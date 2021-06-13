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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8082808380848085>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 121
1. Зросли більш, як на 15%
19%
23
2. Зросли на 10 - 15%
2%
3
3. Зросли на 5 - 10%
10%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
40%
48
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
21
Всього голосів : 121
Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 16:43

  kingkongovets написав:
kyk написав:https://biz.liga.net/all/nedvizhimost/article/my-otsenili-stoimost-kvartiry-cherez-onlayn-servis-fgi-besplatno-kak-eto-rabotaet
Сделал оценку своей квартиры - думаю, что она стоит меньше, чем указала система) Есть предположение, что оценка в рамках района будет не сильно отличаться, хотя от Сонячной брамы до условного ФК расстояние большое.
я думаю при оценке локации опираются не на район, а на кадастровый номер участка, на котором расположен дом

Возможно. Вы не пробовали оценить какой-то из своих объектов?
kyk
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 16:44

  flyman написав:аналог кавалірки на Кардачах, тільки в Тернополі в прицентріллі,
Стас Борщагівський, думаю зацінить
https://ua.m2bomber.com/obj/776728971/view/flat-sell/ternopilskii-raion-20-11919556/prodau-1k-kvartiru-143-kv-m-gaiova-vulica-v-raioni-centr-v-ternopoli
цікава також думка Успіха-Долярчика.
Готовий смарт - заходь і живи.
В Києві ремонт би обійшовся 5Куїв.

Оренда 1к в Тернопоіл олх пише біля 2К5грн.

Рахуєм дохідність. 8%. Як гривне депо. Малавата будєт.

Флай, это вообще-то общежитие. Причем такое, где все пожелтело и отвалилось уже давно. Так что не стоит сравнивать ЭТО с 1к.
Natt
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 16:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

kyk написав:
  kingkongovets написав:
kyk написав:https://biz.liga.net/all/nedvizhimost/article/my-otsenili-stoimost-kvartiry-cherez-onlayn-servis-fgi-besplatno-kak-eto-rabotaet
Сделал оценку своей квартиры - думаю, что она стоит меньше, чем указала система) Есть предположение, что оценка в рамках района будет не сильно отличаться, хотя от Сонячной брамы до условного ФК расстояние большое.
я думаю при оценке локации опираются не на район, а на кадастровый номер участка, на котором расположен дом

Возможно. Вы не пробовали оценить какой-то из своих объектов?
не заморачивался пока)
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 16:56

  Natt написав:
  flyman написав:аналог кавалірки на Кардачах, тільки в Тернополі в прицентріллі,
Стас Борщагівський, думаю зацінить
https://ua.m2bomber.com/obj/776728971/view/flat-sell/ternopilskii-raion-20-11919556/prodau-1k-kvartiru-143-kv-m-gaiova-vulica-v-raioni-centr-v-ternopoli
цікава також думка Успіха-Долярчика.
Готовий смарт - заходь і живи.
В Києві ремонт би обійшовся 5Куїв.

Оренда 1к в Тернопоіл олх пише біля 2К5грн.

Рахуєм дохідність. 8%. Як гривне депо. Малавата будєт.

Флай, это вообще-то общежитие. Причем такое, где все пожелтело и отвалилось уже давно. Так что не стоит сравнивать ЭТО с 1к.

так що, парапланіруєм від МХЗ, чи уже дно, чи вже дно пробито, чи будєттокадаражать?
ремонт там в подарок? на скільки куїв?
ех, Долярчик в бані, нема кому ума-разума понаучать з 9ма клясами.
Остається почекати, і ще надіяться на откровення від Стаса.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 17:12

  flyman написав:Долярчик в бані, нема кому ума-разума понаучать з 9ма клясами.

9 лет тоже приличный срок
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 17:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:Остається почекати, і ще надіяться на откровення від Стаса.

Флай, ти воду з підвалу вичерпав нічним горшком уже ? чи з Тернополя пофіг ?
откровенний ти наш :)
живи своїм підвалом і не умнічай. ленд-лорд бучансько-жулянський :)
на виході історії про КРЖН-ОКРЖН поговоримо, ок ?
потерпи трішки, Кійосакі почитай, чи що ...
stas_rst
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 17:36

  Natt написав:
  flyman написав:аналог кавалірки на Кардачах, тільки в Тернополі в прицентріллі,
Стас Борщагівський, думаю зацінить
https://ua.m2bomber.com/obj/776728971/view/flat-sell/ternopilskii-raion-20-11919556/prodau-1k-kvartiru-143-kv-m-gaiova-vulica-v-raioni-centr-v-ternopoli
цікава також думка Успіха-Долярчика.
Готовий смарт - заходь і живи.
В Києві ремонт би обійшовся 5Куїв.
Оренда 1к в Тернопоіл олх пише біля 2К5грн.
Рахуєм дохідність. 8%. Як гривне депо. Малавата будєт.

