Кто-нибудь, достройте свечку! Из неё же сейчас можно слепить нормальный дом - не делать её продолжением фундуклевского.
Виды там почти во всех квартирах выше 7-10 этажа супер зачетные будут.
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Додано: Вів 27 лип, 2021 11:55
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Кто-нибудь, достройте свечку! Из неё же сейчас можно слепить нормальный дом - не делать её продолжением фундуклевского.
Виды там почти во всех квартирах выше 7-10 этажа супер зачетные будут.
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