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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 27 лип, 2021 12:18
kingkongovets написав: sequence написав:
это не целевая аудитория КРЖН - странный какой-то мужик. Но насчет экстренных служб он прав - у нас ночью потише, чем в городе заселенном неграми и латиносами.
это просто мнение иностранца о киеве и я такое мнение конкретно от американцев слышал неоднократно
понятно, шо у чела, снимающего, или с рождения живущего в бабушатнике спальника на окраине и вынужденного при этом пользоваться транспортом, или стоящим в вечных пробках на авто на работу в центр в часы пик, особенно с левого берега, мнение о киеве абсолютно другое, ему насрать и на новые парки, и на стеклянные мосты, и на отремонтированные улицы - у него во дворе ямы, не работает лифт, течет крыша, а проклятый кличко вместо того шоп это бесплатно пофиксит, пиарится на строительстве подольского моста
а тут еще и за бесплатную парковку начинают щемить - ваще геноцид
в Киеве с 2009 года, на фоне того, что было до 14го - негативно оценивать его работу в Киеве можно только в сравнении со Львовом, времен губернаторства Синютки.
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Додано: Вів 27 лип, 2021 13:01
Libo написав: unicdima написав:
Люди всю жизнь парковали машины у дома, а тут приходит такое бандитское чмо и говорит ты должен. Совсем оборзела мразота.
Вас голодранцев и шаровиков столько развелось, что уже давно пора ставить на место. Хочешь ездить на машине, лучше работай и плати за парковку. Дороги строят для того, чтобы по ним ездили, а не под парковки всякому жлобью.
дядя, если сильно припекло - то включи кондиционер, пока электричество по старому тарифу. люди платят дорожный сбор для того что бы ездить по асфальту и на нем же останавливаться. честнее уже пешеходов обложить налогом за пользование улицами. идеи о платном входе на кладбище и платы за кондиционер на стене говорят о том, что городским властям не хватает мозгов на привлечение инвестиций, а воровать хочется все больше.
снос гаражей и хаотичное строительство жк без прилегающей территории, тоже говорит о профпригодности людей рвущихся в управление города на весьма скромную зарплату. к сожалению киев перестает быть комфортным для проживания городом.
логично строить многоэтажные охраняемые паркинги, но проще стричь простых людей не вкладывая ничего кроме краски на асфальте. если не ошибаюсь, при тарифе в 10 грн, город получал 0,5-1.5 грн, остальное забирала некая мутная фирма подрядчик. так что не про развитие города речь идет, обычный рэкет....
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Slon_Nosov
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Додано: Вів 27 лип, 2021 13:23
Загнать вильнолюдину в многоэтажный ещё и платный паркинг при наличии хотя бы 5 кв.м свободного тротуара почти нереально. Поэтому да, надо выработать у вильнолюдей рефлекс "неправильно/не там припарковался - получи штраф". Чтобы создать спрос на многоэтажные паркинги. А тогда уже их и строить. Иначе пустые стоять булут.
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airmax78
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Додано: Вів 27 лип, 2021 13:37
Slon_Nosov написав:
дядя, если сильно припекло - то включи кондиционер, пока электричество по старому тарифу. люди платят дорожный сбор для того что бы ездить по асфальту и на нем же останавливаться. честнее уже пешеходов обложить налогом за пользование улицами. идеи о платном входе на кладбище и платы за кондиционер на стене говорят о том, что городским властям не хватает мозгов на привлечение инвестиций, а воровать хочется все больше.
снос гаражей и хаотичное строительство жк без прилегающей территории, тоже говорит о профпригодности людей рвущихся в управление города на весьма скромную зарплату. к сожалению киев перестает быть комфортным для проживания городом.
логично строить многоэтажные охраняемые паркинги, но проще стричь простых людей не вкладывая ничего кроме краски на асфальте.
Дорога предназначена для передвижения транспортных средств, а не для круглосуточного хранения еврохлама. Покупаешь автомобиль - подумай сначала, где будешь его парковать так, чтобы он не мешал другим транспортным средствам, пешеходам и прочим гражданам. Я для этого при покупке квартиры сразу купил и подземный паркинг. Что касается улиц, то в Америке парковка в правой полосе кругом платная, кроме восресенья, в моем районе порядка $2.50 за два часа. В Нью-Йорке есть места где берут $60 за два часа. И указывается день и время для уборки, когда тебя там быть не должно. Эвакуация и большой шраф. Если запаркованное авто создает препятсвие для подъезда к дому пожарной техники, штраф $2000. Просто если тебя там увидели с выключенным двигателем.
Согласен, парковок в Киеве должно быть больше - подземных, наземных, многоуровневых и т.п.
Но одновременно власть должна ломать рога этому жлобятнику, который паркуется во дворах, на узких улицах, на тротуарах, на газонах и т.д., часто прямо возле платной парковки! Жалко 50 грн. на парковку? Зачем тогда нищеброд машину покупаешь? Тебе надо учиться и работать больше, а не баранку гоголь-моголем крутить. И общественность тоже должна на это реагировать. Раньше палили такие авто, били, кололи колеса, а сейчас опять город под оккупацией автожлобятника.
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Libo
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Додано: Вів 27 лип, 2021 13:44
airmax78 написав:
Загнать вильнолюдину в многоэтажный ещё и платный паркинг при наличии хотя бы 5 кв.м свободного тротуара почти нереально. Поэтому да, надо выработать у вильнолюдей рефлекс "неправильно/не там припарковался - получи штраф". Чтобы создать спрос на многоэтажные паркинги. А тогда уже их и строить. Иначе пустые стоять булут.
