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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 27 лип, 2021 08:37
Антоновича 72 как по мне намного интереснее Антоновича 74
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striped
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Додано: Вів 27 лип, 2021 08:56
striped написав:
Антоновича 72 как по мне намного интереснее Антоновича 74
Рынок с вами, мягко говоря, не согласен.
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airmax78
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