Стиль называется "жлоб-ремонт с элементами прованса". Ценник охреневший
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Додано: Вів 27 лип, 2021 09:01
Стиль называется "жлоб-ремонт с элементами прованса". Ценник охреневший
Додано: Вів 27 лип, 2021 09:51
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
"Київ нагадує мені Лос-Анджелес моєї молодості": історія американця, який оселився в Україні
Додано: Вів 27 лип, 2021 10:26
это не целевая аудитория КРЖН - странный какой-то мужик. Но насчет экстренных служб он прав - у нас ночью потише, чем в городе заселенном неграми и латиносами.
Додано: Вів 27 лип, 2021 11:02
Я не понимаю почему нужно по пустому ночному городу ехать с включенной сиреной. Это в самом деле ПЦ какой-то.
Додано: Вів 27 лип, 2021 11:13
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Из интереса проверил свою прелесть, получил результат посредине между стоимостью независимой оценки и стоимостью покупки.
Додано: Вів 27 лип, 2021 11:27
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Отголоски парапланирования: https://news.finance.ua/ru/news/-/49735 ... nfografika
Год назад я писал, что графики сильно отстают от реальной жизни и когда графики подтянутся - то будет уже поздно.
Додано: Вів 27 лип, 2021 11:31
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
это просто мнение иностранца о киеве и я такое мнение конкретно от американцев слышал неоднократно
понятно, шо у чела, снимающего, или с рождения живущего в бабушатнике спальника на окраине и вынужденного при этом пользоваться транспортом, или стоящим в вечных пробках на авто на работу в центр в часы пик, особенно с левого берега, мнение о киеве абсолютно другое, ему насрать и на новые парки, и на стеклянные мосты, и на отремонтированные улицы - у него во дворе ямы, не работает лифт, течет крыша, а проклятый кличко вместо того шоп это бесплатно пофиксит, пиарится на строительстве подольского моста
а тут еще и за бесплатную парковку начинают щемить - ваще геноцид
Додано: Вів 27 лип, 2021 11:40
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
я у зрадио вчера просил прокомментировать рост на 1,5% по мнению экспертов финанс юа в свете его прогноза о том шо нас ждет плавное парапланирование с мхз на 1% в месяц, но он обвинил меня в троллинге и сказал шо мол это ссылка на данные рылов, а они, как известно, тока свистят, да подтанцовывают шаромыгам
или как то так
Додано: Вів 27 лип, 2021 11:55
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Кто-нибудь, достройте свечку! Из неё же сейчас можно слепить нормальный дом - не делать её продолжением фундуклевского.
Виды там почти во всех квартирах выше 7-10 этажа супер зачетные будут.
Додано: Вів 27 лип, 2021 12:07
он передал мне эстафету, я исполняющий обязанности Зрадио
1.5% хорошо. 1.5%*12=18%
но чтобы продать надо искать покупателя 1-6 месяца? или 2 года, например.
ничего что ОВГЗ даются под 10%+..12.5%+ на 2-3 года? (и банки дают свободные средства под залог, правда не все)
18-12 = 6% разница.
какой в этом смысл ради 6% разницы?
Кроме того, инфляция в США 5.5%, ставка 0%..0.5%. Они поднимут ставку, спровоцируют коррекцию или кризис, и у нас депозиты и ОВГЗ будет 15%+..20%+. Я буду сдавать под 4% с учетом амортизации ремонта и дома. Банду геть?
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