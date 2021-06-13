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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 27 лип, 2021 12:18
kingkongovets написав: sequence написав:
это не целевая аудитория КРЖН - странный какой-то мужик. Но насчет экстренных служб он прав - у нас ночью потише, чем в городе заселенном неграми и латиносами.
это просто мнение иностранца о киеве и я такое мнение конкретно от американцев слышал неоднократно
понятно, шо у чела, снимающего, или с рождения живущего в бабушатнике спальника на окраине и вынужденного при этом пользоваться транспортом, или стоящим в вечных пробках на авто на работу в центр в часы пик, особенно с левого берега, мнение о киеве абсолютно другое, ему насрать и на новые парки, и на стеклянные мосты, и на отремонтированные улицы - у него во дворе ямы, не работает лифт, течет крыша, а проклятый кличко вместо того шоп это бесплатно пофиксит, пиарится на строительстве подольского моста
а тут еще и за бесплатную парковку начинают щемить - ваще геноцид
в Киеве с 2009 года, на фоне того, что было до 14го - негативно оценивать его работу в Киеве можно только в сравнении со Львовом, времен губернаторства Синютки.
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Додано: Вів 27 лип, 2021 13:01
Libo написав: unicdima написав:
Люди всю жизнь парковали машины у дома, а тут приходит такое бандитское чмо и говорит ты должен. Совсем оборзела мразота.
Вас голодранцев и шаровиков столько развелось, что уже давно пора ставить на место. Хочешь ездить на машине, лучше работай и плати за парковку. Дороги строят для того, чтобы по ним ездили, а не под парковки всякому жлобью.
дядя, если сильно припекло - то включи кондиционер, пока электричество по старому тарифу. люди платят дорожный сбор для того что бы ездить по асфальту и на нем же останавливаться. честнее уже пешеходов обложить налогом за пользование улицами. идеи о платном входе на кладбище и платы за кондиционер на стене говорят о том, что городским властям не хватает мозгов на привлечение инвестиций, а воровать хочется все больше.
снос гаражей и хаотичное строительство жк без прилегающей территории, тоже говорит о профпригодности людей рвущихся в управление города на весьма скромную зарплату. к сожалению киев перестает быть комфортным для проживания городом.
логично строить многоэтажные охраняемые паркинги, но проще стричь простых людей не вкладывая ничего кроме краски на асфальте. если не ошибаюсь, при тарифе в 10 грн, город получал 0,5-1.5 грн, остальное забирала некая мутная фирма подрядчик. так что не про развитие города речь идет, обычный рэкет....
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Додано: Вів 27 лип, 2021 13:23
Загнать вильнолюдину в многоэтажный ещё и платный паркинг при наличии хотя бы 5 кв.м свободного тротуара почти нереально. Поэтому да, надо выработать у вильнолюдей рефлекс "неправильно/не там припарковался - получи штраф". Чтобы создать спрос на многоэтажные паркинги. А тогда уже их и строить. Иначе пустые стоять булут.
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