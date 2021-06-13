Додано: Пон 26 лип, 2021 19:57

Мхитарян - прямо луч света в темном царстве застройщиков. И речь не о премиальности его объектов. Человек мыслит категориями продукта, а не сбыта, чего я не слышал даже от Никонова. А Кушниру и Зубику с их бухгалтерским подходом так и вовсе лучше не отсвечивать - почему "будеттолькодаражать" все давно усвоили и понимают, как реагировать на эту риторик[quote]у )PS: может, конечно, в реальности Мхитарян совсем не такой, как в интервью - тогда пусть благодарит пиарщиков ) Тут уже я не знаю, надо спрашивать у тех, кого в высокие девелоперские кабинеты регулярно зовут на чаи