Додано: Вів 27 лип, 2021 14:56

airmax78 написав: Libo написав: sequence написав: Честно говоря, на асфальт мне плевать - главное, чтобы не мешали экстренным службам. Согласен с Либо по поводу 2000 баксов. Также часто залазят на тротуары и зеленые зоны - там можно штрафовать меньше, но тоже сурово. Честно говоря, на асфальт мне плевать - главное, чтобы не мешали экстренным службам. Согласен с Либо по поводу 2000 баксов. Также часто залазят на тротуары и зеленые зоны - там можно штрафовать меньше, но тоже сурово.



Я с ужасом наблюдал ситуацию на Позняках поздно вечером. К некоторым высотным домам ведут узенькие дорожи, две машины с трудом разъезжаются. И на них в два ряда ночной паркинг! Человек между машинами может пройти только боком. И так 100 м до дома, по единственной дороге! А если пожар, надо спасать людей по пожарной лестнице или кого-то на носилках надо в скорую? А если просто кому-то срочно надо ночью выехать? А как они утром разъезжаются? И кстати, рядом есть две платные стоянки и одна дорога с разрешенной бесплатной парковкой. Такой беспредел просто недопустим. Я с ужасом наблюдал ситуацию на Позняках поздно вечером. К некоторым высотным домам ведут узенькие дорожи, две машины с трудом разъезжаются. И на них в два ряда ночной паркинг! Человек между машинами может пройти только боком. И так 100 м до дома, по единственной дороге! А если пожар, надо спасать людей по пожарной лестнице или кого-то на носилках надо в скорую? А если просто кому-то срочно надо ночью выехать? А как они утром разъезжаются? И кстати, рядом есть две платные стоянки и одна дорога с разрешенной бесплатной парковкой. Такой беспредел просто недопустим.

Так Позняки это и есть: куча домов и между ними асфальт и запаркован каждый сантиметр. Ням-ням, уютно. Так Позняки это и есть: куча домов и между ними асфальт и запаркован каждый сантиметр. Ням-ням, уютно.

так вот я клоню к тому, что парковаться все будут как и ранее, только за деньги и без гарантии сохранности авто, вообще без банального понимания куда идут деньги...в 90-х даешь мальчику деньги за "присмотреть" за машиной, так было более понятно за что платишь. подросли по-ходу мальчики, сели в высокие кабинеты... как плата за стоянку у обочины сделает меньшее количество автомобилей в городе? разве что кто то купит себе новую виллу в испании, обычным людям гешефта не будет...ЗЫ банальный пример, снос гаражного кооператива минск и возведение на его месте 32-х многоэтажных домов. и это рядом с жк яскравый жители которого и так заблокировали два из четырех рядов "новой" дороги. где будут парковать авто счастливые новоприбывшие жители вроде как очевидно уже сейчас. возможно со временем нормальные люди перестанут считать подобные условия проживания нормальными и начнут переезжать в более комфортные места...