Беспощадно карать и перевоспитывать автожлобов гривней.
Быстро же научили на переходах пропускать пешеходов. Раньше никто не останавливался. Теперь берутся за парковку. У меня на Подоле эвакуаторы весь день как пчёлки тягают на штрафплощадку. Но видимо штрафы за наглую парковкуу маленькие. Я б им впиндюрил несколько тыщ, тогда бы не экономили копейки на платную, там где они никому не мешают.
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Libo
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Додано: Вів 27 лип, 2021 13:50
Libo
еще раз... городские власти дают добро на снос гаражей, стоянок и т.д. и после постройки очередного ЖК на много квартир удивляются количеству автомобилей вдоль дороги - когнитивный диссонанс?
ставить вопрос "жлоб дай просто так условных 50 грн", не корректно - в 90-х это называлось рэкет. попилить заводы, сократить сотрудников и потом их же штрафануть за тунеядство при отсутствии достаточного количества новых рабочих мест, логика та же.
при чем речь не за по жлобски припаркованные автомобили, это налог для большинства обладателей авто. начинали с налога на роскошь для дорогих авто, многие радовались, теперь пришли к обычным автовладельцам, пешеходы продолжают радоваться, наивно думают что до ихних денег не доберутся...
зы где на подоле платные стоянки?
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Slon_Nosov
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Додано: Вів 27 лип, 2021 14:05
тут по ходу все пишут об одном и том же, но разными словами.
Slon_Nosov, вы пишете "логично строить многоэтажные охраняемые паркинги", вероятно, понимая, что за это нужно кому-то платить. Вам же пишут в ответ, что при наличии любого халявного пятачка никто в паркинг тачку загонять не будет - вильнолюди заставят все и всюду, абы не платить. Честно говоря, на асфальт мне плевать - главное, чтобы не мешали экстренным службам. Согласен с Либо по поводу 2000 баксов. Также часто залазят на тротуары и зеленые зоны - там можно штрафовать меньше, но тоже сурово. По поводу парковки в центре города, справедливее спросить у жителей такового
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sequence
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Додано: Вів 27 лип, 2021 14:11
Slon_Nosov написав:
еще раз... городские власти дают добро на снос гаражей, стоянок и т.д. и после постройки очередного ЖК на много квартир удивляются количеству автомобилей вдоль дороги - когнитивный диссонанс?
Власть должна начать строительство повсеместное платных многоуровневых паркингов, на том же же месте гаражей, одновременно с беспощадным наказанием бросающих свои авто где попало.
Старые совдеповские гаражи выгядят ужасно и уродуют вид Киева. А сколько лет ведется дискуссия о перехватывающих парковках? Возле конечных станций метро забиты днем даже трассы, на магазинную парковку нельзя заехать - там машину на целый день бесплатно бросило оно и поехало дальше на метро.
Кстати, во многом ужасные пробки на дорогах вызваны неправильной парковкой и отсутствием правил.
Возле небольшого магазина вдоль дороги нет запрета на парковку и остановку. Вся правая полоса занята. Подъезжает грузовик и в левой начинает разгрузку. Движение остановилось. Из-за одного козла. Где мозги у власти, хозяина магазина и мусоров? Где мозги, здравый смысл и совесть у этого козла? А в пробке стоим мы все, в т.ч. и скорые, и менты, и прочие экстренные службы.
А ведь этого так просто избежать - поставить знак, пометить территорию запрета парковки и следить. Эвакуаторщики будут приплачивать за вызов, ментам большой фан, а мы без задержки проедем этот участок и скажем за это большое спасибо боксёру.
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Libo
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Додано: Вів 27 лип, 2021 14:14
Люди выбирают для покупки ЖК, им на схеме показывают вот дом, вот садик, вот парк, вот многоэтажный паркинг. О, супер, вносят оплату. По факту - ни паркинга, ни садика, и вообще, скажите спасибо, что дом сдали, хоть и без обещанного ремонта в квартире и с задержкой в два года. Ну и изюминка на торт - на месте паркинга и садика возводят еще столько же многоэтажек. В итоге полный автодорожный апокалипсис, не подъехать, ни выехать, про припарковаться вообще мечта.
А, забыл, крайних нет.
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Вадим Жураковский
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Додано: Вів 27 лип, 2021 14:17
sequence написав:
тут по ходу все пишут об одном и том же, но разными словами.
Slon_Nosov, вы пишете "логично строить многоэтажные охраняемые паркинги", вероятно, понимая, что за это нужно кому-то платить. Вам же пишут в ответ, что при наличии любого халявного пятачка никто в паркинг тачку загонять не будет - вильнолюди заставят все и всюду, абы не платить. Честно говоря, на асфальт мне плевать - главное, чтобы не мешали экстренным службам. Согласен с Либо по поводу 2000 баксов. Также часто залазят на тротуары и зеленые зоны - там можно штрафовать меньше, но тоже сурово. По поводу парковки в центре города, справедливее спросить у жителей такового
Дивні люди. Говорено переговорено - платних паркомісць достатньо. Вільнолюд просто хоче щоб хтось побудував і дав можливість ставити безкоштовно.
Доки є можливість прилаштувати корча на шару - кіна з паркомісцями не буде.
Як варіант - платний в’їзд в центр і авто стане в рази менше.
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Первый
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