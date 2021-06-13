Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Никаких платных автомобильных стоянок во дворах Киева не будет.
Информация, которую распространили некоторые СМИ о том, что глава КГГА решил обустроить платные парковки рядом с жилыми домами — не соответствует действительности. Об этом заявил глава КГГА Владимир Бондаренко во время эфира на ТРК «Киев».
«Некоторые СМИ выдали фейк — якобы я распорядился об организации платных парковок во дворах жилых домов. Естественно это не правда. Не будет там никаких платных парковок, а будут обустроенные скверики, детские игровые площадки с зелеными насаждениями», — сказал Бондаренко http://www.gorodkiev.com.ua/37097-platn ... renko.html
Хай ця мразота відкриє офіційну карту від КМДА, там і двори є. Але і без дворів це повний бєспрєдел, за таке кличковську мразоту треба вішати. Побачим до чого це призведе.
Никаких платных автомобильных стоянок во дворах Киева не будет.
Информация, которую распространили некоторые СМИ о том, что глава КГГА решил обустроить платные парковки рядом с жилыми домами — не соответствует действительности. Об этом заявил глава КГГА Владимир Бондаренко во время эфира на ТРК «Киев».
«Некоторые СМИ выдали фейк — якобы я распорядился об организации платных парковок во дворах жилых домов. Естественно это не правда. Не будет там никаких платных парковок, а будут обустроенные скверики, детские игровые площадки с зелеными насаждениями», — сказал Бондаренко http://www.gorodkiev.com.ua/37097-platn ... renko.html