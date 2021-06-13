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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 27 лип, 2021 14:19
Вадим Жураковский написав:
Люди выбирают для покупки ЖК, им на схеме показывают вот дом, вот садик, вот парк, вот многоэтажный паркинг. О, супер, вносят оплату. По факту - ни паркинга, ни садика, и вообще, скажите спасибо, что дом сдали, хоть и без обещанного ремонта в квартире и с задержкой в два года. Ну и изюминка на торт - на месте паркинга и садика возводят еще столько же многоэтажек. В итоге полный автодорожный апокалипсис, не подъехать, ни выехать, про припарковаться вообще мечта.
А, забыл, крайних нет.
Якось смішно.
Кгс 10 років не може розпродати паркінги на срібнокільській. І це в будинках де по 900 квартир
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Додано: Вів 27 лип, 2021 14:23
Вадим Жураковский написав:
Люди выбирают для покупки ЖК, им на схеме показывают вот дом, вот садик, вот парк, вот многоэтажный паркинг. О, супер, вносят оплату. По факту - ни паркинга, ни садика, и вообще, скажите спасибо, что дом сдали, хоть и без обещанного ремонта в квартире и с задержкой в два года. Ну и изюминка на торт - на месте паркинга и садика возводят еще столько же многоэтажек. В итоге полный автодорожный апокалипсис, не подъехать, ни выехать, про припарковаться вообще мечта.
А, забыл, крайних нет.
Немного не так. Людям показывают многоэтажный паркинг, они говорят: ну ок, хорошо что есть. Застройщик достраивает. Комплекс сдан. Выкуплено 20% мест. Проходит 3 года. Выкуплено 40% мест. Вокруг жк запарковано все. Проходит 10 лет: после нескольких снижений цен до уровня ниже себестоимости паркинг распродан. Следующий проект. Застройщик говорит: да ну его нах этот многоэтажный паркинг!
PS Первый опередил.
Востаннє редагувалось airmax78
в Вів 27 лип, 2021 14:24, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 27 лип, 2021 14:23
sequence написав:
Честно говоря, на асфальт мне плевать - главное, чтобы не мешали экстренным службам. Согласен с Либо по поводу 2000 баксов. Также часто залазят на тротуары и зеленые зоны - там можно штрафовать меньше, но тоже сурово.
Я с ужасом наблюдал ситуацию на Позняках поздно вечером. К некоторым высотным домам ведут узенькие дорожи, две машины с трудом разъезжаются. И на них в два ряда ночной паркинг! Человек между машинами может пройти только боком. И так 100 м до дома, по единственной дороге! А если пожар, надо спасать людей по пожарной лестнице или кого-то на носилках надо в скорую? А если просто кому-то срочно надо ночью выехать? А как они утром разъезжаются? И кстати, рядом есть две платные стоянки и одна дорога с разрешенной бесплатной парковкой. Такой беспредел просто недопустим.
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Додано: Вів 27 лип, 2021 14:24
Вам смешно, а меня, как добропорядочного покупателя обманули. Обещали одно, по факту другое. И теперь я должен вместо спокойной жизни как на картинке ЖК, планировать покупку дома за городом, так как жить в том ЖК, который построили в реальности, кошмар уже сейчас, а что будет когда построят и заселятся все дома ЖК страшно представить.
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Вадим Жураковский
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Додано: Вів 27 лип, 2021 14:26
Libo написав: sequence написав:
Честно говоря, на асфальт мне плевать - главное, чтобы не мешали экстренным службам. Согласен с Либо по поводу 2000 баксов. Также часто залазят на тротуары и зеленые зоны - там можно штрафовать меньше, но тоже сурово.
Я с ужасом наблюдал ситуацию на Позняках поздно вечером. К некоторым высотным домам ведут узенькие дорожи, две машины с трудом разъезжаются. И на них в два ряда ночной паркинг! Человек между машинами может пройти только боком. И так 100 м до дома, по единственной дороге! А если пожар, надо спасать людей по пожарной лестнице или кого-то на носилках надо в скорую? А если просто кому-то срочно надо ночью выехать? А как они утром разъезжаются? И кстати, рядом есть две платные стоянки и одна дорога с разрешенной бесплатной парковкой. Такой беспредел просто недопустим.
Так Позняки это и есть: куча домов и между ними асфальт и запаркован каждый сантиметр. Ням-ням, уютно.
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Додано: Вів 27 лип, 2021 14:32
я понимаю, когда тебе показали схему ЖК, и ты осознаешь, что ты покупаешь, но другое дело, когда тебе показывают одну схему, а по факту получается другое. Это как приколы с видовыми квартирами на лес с переплатой, когда после сдачи твой вид оказывается не на лес, поля, "природу", а на окна соседей на расстоянии 50 метров
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Вадим Жураковский
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Додано: Вів 27 лип, 2021 14:35
Slon_Nosov написав:
зы где на подоле платные стоянки?
Мало. На Контрактовой. Возле Сильпо на Валах. В новых домах подземные паркинги. Стоят от $12 до $25 тыщ. Может не спешили много строить, потому что вы за три копейки удавитесь и запаркуетесь на газоне.
Но надо учить людей и прививать им культуру. На проститутку 3 тыщи за час не жалко, а 20 грн. за час парковки это о ужас, забирают последнее!
Такой менталитет не лезет ни в какие рамки. Украина - высокообразованная, высококультурная страна золотого миллиарда.
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Додано: Вів 27 лип, 2021 14:36
Вадим Жураковский написав:
я понимаю, когда тебе показали схему ЖК, и ты осознаешь, что ты покупаешь, но другое дело, когда тебе показывают одну схему, а по факту получается другое. Это как приколы с видовыми квартирами на лес с переплатой, когда после сдачи твой вид оказывается не на лес, поля, "природу", а на окна соседей на расстоянии 50 метров
вы что маленький ребёнок? покупайте готовое, зачем влазить в котлованы, и оценивайте преимущества локации по факту а не по обещаниям застройщиков, которые за ваши деньги не такое наобещают.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Вів 27 лип, 2021 14:37, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 27 лип, 2021 14:37
Вадим Жураковский написав:
я понимаю, когда тебе показали схему ЖК, и ты осознаешь, что ты покупаешь, но другое дело, когда тебе показывают одну схему, а по факту получается другое. Это как приколы с видовыми квартирами на лес с переплатой, когда после сдачи твой вид оказывается не на лес, поля, "природу", а на окна соседей на расстоянии 50 метров
Це погано. Але це не є за правило.
Останній такий кидос був на лівобережці. Більше не памятаю.
Іпеня Ірпеня?
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Додано: Вів 27 лип, 2021 14:41
vitaliian написав: Вадим Жураковский написав:
я понимаю, когда тебе показали схему ЖК, и ты осознаешь, что ты покупаешь, но другое дело, когда тебе показывают одну схему, а по факту получается другое. Это как приколы с видовыми квартирами на лес с переплатой, когда после сдачи твой вид оказывается не на лес, поля, "природу", а на окна соседей на расстоянии 50 метров
вы что маленький ребёнок? покупайте готовое, зачем влазить в котлованы, и оценивайте преимущества локации по факту а не по обещаниям застройщиков, которые за ваши деньги не такое наобещают.
как я понимаю, для вас это норма, вы даже по другому и не могли представить
даже не знаю, смеяться или плакать, что у нас люди привыкли, что их постоянно на каждом шагу обманывают и кидают
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