та эвакуаторов просто не хватает. На Левобережке смотришь, как быстро заполняются освобожденные эвакуатором места, то кажется, что там по ШРТ ж/д составы надо подгонять и вывозить это все.
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Додано: Вів 27 лип, 2021 15:23
та эвакуаторов просто не хватает. На Левобережке смотришь, как быстро заполняются освобожденные эвакуатором места, то кажется, что там по ШРТ ж/д составы надо подгонять и вывозить это все.
Додано: Вів 27 лип, 2021 15:24
расчёт на то что людям некуда будет деваться. Пока ещё можно купить гараж недорого...
Додано: Вів 27 лип, 2021 15:25
Додано: Вів 27 лип, 2021 15:25
Если бы Кличко с подельниками не похоронили Аркаду, все было бы. И садики, и паркинги.
Странно слышать, когда упоминают про кейс Аркады, что кидок это школы и паркинги. У людей там проблемы другого порядка.
Если вы купили квартиру в доме, который сдали, тогда посмотрите на ситуацию с другой стороны. Из-за того, что сдали всего 5 домов посередине более дорогого микрорайона, то цены на аренду в Эврике при сопоставимом ремонте вполне на уровне Ликограда. Если жлоб ремонт от застройщика плюс дешевая мебель с Эпика, то всего на чуть-чуть ниже, так как дешевого предложения в этом районе не много.
Что делать? Сдать свою квартиру задорого, а самому снять уютную вторичку с садиками и школами и достаточным местом для парковки во дворе.
Додано: Вів 27 лип, 2021 15:30
Игорные автоматы на каждом углу запретили же?
Одно дело условное казино, куда люди ходят играть осознанно, оценивают вероятности и готовы к проигрышу, другое дело автомат на улице/в подворотне, где рабочий с неподготовленной психикой отыгрываясь оставляет свою зарплату не донося до дома.
Когда влетают перекупы - они знали на что шли. Когда влетают люди с улицы, их жалко. Они думали, что покупают квартиру, еще и в микрорайоне как на рендерах.
Додано: Вів 27 лип, 2021 15:36
понимаете, в чем загогулина. Одно дело, когда законодательно, как в Турции, запрещено продавать квартиру без паркинга. Другое - когда вильнолюдям даешь возможность сэкономить. Они безусловно пользуются этим правом и страдают. И другим жить иногда мешают.
Проблемы то наши в основном из-за бедности. Ну какой паркинг нафиг в Патриотике, когда это лютый эконом, люди на 40м2 понаодалживали где смогли?
Другой вопрос, в котором как раз чувствуется отличие вильнолюдей от справжних европейцев это ситуация, когда квартира, ремонт вроде уже есть, деньги уже понемногу появились, - а желание купить место в пустующем паркинге не появилось. Лучше буду страдать - но не не куплю. Проипу лучше на Мальдивы
Додано: Вів 27 лип, 2021 15:40
Додано: Вів 27 лип, 2021 15:44
Це не бідність - це інакше називається ... У мене Пассат 91 року стояв в критому паркінгу , а сусід Кольт 2010 тримав у дворі - бо "віддати 600 грн в місяць не готовий" ... Хоч на бензин за місяць відвалював немало ... А в тій же Патріотці в дворах часом стоять машинки вартістю вищою , ніж квартири там ...
Додано: Вів 27 лип, 2021 15:47
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Сержик, вполне благоразумно, не готов рисковать котлетой, нажитой непосильным трудом, играя в игры с застройщиками. Поэтому у него ситуация "имею возможность купить козу, но не имею желания". Поэтому ему комфортней в аренде. Так что у него все хорошо. Мысли о покупке квартиры это фантомные боли.
Додано: Вів 27 лип, 2021 16:05
Предлагался 100% вариант с КАНом и Обрием. 0 рисков. Приемлемая цена.
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