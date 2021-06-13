Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:[ Все магазины на фасаде. Внутрь комплекса ни под каким предлогом вы не зайдете. Разве что с риелтером или с сотрудником ОП на просмотр квартиры или с одним из собственников в гости.
В кт тоже так начиналось, пока ключи от комплекса не появились во всех соседних районах. Чем больше комплекс, тем больше вероятность безпрепятственного попадания в него. Это как подъезд на 300 квартир. При подходе к одному с 8 до 21 вам не нужно доставать ключи из сумки, так как с вероятностью 85% кто то будет выходить, или заходить.
airmax78 написав:В бассейн даже житель ФТ может зайти только за дополнительную плату. А житель хруща может только постоять возле забора и полюбоваться инфраструктурой ФТ. И это справедливо: кто за что платит - тот то и получает.
вы хотите сказать что территория ФТ закрыта? но при желании, под предлогом "я в магазин" пройдет я и все мои друзья но если бассейн платный....то вы меня расстроили
Все магазины на фасаде. Внутрь комплекса ни под каким предлогом вы не зайдете. Разве что с риелтером или с сотрудником ОП на просмотр квартиры или с одним из собственников в гости.
Я заходил в комфорт таун. Пропустили гости. И туда на такси впускают без предупреждения
Мхитарян - прямо луч света в темном царстве застройщиков. И речь не о премиальности его объектов. Человек мыслит категориями продукта, а не сбыта, чего я не слышал даже от Никонова. А Кушниру и Зубику с их бухгалтерским подходом так и вовсе лучше не отсвечивать - почему "будеттолькодаражать" все давно усвоили и понимают, как реагировать на эту риторик[quote]у )
PS: может, конечно, в реальности Мхитарян совсем не такой, как в интервью - тогда пусть благодарит пиарщиков ) Тут уже я не знаю, надо спрашивать у тех, кого в высокие девелоперские кабинеты регулярно зовут на чаи
zРадио написав:Мхитарян - прямо луч света в темном царстве застройщиков. И речь не о премиальности его объектов. Человек мыслит категориями продукта, а не сбыта, чего я не слышал даже от Никонова. А Кушниру и Зубику с их бухгалтерским подходом так и вовсе лучше не отсвечивать - почему "будеттолькодаражать" все давно усвоили и понимают, как реагировать на эту риторику )