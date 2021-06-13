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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8083808480858086>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 121
1. Зросли більш, як на 15%
19%
23
2. Зросли на 10 - 15%
2%
3
3. Зросли на 5 - 10%
10%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
40%
48
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
21
Всього голосів : 121
Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 18:55

  airmax78 написав:[
Все магазины на фасаде. Внутрь комплекса ни под каким предлогом вы не зайдете. Разве что с риелтером или с сотрудником ОП на просмотр квартиры или с одним из собственников в гости.

В кт тоже так начиналось, пока ключи от комплекса не появились во всех соседних районах. Чем больше комплекс, тем больше вероятность безпрепятственного попадания в него. Это как подъезд на 300 квартир. При подходе к одному с 8 до 21 вам не нужно доставать ключи из сумки, так как с вероятностью 85% кто то будет выходить, или заходить.
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 19:02

  airmax78 написав:
  Олежан написав:
  airmax78 написав:В бассейн даже житель ФТ может зайти только за дополнительную плату. А житель хруща может только постоять возле забора и полюбоваться инфраструктурой ФТ. И это справедливо: кто за что платит - тот то и получает.

вы хотите сказать что территория ФТ закрыта?
но при желании, под предлогом "я в магазин" пройдет я и все мои друзья
но если бассейн платный....то вы меня расстроили

Все магазины на фасаде. Внутрь комплекса ни под каким предлогом вы не зайдете. Разве что с риелтером или с сотрудником ОП на просмотр квартиры или с одним из собственников в гости.



Я заходил в комфорт таун. Пропустили гости. И туда на такси впускают без предупреждения
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 19:06

  kingkongovets написав:зато кан заложил очередной ручеек кэшфло на будущее

Это показывает деградацию остальных участников рынка, которые не в состоянии наладить адекватное управление своих же комплексов, толкая владельцев на создание Осбб. В отличии от КАН.
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 19:57

Мхитарян - прямо луч света в темном царстве застройщиков. И речь не о премиальности его объектов. Человек мыслит категориями продукта, а не сбыта, чего я не слышал даже от Никонова. А Кушниру и Зубику с их бухгалтерским подходом так и вовсе лучше не отсвечивать - почему "будеттолькодаражать" все давно усвоили и понимают, как реагировать на эту риторик[quote]у )


Реализовывая мечты. Интервью с девелопером Артуром Мхитаряном
https://korrespondent.net/interview/438 ... hytarianom

PS: может, конечно, в реальности Мхитарян совсем не такой, как в интервью - тогда пусть благодарит пиарщиков ) Тут уже я не знаю, надо спрашивать у тех, кого в высокие девелоперские кабинеты регулярно зовут на чаи
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 20:08

  Олежан написав:
  airmax78 написав:
  Олежан написав:самый нормальный вариант - это покупать в соседней хрущевке квартиру и пользоваться бесплатной всей инфраструктурой ФТ

Для жителей хрущевок социально-ответственный Никонов привел в порядок парк Веселку. Инфраструктура ФТ - для жителей ФТ.

т.е. житель хрущевки не может зайти в бассейн помыться?


и помыться собаку помыть и нужду справить.
насколько я знаю, жителям файны это не бесплатное удовольствие.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 20:12

  Faceless написав:
  Serg-ik написав:Надеюсь что ливнёвка ФТ хорошая и её обслуживание будет стоить недорого
Она прямо в бассейн идет



И канализация тоже
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 20:12

  zРадио написав:Мхитарян - прямо луч света в темном царстве застройщиков. И речь не о премиальности его объектов. Человек мыслит категориями продукта, а не сбыта, чего я не слышал даже от Никонова. А Кушниру и Зубику с их бухгалтерским подходом так и вовсе лучше не отсвечивать - почему "будеттолькодаражать" все давно усвоили и понимают, как реагировать на эту риторику )


Реализовывая мечты. Интервью с девелопером Артуром Мхитаряном
https://korrespondent.net/interview/438 ... hytarianom


смішний допис

про це пишемо на форумі років 7

і тут зрадіо проснувся :mrgreen:

по кану не згоден :oops:
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 20:16

  Первый написав:про це пишемо на форумі років 7



Уж чья бы мычала, но не твоя. По крайней мере с мая прошлого года
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 20:19

  zРадио написав:
  Первый написав:про це пишемо на форумі років 7



Уж чья бы мычала, но не твоя. По крайней мере с мая прошлого года


:shock:

Це ти кому? Мені?

нда, дожилися
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 20:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

зрадист, а ты ж вроде обещал плавное парапланирование с мхз на процент в месяц, а на финанс юа написано, шо на 1,5% в месяц дорожает
прокомментируешь?
kingkongovets
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