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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 26 лип, 2021 23:43
Ромасик написав: airmax78 написав:
По хорошему КМДА может нагнуть на оплату во всех дворах, при условии, что земля двора - городская. Чтобы простимулировать ОСМД оформить придомрвую в аренду и платить арендную плату.
во дворах тоже надо. Сейчас все жлобье свои ведра с улиц начнет сунуть во дворы, чтобы не платить за парковку.
Что такое запарковать машину?
Это значит взять на определенное в аренду у собственника 10 кв.м. И не просто земли, а собственник вложил большие деньги в этот участок, положил асфальт, подметает, собирает на нем окурки, чистит снег и т.п.
И тут какое-то жлобяра паркует на этом участке свое корыто, привезенное с европейской помойки, и открывает еще свою пасть, что оно не должно платить за парковку.
Должно. И еще должно парковаться только там, где тебе разрешают. Нету на парковку денег - нах с пляжа, отвези свой драндулет на ту же помойку, где взял.
Собственность обязывает.
Востаннє редагувалось Libo
в Пон 26 лип, 2021 23:43, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 26 лип, 2021 23:53
unicdima написав:
Люди всю жизнь парковали машины у дома, а тут приходит такое бандитское чмо и говорит ты должен. Совсем оборзела мразота.
Вас голодранцев и шаровиков столько развелось, что уже давно пора ставить на место. Хочешь ездить на машине, лучше работай и плати за парковку. Дороги строят для того, чтобы по ним ездили, а не под парковки всякому жлобью.
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