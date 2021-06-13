Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 26 лип, 2021 21:31
vitaliian написав: Никаких платных автомобильных стоянок во дворах Киева не будет.
Информация, которую распространили некоторые СМИ о том, что глава КГГА решил обустроить платные парковки рядом с жилыми домами — не соответствует действительности.
Об этом заявил глава КГГА Владимир Бондаренко во время эфира на ТРК «Киев».
«Некоторые СМИ выдали фейк — якобы я распорядился об организации платных парковок во дворах жилых домов. Естественно это не правда. Не будет там никаких платных парковок, а будут обустроенные скверики, детские игровые площадки с зелеными насаждениями», — сказал Бондаренко
http://www.gorodkiev.com.ua/37097-platn ... renko.html
'Помидор' давно уже не у руля.статья старая
Мизантрóп
Повідомлень: 6024
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1111 раз.
Подякували: 1140 раз.
Профіль
Додано: Пон 26 лип, 2021 21:35
Xenon написав: Парковки во дворах в Киеве станут платными
по хорошему во дворах ОСББ должно расчертить места и взымать плату. А на улице тоже самое - город.
Ромасик
Повідомлень: 2321
З нами з: 30.03.15
Подякував: 465 раз.
Подякували: 155 раз.
Профіль
Додано: Пон 26 лип, 2021 21:36
proftpd66 написав:
ЖК Чикаго.
Элит класс
Чикаго - бизнес класс, не элит. Как бы не пыжились.
foxluck
Повідомлень: 325
З нами з: 04.10.19
Подякував: 1077 раз.
Подякували: 86 раз.
Профіль
Додано: Пон 26 лип, 2021 21:38
foxluck написав: proftpd66 написав:
ЖК Чикаго.
Элит класс
Чикаго - бизнес класс, не элит. Как бы не пыжились.
на перекрестке ревущих трасс)
агонь канешна там арендный потенциал, но и работа непростая
kingkongovets
Повідомлень: 9308
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1271 раз.
Подякували: 2113 раз.
Профіль
Додано: Пон 26 лип, 2021 21:38
foxluck написав: proftpd66 написав:
ЖК Чикаго.
Элит класс
Чикаго - бизнес класс, не элит. Как бы не пыжились.
цена его очень дорогая. Назвать можно как угодно. Сравните цену на вторичке, даже, без ремонта и сдачу за 900$+
2-к Голосеевский р-н, Антоновича 74, ЖК Нью Йорк, Чикаго, Центр
280 000 $ Договорная
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/2-k-gol ... M8q1S.html
Востаннє редагувалось
proftpd66
в Пон 26 лип, 2021 21:45, всього редагувалось 1 раз.
proftpd66
1
Повідомлень: 4165
З нами з: 22.12.16
Подякував: 330 раз.
Подякували: 222 раз.
Профіль
2
Додано: Пон 26 лип, 2021 21:44
Унуноктий
Повідомлень: 21515
З нами з: 20.04.08
Подякував: 372 раз.
Подякували: 553 раз.
Профіль
Додано: Пон 26 лип, 2021 22:14
Все-таки моё впечатление по поводу лёгкой неадекватности земляков справедливое:
airmax78
Повідомлень: 39222
З нами з: 25.10.12
Подякував: 934 раз.
Подякували: 4784 раз.
Профіль
1
Додано: Пон 26 лип, 2021 22:18
Ромасик написав: Xenon написав: Парковки во дворах в Киеве станут платными
по хорошему во дворах ОСББ должно расчертить места и взымать плату. А на улице тоже самое - город.
По хорошему КМДА может нагнуть на оплату во всех дворах, при условии, что земля двора - городская. Чтобы простимулировать ОСМД оформить придомрвую в аренду и платить арендную плату.
airmax78
Повідомлень: 39222
З нами з: 25.10.12
Подякував: 934 раз.
Подякували: 4784 раз.
Профіль
1
Додано: Пон 26 лип, 2021 22:45
Xenon
Повідомлень: 3739
З нами з: 25.02.09
Подякував: 63 раз.
Подякували: 216 раз.
Профіль
Додано: Пон 26 лип, 2021 23:26
airmax78 написав:
По хорошему КМДА может нагнуть на оплату во всех дворах, при условии, что земля двора - городская. Чтобы простимулировать ОСМД оформить придомрвую в аренду и платить арендную плату.
во дворах тоже надо. Сейчас все жлобье свои ведра с улиц начнет сунуть во дворы, чтобы не платить за парковку.
Ромасик
Повідомлень: 2321
З нами з: 30.03.15
Подякував: 465 раз.
Подякували: 155 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум:
Libo
,
Ромасик
,
unicdima
і 5 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор