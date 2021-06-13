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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8085808680878088

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 121
1. Зросли більш, як на 15%
19%
23
2. Зросли на 10 - 15%
2%
3
3. Зросли на 5 - 10%
10%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
40%
48
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
21
Всього голосів : 121
Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 23:43

  Ромасик написав:
  airmax78 написав:По хорошему КМДА может нагнуть на оплату во всех дворах, при условии, что земля двора - городская. Чтобы простимулировать ОСМД оформить придомрвую в аренду и платить арендную плату.

во дворах тоже надо. Сейчас все жлобье свои ведра с улиц начнет сунуть во дворы, чтобы не платить за парковку.


Что такое запарковать машину? :roll:
Это значит взять на определенное в аренду у собственника 10 кв.м. И не просто земли, а собственник вложил большие деньги в этот участок, положил асфальт, подметает, собирает на нем окурки, чистит снег и т.п.
И тут какое-то жлобяра паркует на этом участке свое корыто, привезенное с европейской помойки, и открывает еще свою пасть, что оно не должно платить за парковку. :shock:
Должно. И еще должно парковаться только там, где тебе разрешают. Нету на парковку денег - нах с пляжа, отвези свой драндулет на ту же помойку, где взял.
Собственность обязывает. :!:
Востаннє редагувалось Libo в Пон 26 лип, 2021 23:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 23:53

  unicdima написав:Люди всю жизнь парковали машины у дома, а тут приходит такое бандитское чмо и говорит ты должен. Совсем оборзела мразота.


Вас голодранцев и шаровиков столько развелось, что уже давно пора ставить на место. Хочешь ездить на машине, лучше работай и плати за парковку. Дороги строят для того, чтобы по ним ездили, а не под парковки всякому жлобью. 8)
Libo
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Повідомлень: 10060
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