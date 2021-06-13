Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:Питання було ще, то МХЗ ще скільки дадуть в +, бо якщо докласти штуцер не гривень, то вийде загальна сума інвестицій в кавалірку в новому будинку біля КарДач у пішій доступності чотирьох видів ШРТ.
Андрію, дивись, - я без підколів. Продавай свої новобуди і логінься з тернопільських статичних ай-пі. Працювати зможеш і звідти, а діти, ймовірно, у Києві вчитись не будуть. У тебе достатньо активів з 3-х об"єктів (якщо це правда), щоб купити невеликий будинок під Тернополем (до 50Куо) і зустріти 50 років уже із задоволенням. Нах тобі ці головняки? І забудеш про ШРТ, шмеерте і всякі екологічно невиправдані митарства.
і все ж, чисто конкретно: продавати вже, бо ріст вичерпався і параплануєм до МХЗ? нащо мені хата в селі, якщо в мене хата є? може ще козу на балкон?
kingkongovets написав:и? абонент не абонент? финанс низложен? мы ему больше не верим?
Так ты ж финансу первый и не поверил. Мигом задидосил вместе со своими эпигонами "неправильную" статью. Свидетели - все участники дискуссии.
Разговор окончен. Втянуть себя в очередной тред я не дам
бгг, слив засчитан - по сути вопроса ни одного камента так и не последовало, лишь какая то совсем дохлая попытка прыгнуть вбок и заболтать конкретный вопрос ндэ, совсем сдулось проколотое резиновое изделие
зы: кстати девушка сюда пришла за конструктивной критикой и она ее получила, если она ей не понравилась - ну такое, обидеть художника может каждый
Востаннє редагувалось kingkongovets в Пон 26 лип, 2021 21:01, всього редагувалось 1 раз.
Деснянский район: улицы Бальзака (вдоль линии скоростного трамвая), Электротехническая, Закревского, Милославская, Радунская, ул. Кубанской Украины, Милютенко, пр-т Лесной, ул. Шолом Алейхема, Киото, пересечение пр-та Ватутина и ул. Теодора Драйзера.
Днепровский район: ул. Миропольская, бул. Перова, улицы Радужная, Сулеймана Стальского, Вершигоры, Радужная, Братиславская, бул. Верховной Рады, ул. Строителей, Березняковская, пр-т Броварской (возле рынка "Лесной"), бул. Шамо (целиком и с двух сторон), улицы Энтузиастов, Алма-Атинская.
Дарницкий район: улицы Урловская, Анны Ахматовой, Елены Пчелки, Коллекторная, пр-т Бажана, улицы Ревуцкого, Ващенко, Драгоманова, пр-т Григоренко.
Подольский район: почти весь старый Подол, ул. Василия Порика.
Шевченковский район: почти весь центр, улицы Зоологическая, Олеся Гончара, Бульварно-Кудрявская, Винниченко, Владимирская, Стретенская, Львовская, Рейтарская, Ярославов Вал, Вознесенский спуск, улицы Лысенко, Богдана Хмельницкого, Франко, Пушкинская, Терещенковская, Крещатик, 15, все улицы, отходящие от Майдана.
Печерский район: улицы Михаила Заднепровского, Дарвина, Бассейная, пр-т Леси Украинки, ул. Мечникова, улицы, отходящие от Майдана в сторону Печерска.
Оболонский район: пр-т Оболонский, улицы Героев Днепра, Дубровицкая, Приречная, Автозаводская.
Святошинский район: Кольцевая дорога, пр-т Леся Курбаса, пр-т Королева, ул. Семьи Сосниных.
Соломенский район: пр-т Воздухофлотский, ул. Пулюя.
Голосеевский район: ул. Академика Заболотного, Столичное шоссе, пр-т Глушкова, улицы Дмитрия Луценко, Маршала Конева, пр-т Академика Глушкова.
Никаких платных автомобильных стоянок во дворах Киева не будет.
Информация, которую распространили некоторые СМИ о том, что глава КГГА решил обустроить платные парковки рядом с жилыми домами — не соответствует действительности. Об этом заявил глава КГГА Владимир Бондаренко во время эфира на ТРК «Киев».
«Некоторые СМИ выдали фейк — якобы я распорядился об организации платных парковок во дворах жилых домов. Естественно это не правда. Не будет там никаких платных парковок, а будут обустроенные скверики, детские игровые площадки с зелеными насаждениями», — сказал Бондаренко http://www.gorodkiev.com.ua/37097-platn ... renko.html