Додано: Вів 27 лип, 2021 13:01

Libo написав: unicdima написав: Люди всю жизнь парковали машины у дома, а тут приходит такое бандитское чмо и говорит ты должен. Совсем оборзела мразота. Люди всю жизнь парковали машины у дома, а тут приходит такое бандитское чмо и говорит ты должен. Совсем оборзела мразота.



Вас голодранцев и шаровиков столько развелось, что уже давно пора ставить на место. Хочешь ездить на машине, лучше работай и плати за парковку. Дороги строят для того, чтобы по ним ездили, а не под парковки всякому жлобью. Вас голодранцев и шаровиков столько развелось, что уже давно пора ставить на место. Хочешь ездить на машине, лучше работай и плати за парковку. Дороги строят для того, чтобы по ним ездили, а не под парковки всякому жлобью.

дядя, если сильно припекло - то включи кондиционер, пока электричество по старому тарифу. люди платят дорожный сбор для того что бы ездить по асфальту и на нем же останавливаться. честнее уже пешеходов обложить налогом за пользование улицами. идеи о платном входе на кладбище и платы за кондиционер на стене говорят о том, что городским властям не хватает мозгов на привлечение инвестиций, а воровать хочется все больше.снос гаражей и хаотичное строительство жк без прилегающей территории, тоже говорит о профпригодности людей рвущихся в управление города на весьма скромную зарплату. к сожалению киев перестает быть комфортным для проживания городом.логично строить многоэтажные охраняемые паркинги, но проще стричь простых людей не вкладывая ничего кроме краски на асфальте. если не ошибаюсь, при тарифе в 10 грн, город получал 0,5-1.5 грн, остальное забирала некая мутная фирма подрядчик. так что не про развитие города речь идет, обычный рэкет....