, составляет около 15%
Интересно, система сможет оценить ФТ по цене соседнего хруща? Или наоборот? И когда это в нотариусов появились реальные суммы сделок?
А брать цены с олх, то вообще умора
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Додано: Пон 26 лип, 2021 18:30
stas_rst написав:
Натт
Natt написав:
Флай, это вообще-то общежитие. Причем такое, где все пожелтело и отвалилось уже давно. Так что не стоит сравнивать ЭТО с 1к.
, це жопа світу у Тернополі. Район логістично і екологічно ніякий. У вимірах Тернополя - жесть і лютий треш. Флай побачив залізницю і зрозумів: це карма, нада брать. Муха
, успішні люди в Тернополі живуть у приватних будинках у Білій, на Новому світі, у Кутківцях - усі локації над озером. Ще Гаї Гречинські.
А невдахи, які у Києві себе не знайшли, живуть у таких конурах, як ти запропонував оцінити тут людям. Дивний ти. Нема прогресу. Доля забрала тебе з села, але не змогла забрати село з тебе.
жопа не жопа, до рогатки 3хв, до горбатого мосту 6хв, до центрального ринку аналогічно, до центру 10хв-12 хв, до озера 15хв., напіхоту!!!
ладно, випади в сторону Долярчика із села пропускаю мимо вух, бо ти перепутав його родослівну і моє шляхетське походження, фіг з тим.
Питання було ще, то МХЗ ще скільки дадуть в +, бо якщо докласти штуцер не гривень, то вийде загальна сума інвестицій в кавалірку в новому будинку біля КарДач у пішій доступності чотирьох видів ШРТ.
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flyman
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Додано: Пон 26 лип, 2021 18:41
flyman написав:
Питання було ще, то МХЗ ще скільки дадуть в +, бо якщо докласти штуцер не гривень, то вийде загальна сума інвестицій в кавалірку в новому будинку біля КарДач у пішій доступності чотирьох видів ШРТ.
Андрію, дивись, - я без підколів.
Продавай свої новобуди і логінься з тернопільських статичних ай-пі.
Працювати зможеш і звідти, а діти, ймовірно, у Києві вчитись не будуть.
У тебе достатньо активів з 3-х об"єктів (якщо це правда), щоб купити невеликий будинок під Тернополем (до 50Куо) і зустріти 50 років уже із задоволенням. Нах тобі ці головняки?
І забудеш про ШРТ, шмеерте і всякі екологічно невиправдані митарства.
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