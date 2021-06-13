Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 27 лип, 2021 08:37
Антоновича 72 как по мне намного интереснее Антоновича 74
striped
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Додано: Вів 27 лип, 2021 08:56
striped написав:
Антоновича 72 как по мне намного интереснее Антоновича 74
Рынок с вами, мягко говоря, не согласен.
airmax78
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Додано: Вів 27 лип, 2021 09:01
Faceless написав:
https://ua.m2bomber.com/obj/779907855/view/flat-sell/kiiv-11-421866/prodam-kvartiru-zk-a-hrefnewbuilding4757viewzk-galaktikagalaktikaa
И, судя по площади комнат и кухни, это невидовая квартира с окнами на север
151куе...
Стиль называется "жлоб-ремонт с элементами прованса". Ценник охреневший
airmax78
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Додано: Вів 27 лип, 2021 09:51
"Київ нагадує мені Лос-Анджелес моєї молодості": історія американця, який оселився в Україні
https://bzh.life/ua/lyudi/ki%D1%97v-nag ... hZZUMCo6X4
kingkongovets
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Додано: Вів 27 лип, 2021 10:26
это не целевая аудитория КРЖН - странный какой-то мужик. Но насчет экстренных служб он прав - у нас ночью потише, чем в городе заселенном неграми и латиносами.
sequence
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