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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 27 лип, 2021 14:49
Вадим Жураковский написав:
Люди выбирают для покупки ЖК, им на схеме показывают вот дом, вот садик, вот парк, вот многоэтажный паркинг. О, супер, вносят оплату. По факту - ни паркинга, ни садика, и вообще, скажите спасибо, что дом сдали, хоть и без обещанного ремонта в квартире и с задержкой в два года. Ну и изюминка на торт - на месте паркинга и садика возводят еще столько же многоэтажек. В итоге полный автодорожный апокалипсис, не подъехать, ни выехать, про припарковаться вообще мечта.
А, забыл, крайних нет.
Люди выбирают для покупки не квартиру, а обещания и покупают обещания. Если бы не гнались за дешевизной, пришли на вторичку, там им говорят - вот садик, вот парк, вот паркинг. Все можно увидеть и пощупать.
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Додано: Вів 27 лип, 2021 14:50
На рынке аренды в этом году летом жара, а не сезонное затишье как обычно.
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Vlad442
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Додано: Вів 27 лип, 2021 14:53
Vlad442 написав:
Люди выбирают для покупки не квартиру, а обещания и покупают обещания. Если бы не гнались за дешевизной, пришли на вторичку, там им говорят - вот садик, вот парк, вот паркинг. Все можно увидеть и пощупать.
и для вас тоже это норма, когда по плану одно, по факту другое? Для Вас это не обман?
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Вадим Жураковский
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Додано: Вів 27 лип, 2021 14:53
Вадим Жураковский написав:
как я понимаю, для вас это норма, вы даже по другому и не могли представить
даже не знаю, смеяться или плакать, что у нас люди привыкли, что их постоянно на каждом шагу обманывают и кидают
для меня не норма когда человек вложился в стройку, а говорит что купил квартиру. Вы сами себя обманули.
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vitaliian
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Додано: Вів 27 лип, 2021 14:54
vitaliian написав: Вадим Жураковский написав:
как я понимаю, для вас это норма, вы даже по другому и не могли представить
даже не знаю, смеяться или плакать, что у нас люди привыкли, что их постоянно на каждом шагу обманывают и кидают
для меня не норма когда человек вложился в стройку, а говорит что купил квартиру. Вы сами себя обманули.
Вы случайно не из строительной компании?
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Вадим Жураковский
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Додано: Вів 27 лип, 2021 14:54
Вадим Жураковский написав: Vlad442 написав:
Люди выбирают для покупки не квартиру, а обещания и покупают обещания. Если бы не гнались за дешевизной, пришли на вторичку, там им говорят - вот садик, вот парк, вот паркинг. Все можно увидеть и пощупать.
и для вас тоже это норма, когда по плану одно, по факту другое? Для Вас это не обман?
а можно немного конкретней?
жк? застройщик? что именно вам обещали?
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Додано: Вів 27 лип, 2021 14:56
airmax78 написав: Libo написав: sequence написав:
Честно говоря, на асфальт мне плевать - главное, чтобы не мешали экстренным службам. Согласен с Либо по поводу 2000 баксов. Также часто залазят на тротуары и зеленые зоны - там можно штрафовать меньше, но тоже сурово.
Я с ужасом наблюдал ситуацию на Позняках поздно вечером. К некоторым высотным домам ведут узенькие дорожи, две машины с трудом разъезжаются. И на них в два ряда ночной паркинг! Человек между машинами может пройти только боком. И так 100 м до дома, по единственной дороге! А если пожар, надо спасать людей по пожарной лестнице или кого-то на носилках надо в скорую? А если просто кому-то срочно надо ночью выехать? А как они утром разъезжаются? И кстати, рядом есть две платные стоянки и одна дорога с разрешенной бесплатной парковкой. Такой беспредел просто недопустим.
Так Позняки это и есть: куча домов и между ними асфальт и запаркован каждый сантиметр. Ням-ням, уютно.
так вот я клоню к тому, что парковаться все будут как и ранее, только за деньги и без гарантии сохранности авто, вообще без банального понимания куда идут деньги...
в 90-х даешь мальчику деньги за "присмотреть" за машиной, так было более понятно за что платишь. подросли по-ходу мальчики, сели в высокие кабинеты... как плата за стоянку у обочины сделает меньшее количество автомобилей в городе? разве что кто то купит себе новую виллу в испании, обычным людям гешефта не будет...
ЗЫ банальный пример, снос гаражного кооператива минск и возведение на его месте 32-х многоэтажных домов. и это рядом с жк яскравый жители которого и так заблокировали два из четырех рядов "новой" дороги. где будут парковать авто счастливые новоприбывшие жители вроде как очевидно уже сейчас. возможно со временем нормальные люди перестанут считать подобные условия проживания нормальными и начнут переезжать в более комфортные места...
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Додано: Вів 27 лип, 2021 14:57
Вадим Жураковский написав: Vlad442 написав:
Люди выбирают для покупки не квартиру, а обещания и покупают обещания. Если бы не гнались за дешевизной, пришли на вторичку, там им говорят - вот садик, вот парк, вот паркинг. Все можно увидеть и пощупать.
и для вас тоже это норма, когда по плану одно, по факту другое? Для Вас это не обман?
Обман, но кинуть можно только сыграв на некоторых чувствах. Как правило на жадности. На жадину не нужен нож... (с) Поэтому, если человек захотел купить вещь вполцены, а она оказалось немного не такой, как обещали, так это жизнь. Мог бы купить в полную цену то, что полностью соответствует.
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Додано: Вів 27 лип, 2021 15:01
kingkongovets из последнего ЖК Эврика
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Вадим Жураковский
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Додано: Вів 27 лип, 2021 15:03
Вадим Жураковский написав:kingkongovets из последнего ЖК Эврика
так вы говоря про обещанный паркинг эврику имели в виду?
или вас обманывали не единожды?
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