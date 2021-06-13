RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 80848085808680878088>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 121
1. Зросли більш, як на 15%
19%
23
2. Зросли на 10 - 15%
2%
3
3. Зросли на 5 - 10%
10%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
40%
48
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
21
Всього голосів : 121
Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 20:29

Опять тролли нафлудили. Что бы я ни написал...
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10685
З нами з: 02.05.18
Подякував: 2340 раз.
Подякували: 5118 раз.
 
Профіль
16
7
3
Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 20:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

та ты не объясняй, ты для начала научись на конкретные вопросы отвечать
так как прокомментируешь рост в месяц на 1,5% в месяц по данным финанс юа?
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9308
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1271 раз.
Подякували: 2113 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 20:32

  zРадио написав:Опять тролли набежали. Что бы я ни написал...


так промукай що ти написав, можливо зрозумієш
Первый
 
Повідомлень: 16234
З нами з: 27.10.09
Подякував: 235 раз.
Подякували: 2263 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 20:34

  stas_rst написав:
  flyman написав:Питання було ще, то МХЗ ще скільки дадуть в +, бо якщо докласти штуцер не гривень, то вийде загальна сума інвестицій в кавалірку в новому будинку біля КарДач у пішій доступності чотирьох видів ШРТ.

Андрію, дивись, - я без підколів.
Продавай свої новобуди і логінься з тернопільських статичних ай-пі.
Працювати зможеш і звідти, а діти, ймовірно, у Києві вчитись не будуть.
У тебе достатньо активів з 3-х об"єктів (якщо це правда), щоб купити невеликий будинок під Тернополем (до 50Куо) і зустріти 50 років уже із задоволенням. Нах тобі ці головняки?
І забудеш про ШРТ, шмеерте і всякі екологічно невиправдані митарства.

і все ж, чисто конкретно: продавати вже, бо ріст вичерпався і параплануєм до МХЗ?
нащо мені хата в селі, якщо в мене хата є?
може ще козу на балкон?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25511
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1262 раз.
Подякували: 1966 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 20:34

  kingkongovets написав:та ты не объясняй, ты для начала научись на конкретные вопросы отвечать
так как прокомментируешь рост в месяц на 1,5% в месяц по данным финанс юа?


Я прокомментирую, но тебе не понравится и ты разведешь еще больший холивар. Это не по данным финанс.юа, а по данным риелторов. Это перепечатка. Ты не удосужился прочитать дальше заголовка
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10685
З нами з: 02.05.18
Подякував: 2340 раз.
Подякували: 5118 раз.
 
Профіль
16
7
3
Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 20:35

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zРадио написав:
  kingkongovets написав:та ты не объясняй, ты для начала научись на конкретные вопросы отвечать
так как прокомментируешь рост в месяц на 1,5% в месяц по данным финанс юа?


Я прокомментирую, но тебе не понравится и ты разведешь еще больший холивар. Это не по данным финанс.юа, а по данным риелторов. Это перепечатка. Ты не удосужился прочитать дальше заголовка
и?
абонент не абонент?
финанс низложен? мы ему больше не верим?
перепостил фальшивую инфу?
утверждаешь, шо мы все же парапланируем по твоему плану?
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9308
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1271 раз.
Подякували: 2113 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 20:44

  kingkongovets написав:и?
абонент не абонент?
финанс низложен? мы ему больше не верим?


Так ты ж финансу первый и не поверил. Мигом задидосил вместе со своими эпигонами "неправильную" статью. Свидетели - все участники дискуссии.

Разговор окончен. Втянуть себя в очередной тред я не дам
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10685
З нами з: 02.05.18
Подякував: 2340 раз.
Подякували: 5118 раз.
 
Профіль
16
7
3
Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 20:48

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zРадио написав:
  kingkongovets написав:и?
абонент не абонент?
финанс низложен? мы ему больше не верим?


Так ты ж финансу первый и не поверил. Мигом задидосил вместе со своими эпигонами "неправильную" статью. Свидетели - все участники дискуссии.

