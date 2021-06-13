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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8083808480858086

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 121
1. Зросли більш, як на 15%
19%
23
2. Зросли на 10 - 15%
2%
3
3. Зросли на 5 - 10%
10%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
40%
48
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
21
Всього голосів : 121
Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 20:29

Опять тролли нафлудили. Что бы я ни написал...
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 20:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

та ты не объясняй, ты для начала научись на конкретные вопросы отвечать
так как прокомментируешь рост в месяц на 1,5% в месяц по данным финанс юа?
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 20:32

  zРадио написав:Опять тролли набежали. Что бы я ни написал...


так промукай що ти написав, можливо зрозумієш
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 20:34

  stas_rst написав:
  flyman написав:Питання було ще, то МХЗ ще скільки дадуть в +, бо якщо докласти штуцер не гривень, то вийде загальна сума інвестицій в кавалірку в новому будинку біля КарДач у пішій доступності чотирьох видів ШРТ.

Андрію, дивись, - я без підколів.
Продавай свої новобуди і логінься з тернопільських статичних ай-пі.
Працювати зможеш і звідти, а діти, ймовірно, у Києві вчитись не будуть.
У тебе достатньо активів з 3-х об"єктів (якщо це правда), щоб купити невеликий будинок під Тернополем (до 50Куо) і зустріти 50 років уже із задоволенням. Нах тобі ці головняки?
І забудеш про ШРТ, шмеерте і всякі екологічно невиправдані митарства.

і все ж, чисто конкретно: продавати вже, бо ріст вичерпався і параплануєм до МХЗ?
нащо мені хата в селі, якщо в мене хата є?
може ще козу на балкон?
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 20:34

  kingkongovets написав:та ты не объясняй, ты для начала научись на конкретные вопросы отвечать
так как прокомментируешь рост в месяц на 1,5% в месяц по данным финанс юа?


Я прокомментирую, но тебе не понравится и ты разведешь еще больший холивар. Это не по данным финанс.юа, а по данным риелторов. Это перепечатка. Ты не удосужился прочитать дальше заголовка
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 20:35

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zРадио написав:
  kingkongovets написав:та ты не объясняй, ты для начала научись на конкретные вопросы отвечать
так как прокомментируешь рост в месяц на 1,5% в месяц по данным финанс юа?


Я прокомментирую, но тебе не понравится и ты разведешь еще больший холивар. Это не по данным финанс.юа, а по данным риелторов. Это перепечатка. Ты не удосужился прочитать дальше заголовка
и?
абонент не абонент?
финанс низложен? мы ему больше не верим?
перепостил фальшивую инфу?
утверждаешь, шо мы все же парапланируем по твоему плану?
kingkongovets
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