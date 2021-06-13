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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8086808780888089

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 123
1. Зросли більш, як на 15%
20%
24
2. Зросли на 10 - 15%
2%
3
3. Зросли на 5 - 10%
10%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
40%
49
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
21
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 12:18

  kingkongovets написав:
sequence написав:
  kingkongovets написав:"Київ нагадує мені Лос-Анджелес моєї молодості": історія американця, який оселився в Україні

https://bzh.life/ua/lyudi/ki%D1%97v-nag ... hZZUMCo6X4

это не целевая аудитория КРЖН - странный какой-то мужик. Но насчет экстренных служб он прав - у нас ночью потише, чем в городе заселенном неграми и латиносами.
это просто мнение иностранца о киеве и я такое мнение конкретно от американцев слышал неоднократно
понятно, шо у чела, снимающего, или с рождения живущего в бабушатнике спальника на окраине и вынужденного при этом пользоваться транспортом, или стоящим в вечных пробках на авто на работу в центр в часы пик, особенно с левого берега, мнение о киеве абсолютно другое, ему насрать и на новые парки, и на стеклянные мосты, и на отремонтированные улицы - у него во дворе ямы, не работает лифт, течет крыша, а проклятый кличко вместо того шоп это бесплатно пофиксит, пиарится на строительстве подольского моста
а тут еще и за бесплатную парковку начинают щемить - ваще геноцид

в Киеве с 2009 года, на фоне того, что было до 14го - негативно оценивать его работу в Киеве можно только в сравнении со Львовом, времен губернаторства Синютки.
Type1
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 13:01

  Libo написав:
  unicdima написав:Люди всю жизнь парковали машины у дома, а тут приходит такое бандитское чмо и говорит ты должен. Совсем оборзела мразота.


Вас голодранцев и шаровиков столько развелось, что уже давно пора ставить на место. Хочешь ездить на машине, лучше работай и плати за парковку. Дороги строят для того, чтобы по ним ездили, а не под парковки всякому жлобью. 8)


дядя, если сильно припекло - то включи кондиционер, пока электричество по старому тарифу. люди платят дорожный сбор для того что бы ездить по асфальту и на нем же останавливаться. честнее уже пешеходов обложить налогом за пользование улицами. идеи о платном входе на кладбище и платы за кондиционер на стене говорят о том, что городским властям не хватает мозгов на привлечение инвестиций, а воровать хочется все больше.
снос гаражей и хаотичное строительство жк без прилегающей территории, тоже говорит о профпригодности людей рвущихся в управление города на весьма скромную зарплату. к сожалению киев перестает быть комфортным для проживания городом.
логично строить многоэтажные охраняемые паркинги, но проще стричь простых людей не вкладывая ничего кроме краски на асфальте. если не ошибаюсь, при тарифе в 10 грн, город получал 0,5-1.5 грн, остальное забирала некая мутная фирма подрядчик. так что не про развитие города речь идет, обычный рэкет....
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 13:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Загнать вильнолюдину в многоэтажный ещё и платный паркинг при наличии хотя бы 5 кв.м свободного тротуара почти нереально. Поэтому да, надо выработать у вильнолюдей рефлекс "неправильно/не там припарковался - получи штраф". Чтобы создать спрос на многоэтажные паркинги. А тогда уже их и строить. Иначе пустые стоять булут.
airmax78
 
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