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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 80908091809280938094>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 123
1. Зросли більш, як на 15%
20%
24
2. Зросли на 10 - 15%
2%
3
3. Зросли на 5 - 10%
10%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
40%
49
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
21
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 15:09

  Slon_Nosov написав:..
так вот я клоню к тому, что парковаться все будут как и ранее, только за деньги и без гарантии сохранности авто, вообще без банального понимания куда идут деньги.....

давайте сойдемся на том, что должны быть понятные правила, которые все должны выполнять и уже будет проще жить. Пока горе-паркувальныков позорно не начнут вывозить на штрафплощадки, дела не будет. Каждый месяц в интернете появляются видосы, как пожарка или скорая не смогла подъехать к парадному. Часто из-за игнорирования правила не парковаться за 10 метров до перехода/остановки общественного правила калечат/убивают людей.
нужно анально карать. Можно много чё говорить про злого картофельного тирана в Беларусии, но попробуйте там забычиться и запарковаться где не положено. В этом плане там как-то по европейски, что-ли.
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 15:09

kingkongovets Я уже озвучил пример и высказал свою мысль о том, что у нас люди считают, что это нормально, и что инвесторы сами виноваты. Это просто факт менталитета нашего населения. Точка.
Вадим Жураковский
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 15:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Вадим Жураковский написав:Вы случайно не из строительной компании?
скорее наоборот, я по другую сторону баррикады, категорический противник загона в котлованы.
  Вадим Жураковский написав:что у нас люди считают, что это нормально, и что инвесторы сами виноваты. Это просто факт менталитета нашего населения. Точка.
если это камень в мой огород рекомендую ознакомится чем стройка отличается от готовой квартиры. Вы купили кусочек стройки. Я вам вежливо показываю в чем лично ваша ошибка. Застройщик строит и продаёт как умеет. Один лучше, другой хуже, третий вообще никак.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 27 лип, 2021 15:16, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 15:12

  Первый написав:
  Вадим Жураковский написав:я понимаю, когда тебе показали схему ЖК, и ты осознаешь, что ты покупаешь, но другое дело, когда тебе показывают одну схему, а по факту получается другое. Это как приколы с видовыми квартирами на лес с переплатой, когда после сдачи твой вид оказывается не на лес, поля, "природу", а на окна соседей на расстоянии 50 метров


Це погано. Але це не є за правило.
Останній такий кидос був на лівобережці. Більше не памятаю.

В нивки-парк был кидок и с этажностью домов и с паркингом, может и сплотностью застройки.
В Варшавском отправляют всех парковаться в Ретровиль.
Это то, что я случайно слышал. Меня проблема паркингов не волнует по ненадобности.
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 15:16

  vitaliian написав:
  Вадим Жураковский написав:Вы случайно не из строительной компании?
скорее наоборот, я по другую сторону баррикады, категорический противник загона в котлованы.

тоже решение. Запретить продавать котлованы, часть проблем отпадет, по крайней мере, с недостроенными ЖК, брошенными один на один инвесторами.
Вадим Жураковский
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 15:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Libo написав:апаркуетесь на газоне.
Но надо учить людей и прививать им культуру. На проститутку 3 тыщи за час не жалко, а 20 грн. за час парковки это о ужас, забирают последнее!
Такой менталитет не лезет ни в какие рамки. Украина - высокообразованная, высококультурная страна золотого миллиарда.


это как бы пример того, как проститутка за три тысячи просто рядом посидела...
вы же за эти деньги на другое рассчитываете, верно? причем платите добровольно, а не по принуждению! автомобилисты и так довольно много платят на содержание инфраструктуры, а кому то все мало...
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 15:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Вадим Жураковский написав:kingkongovets Я уже озвучил пример и высказал свою мысль о том, что у нас люди считают, что это нормально, и что инвесторы сами виноваты. Это просто факт менталитета нашего населения. Точка.
люди считают, шо если кидают - то это нормально, но все равно суют свои кровные в котлованы под обещания - бо дешево ж
так все же, в каком именно жк вас кинули на паркинг?
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 15:18

  Вадим Жураковский написав:тоже решение. Запретить продавать котлованы, часть проблем отпадет, по крайней мере, с недостроенными ЖК, брошенными один на один инвесторами.

для начала перестать называть маргарин маслом. Народ не очень понимает что стройка и квартира это не одно и то же. Запретить инвестиции нельзя, а запретить гауно называть конфетой можно.
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 15:19

  Вадим Жураковский написав:.. Запретить продавать котлованы..

с одной стороны правильно. С другой - это значит лишить людей возможности купить раза в полтора дешевле. Про спекулянтов вообще молчу - им вообще некуда бабло пристроить будет, - ни депозитов там тебе, ни строек, 18% налога и т.д. :mrgreen: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 15:19

  Вадим Жураковский написав:Люди выбирают для покупки ЖК, им на схеме показывают вот дом, вот садик, вот парк, вот многоэтажный паркинг. О, супер, вносят оплату.

люди вносят оплату за квартиру или за кв+паркинг? Не знаю, как в Эврике, но в Патриотике точно продавалось валом парко-мест на паркинге.
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