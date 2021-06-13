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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8085808680878088>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 121
1. Зросли більш, як на 15%
19%
23
2. Зросли на 10 - 15%
2%
3
3. Зросли на 5 - 10%
10%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
40%
48
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
21
Всього голосів : 121
Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 21:11

Ну так улицы в перечне это и не дворы
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 21:17

  kingkongovets написав:та ты не объясняй, ты для начала научись на конкретные вопросы отвечать
так как прокомментируешь рост в месяц на 1,5% в месяц по данным финанс юа?


Он называет это падением.
Война — это мир, свобода — это рабство, незнание — сила, рост - это падение. (с) :shock:
Из той же оперы брехунов. :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 21:25

  vitaliian написав:
Никаких платных автомобильных стоянок во дворах Киева не будет.

Информация, которую распространили некоторые СМИ о том, что глава КГГА решил обустроить платные парковки рядом с жилыми домами — не соответствует действительности.
Об этом заявил глава КГГА Владимир Бондаренко во время эфира на ТРК «Киев».

«Некоторые СМИ выдали фейк — якобы я распорядился об организации платных парковок во дворах жилых домов. Естественно это не правда. Не будет там никаких платных парковок, а будут обустроенные скверики, детские игровые площадки с зелеными насаждениями», — сказал Бондаренко http://www.gorodkiev.com.ua/37097-platn ... renko.html

Хай ця мразота відкриє офіційну карту від КМДА, там і двори є. Але і без дворів це повний бєспрєдел, за таке кличковську мразоту треба вішати.
Побачим до чого це призведе.
unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 21:25

  kingkongovets написав:та ты не объясняй, ты для начала научись на конкретные вопросы отвечать
так как прокомментируешь рост в месяц на 1,5% в месяц по данным финанс юа?


ЖК Чикаго.

Элит класс.
Долго срок.
Цена 900$-1400$
Как это объяснить?

цену демпингуют, никто не хочет снимать элит класс.

https://flatfy.ua/search?currency=UAH&g ... o_id=77135

Это Зрада создал объявления?
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 21:31

  vitaliian написав:
Никаких платных автомобильных стоянок во дворах Киева не будет.

Информация, которую распространили некоторые СМИ о том, что глава КГГА решил обустроить платные парковки рядом с жилыми домами — не соответствует действительности.
Об этом заявил глава КГГА Владимир Бондаренко во время эфира на ТРК «Киев».

«Некоторые СМИ выдали фейк — якобы я распорядился об организации платных парковок во дворах жилых домов. Естественно это не правда. Не будет там никаких платных парковок, а будут обустроенные скверики, детские игровые площадки с зелеными насаждениями», — сказал Бондаренко http://www.gorodkiev.com.ua/37097-platn ... renko.html

'Помидор' давно уже не у руля.статья старая
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 21:35

  Xenon написав:

Парковки во дворах в Киеве станут платными

по хорошему во дворах ОСББ должно расчертить места и взымать плату. А на улице тоже самое - город.
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 21:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  proftpd66 написав:ЖК Чикаго.
Элит класс

Чикаго - бизнес класс, не элит. Как бы не пыжились.
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 21:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

foxluck написав:
  proftpd66 написав:ЖК Чикаго.
Элит класс

Чикаго - бизнес класс, не элит. Как бы не пыжились.
на перекрестке ревущих трасс)
агонь канешна там арендный потенциал, но и работа непростая
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 21:38

  foxluck написав:
  proftpd66 написав:ЖК Чикаго.
Элит класс

Чикаго - бизнес класс, не элит. Как бы не пыжились.


цена его очень дорогая. Назвать можно как угодно. Сравните цену на вторичке, даже, без ремонта и сдачу за 900$+

2-к Голосеевский р-н, Антоновича 74, ЖК Нью Йорк, Чикаго, Центр
280 000 $ Договорная
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/2-k-gol ... M8q1S.html
Востаннє редагувалось proftpd66 в Пон 26 лип, 2021 21:45, всього редагувалось 1 раз.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 21:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

что бы не пророчил ЗеВафлист но я вовремя купил дом https://www.epravda.com.ua/publications ... 26/676250/
Унуноктий
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