Додано: Вів 27 лип, 2021 15:09

Slon_Nosov написав: ..

так вот я клоню к тому, что парковаться все будут как и ранее, только за деньги и без гарантии сохранности авто, вообще без банального понимания куда идут деньги..... ..так вот я клоню к тому, что парковаться все будут как и ранее, только за деньги и без гарантии сохранности авто, вообще без банального понимания куда идут деньги.....

давайте сойдемся на том, что должны быть понятные правила, которые все должны выполнять и уже будет проще жить. Пока горе-паркувальныков позорно не начнут вывозить на штрафплощадки, дела не будет. Каждый месяц в интернете появляются видосы, как пожарка или скорая не смогла подъехать к парадному. Часто из-за игнорирования правила не парковаться за 10 метров до перехода/остановки общественного правила калечат/убивают людей.нужно анально карать. Можно много чё говорить про злого картофельного тирана в Беларусии, но попробуйте там забычиться и запарковаться где не положено. В этом плане там как-то по европейски, что-ли.