RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8086808780888089>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 123
1. Зросли більш, як на 15%
20%
24
2. Зросли на 10 - 15%
2%
3
3. Зросли на 5 - 10%
10%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
40%
49
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
21
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 09:01

  Faceless написав:https://ua.m2bomber.com/obj/779907855/view/flat-sell/kiiv-11-421866/prodam-kvartiru-zk-a-hrefnewbuilding4757viewzk-galaktikagalaktikaa

И, судя по площади комнат и кухни, это невидовая квартира с окнами на север
151куе...

Стиль называется "жлоб-ремонт с элементами прованса". Ценник охреневший
airmax78
 
Повідомлень: 39228
З нами з: 25.10.12
Подякував: 934 раз.
Подякували: 4784 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 09:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

"Київ нагадує мені Лос-Анджелес моєї молодості": історія американця, який оселився в Україні

https://bzh.life/ua/lyudi/ki%D1%97v-nag ... hZZUMCo6X4
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9310
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1271 раз.
Подякували: 2115 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 10:26

  kingkongovets написав:"Київ нагадує мені Лос-Анджелес моєї молодості": історія американця, який оселився в Україні

https://bzh.life/ua/lyudi/ki%D1%97v-nag ... hZZUMCo6X4

это не целевая аудитория КРЖН - странный какой-то мужик. Но насчет экстренных служб он прав - у нас ночью потише, чем в городе заселенном неграми и латиносами.
sequence
 
Повідомлень: 5486
З нами з: 29.12.15
Подякував: 1475 раз.
Подякували: 1444 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 11:02

  sequence написав:
  kingkongovets написав:"Київ нагадує мені Лос-Анджелес моєї молодості": історія американця, який оселився в Україні

https://bzh.life/ua/lyudi/ki%D1%97v-nag ... hZZUMCo6X4

это не целевая аудитория КРЖН - странный какой-то мужик. Но насчет экстренных служб он прав - у нас ночью потише, чем в городе заселенном неграми и латиносами.

Я не понимаю почему нужно по пустому ночному городу ехать с включенной сиреной. Это в самом деле ПЦ какой-то.
airmax78
 
Повідомлень: 39228
З нами з: 25.10.12
Подякував: 934 раз.
Подякували: 4784 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 11:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Serg-ik написав:https://biz.liga.net/all/nedvizhimost/article/my-otsenili-stoimost-kvartiry-cherez-onlayn-servis-fgi-besplatno-kak-eto-rabotaet
Оценочная стоимость нашей квартиры составила 1 243 113 грн или $45 648 (по курсу НБУ на 21.07.21). Насколько точна эта оценка, сказать сложно. В 2009-м эта квартира была приобретена (без ремонта) за $70 000.

Глава ФГИ Дмитрий Сенниченко после запуска сервиса отмечал, что оценочная стоимость может отклоняться от средневзвешенной в разные стороны на 25%.

Комментируя претензии участников рынка, что для выведения оценочной стоимости система использует аналоги из таких сервисов, как Lun и OLX, Сенниченко объяснял, что онлайн-система будет подстраиваться с учетом новых поступающих данных о реальных сделках и точность данных будет расти.

:D
Из интереса проверил свою прелесть, получил результат посредине между стоимостью независимой оценки и стоимостью покупки.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 29613
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1253 раз.
Подякували: 7183 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 11:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Отголоски парапланирования: https://news.finance.ua/ru/news/-/49735 ... nfografika
Год назад я писал, что графики сильно отстают от реальной жизни и когда графики подтянутся - то будет уже поздно.
airmax78
 
Повідомлень: 39228
З нами з: 25.10.12
Подякував: 934 раз.
Подякували: 4784 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 11:31

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

sequence написав:
  kingkongovets написав:"Київ нагадує мені Лос-Анджелес моєї молодості": історія американця, який оселився в Україні

https://bzh.life/ua/lyudi/ki%D1%97v-nag ... hZZUMCo6X4

это не целевая аудитория КРЖН - странный какой-то мужик. Но насчет экстренных служб он прав - у нас ночью потише, чем в городе заселенном неграми и латиносами.
это просто мнение иностранца о киеве и я такое мнение конкретно от американцев слышал неоднократно
понятно, шо у чела, снимающего, или с рождения живущего в бабушатнике спальника на окраине и вынужденного при этом пользоваться транспортом, или стоящим в вечных пробках на авто на работу в центр в часы пик, особенно с левого берега, мнение о киеве абсолютно другое, ему насрать и на новые парки, и на стеклянные мосты, и на отремонтированные улицы - у него во дворе ямы, не работает лифт, течет крыша, а проклятый кличко вместо того шоп это бесплатно пофиксит, пиарится на строительстве подольского моста
а тут еще и за бесплатную парковку начинают щемить - ваще геноцид
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9310
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1271 раз.
Подякували: 2115 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 11:40

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:Отголоски парапланирования: https://news.finance.ua/ru/news/-/49735 ... nfografika
Год назад я писал, что графики сильно отстают от реальной жизни и когда графики подтянутся - то будет уже поздно.
я у зрадио вчера просил прокомментировать рост на 1,5% по мнению экспертов финанс юа в свете его прогноза о том шо нас ждет плавное парапланирование с мхз на 1% в месяц, но он обвинил меня в троллинге и сказал шо мол это ссылка на данные рылов, а они, как известно, тока свистят, да подтанцовывают шаромыгам
или как то так
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9310
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1271 раз.
Подякували: 2115 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 11:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://www.instagram.com/p/CR0Szogioee ... =copy_link
Кто-нибудь, достройте свечку! Из неё же сейчас можно слепить нормальный дом - не делать её продолжением фундуклевского.
Виды там почти во всех квартирах выше 7-10 этажа супер зачетные будут.
airmax78
 
Повідомлень: 39228
З нами з: 25.10.12
Подякував: 934 раз.
Подякували: 4784 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 12:07

  kingkongovets написав:
airmax78 написав:Отголоски парапланирования: https://news.finance.ua/ru/news/-/49735 ... nfografika
Год назад я писал, что графики сильно отстают от реальной жизни и когда графики подтянутся - то будет уже поздно.
я у зрадио вчера просил прокомментировать рост на 1,5% по мнению экспертов финанс юа в свете его прогноза о том шо нас ждет плавное парапланирование с мхз на 1% в месяц, но он обвинил меня в троллинге и сказал шо мол это ссылка на данные рылов, а они, как известно, тока свистят, да подтанцовывают шаромыгам
или как то так


он передал мне эстафету, я исполняющий обязанности Зрадио :)

1.5% хорошо. 1.5%*12=18%

но чтобы продать надо искать покупателя 1-6 месяца? или 2 года, например.

ничего что ОВГЗ даются под 10%+..12.5%+ на 2-3 года? (и банки дают свободные средства под залог, правда не все)
18-12 = 6% разница.

какой в этом смысл ради 6% разницы?

Кроме того, инфляция в США 5.5%, ставка 0%..0.5%. Они поднимут ставку, спровоцируют коррекцию или кризис, и у нас депозиты и ОВГЗ будет 15%+..20%+. Я буду сдавать под 4% с учетом амортизации ремонта и дома. Банду геть?
proftpd66
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 4166
З нами з: 22.12.16
Подякував: 330 раз.
Подякували: 222 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 8086808780888089>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2099, 2100, 2101
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21009 3701076
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 14:05
b3320413
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома 1, 2
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
15 24938
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 лип, 2021 16:23
airmax78
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 49, 50, 51
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
508 241598
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 чер, 2021 06:48
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Восток (518)
27.07.2021 14:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.