Разговор окончен. Втянуть себя в очередной тред я не дам
бгг, слив засчитан - по сути вопроса ни одного камента так и не последовало, лишь какая то совсем дохлая попытка прыгнуть вбок и заболтать конкретный вопрос
ндэ, совсем сдулось проколотое резиновое изделие

зы: кстати девушка сюда пришла за конструктивной критикой и она ее получила, если она ей не понравилась - ну такое, обидеть художника может каждый
Востаннє редагувалось kingkongovets в Пон 26 лип, 2021 21:01, всього редагувалось 1 раз.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9308
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1271 раз.
Подякували: 2113 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 20:59


Парковки во дворах в Киеве станут платными



Где будет платная стоянка

Деснянский район: улицы Бальзака (вдоль линии скоростного трамвая), Электротехническая, Закревского, Милославская, Радунская, ул. Кубанской Украины, Милютенко, пр-т Лесной, ул. Шолом Алейхема, Киото, пересечение пр-та Ватутина и ул. Теодора Драйзера.

Днепровский район: ул. Миропольская, бул. Перова, улицы Радужная, Сулеймана Стальского, Вершигоры, Радужная, Братиславская, бул. Верховной Рады, ул. Строителей, Березняковская, пр-т Броварской (возле рынка "Лесной"), бул. Шамо (целиком и с двух сторон), улицы Энтузиастов, Алма-Атинская.



Дарницкий район: улицы Урловская, Анны Ахматовой, Елены Пчелки, Коллекторная, пр-т Бажана, улицы Ревуцкого, Ващенко, Драгоманова, пр-т Григоренко.

Подольский район: почти весь старый Подол, ул. Василия Порика.

Шевченковский район: почти весь центр, улицы Зоологическая, Олеся Гончара, Бульварно-Кудрявская, Винниченко, Владимирская, Стретенская, Львовская, Рейтарская, Ярославов Вал, Вознесенский спуск, улицы Лысенко, Богдана Хмельницкого, Франко, Пушкинская, Терещенковская, Крещатик, 15, все улицы, отходящие от Майдана.

Печерский район: улицы Михаила Заднепровского, Дарвина, Бассейная, пр-т Леси Украинки, ул. Мечникова, улицы, отходящие от Майдана в сторону Печерска.

Оболонский район: пр-т Оболонский, улицы Героев Днепра, Дубровицкая, Приречная, Автозаводская.

Святошинский район: Кольцевая дорога, пр-т Леся Курбаса, пр-т Королева, ул. Семьи Сосниных.

Соломенский район: пр-т Воздухофлотский, ул. Пулюя.

Голосеевский район: ул. Академика Заболотного, Столичное шоссе, пр-т Глушкова, улицы Дмитрия Луценко, Маршала Конева, пр-т Академика Глушкова.

https://vesti.ua/kiev/parkovki-vo-dvora ... t-platnymi
Xenon
 
Повідомлень: 3738
З нами з: 25.02.09
Подякував: 63 раз.
Подякували: 216 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 21:01

Никаких платных автомобильных стоянок во дворах Киева не будет.

Информация, которую распространили некоторые СМИ о том, что глава КГГА решил обустроить платные парковки рядом с жилыми домами — не соответствует действительности.
Об этом заявил глава КГГА Владимир Бондаренко во время эфира на ТРК «Киев».

«Некоторые СМИ выдали фейк — якобы я распорядился об организации платных парковок во дворах жилых домов. Естественно это не правда. Не будет там никаких платных парковок, а будут обустроенные скверики, детские игровые площадки с зелеными насаждениями», — сказал Бондаренко http://www.gorodkiev.com.ua/37097-platn ... renko.html
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7971
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1451 раз.
Подякували: 2103 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 80848085808680878088>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2099, 2100, 2101
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21009 3700468
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 14:05
b3320413
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома 1, 2
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
15 24925
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 лип, 2021 16:23
airmax78
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 49, 50, 51
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
508 241508
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 чер, 2021 06:48
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Восток (516)
26.07.2021 23:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.