Флай, это вообще-то общежитие. Причем такое, где все пожелтело и отвалилось уже давно. Так что не стоит сравнивать ЭТО с 1к.

Натт, це жопа світу у Тернополі. Район логістично і екологічно ніякий. У вимірах Тернополя - жесть і лютий треш. Флай побачив залізницю і зрозумів: це карма, нада брать.
Муха, успішні люди в Тернополі живуть у приватних будинках у Білій, на Новому світі, у Кутківцях - усі локації над озером. Ще Гаї Гречинські.
А невдахи, які у Києві себе не знайшли, живуть у таких конурах, як ти запропонував оцінити тут людям. Дивний ти. Нема прогресу. Доля забрала тебе з села, але не змогла забрати село з тебе.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 18:10

  Serg-ik написав:https://biz.liga.net/all/nedvizhimost/article/my-otsenili-stoimost-kvartiry-cherez-onlayn-servis-fgi-besplatno-kak-eto-rabotaet
Оценочная стоимость нашей квартиры составила 1 243 113 грн или $45 648 (по курсу НБУ на 21.07.21).

:D

ой бредок:
Здесь нужно указать зону населенного пункта: центральная, срединная, периферийная, за населенным пунктом и т.д.

Зона населенного пункта – не обязательное поле. Каждый человек самостоятельно определяет, в какой зоне находится его недвижимость по отношению к условному центру города. Мы выбираем срединную зону.
...онлайн-система будет подстраиваться с учетом новых поступающих данных о реальных сделках и точность данных будет расти.
Нотариусы будут вносить [в базу] по новому процессу реальные соглашения...
Допустимое расхождение в стоимости квартир типовой советской застройки, такой как наша, составляет около 15%

Интересно, система сможет оценить ФТ по цене соседнего хруща? Или наоборот? И когда это в нотариусов появились реальные суммы сделок? :D
А брать цены с олх, то вообще умора :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 18:30

  stas_rst написав:
  Natt написав:
  flyman написав:аналог кавалірки на Кардачах, тільки в Тернополі в прицентріллі,
Стас Борщагівський, думаю зацінить
https://ua.m2bomber.com/obj/776728971/view/flat-sell/ternopilskii-raion-20-11919556/prodau-1k-kvartiru-143-kv-m-gaiova-vulica-v-raioni-centr-v-ternopoli
цікава також думка Успіха-Долярчика.
Готовий смарт - заходь і живи.
В Києві ремонт би обійшовся 5Куїв.
Оренда 1к в Тернопоіл олх пише біля 2К5грн.
Рахуєм дохідність. 8%. Як гривне депо. Малавата будєт.

Флай, это вообще-то общежитие. Причем такое, где все пожелтело и отвалилось уже давно. Так что не стоит сравнивать ЭТО с 1к.

Натт, це жопа світу у Тернополі. Район логістично і екологічно ніякий. У вимірах Тернополя - жесть і лютий треш. Флай побачив залізницю і зрозумів: це карма, нада брать.
Муха, успішні люди в Тернополі живуть у приватних будинках у Білій, на Новому світі, у Кутківцях - усі локації над озером. Ще Гаї Гречинські.
А невдахи, які у Києві себе не знайшли, живуть у таких конурах, як ти запропонував оцінити тут людям. Дивний ти. Нема прогресу. Доля забрала тебе з села, але не змогла забрати село з тебе.

жопа не жопа, до рогатки 3хв, до горбатого мосту 6хв, до центрального ринку аналогічно, до центру 10хв-12 хв, до озера 15хв., напіхоту!!!

ладно, випади в сторону Долярчика із села пропускаю мимо вух, бо ти перепутав його родослівну і моє шляхетське походження, фіг з тим.

Питання було ще, то МХЗ ще скільки дадуть в +, бо якщо докласти штуцер не гривень, то вийде загальна сума інвестицій в кавалірку в новому будинку біля КарДач у пішій доступності чотирьох видів ШРТ.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 18:41

  flyman написав:Питання було ще, то МХЗ ще скільки дадуть в +, бо якщо докласти штуцер не гривень, то вийде загальна сума інвестицій в кавалірку в новому будинку біля КарДач у пішій доступності чотирьох видів ШРТ.

Андрію, дивись, - я без підколів.
Продавай свої новобуди і логінься з тернопільських статичних ай-пі.
Працювати зможеш і звідти, а діти, ймовірно, у Києві вчитись не будуть.
У тебе достатньо активів з 3-х об"єктів (якщо це правда), щоб купити невеликий будинок під Тернополем (до 50Куо) і зустріти 50 років уже із задоволенням. Нах тобі ці головняки?
І забудеш про ШРТ, шмеерте і всякі екологічно невиправдані митарства.
stas_rst
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