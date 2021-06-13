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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8091809280938094>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 123
1. Зросли більш, як на 15%
20%
24
2. Зросли на 10 - 15%
2%
3
3. Зросли на 5 - 10%
10%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
40%
49
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
21
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 15:23

  Puente написав:Паркінг ? Стоянки ? Просто жлобство загальне і відсутність волі і таке ж жлобство у керівництва міста для впровадження жорстких санкцій за парковку на дорогах будь-яких ...

та эвакуаторов просто не хватает. На Левобережке смотришь, как быстро заполняются освобожденные эвакуатором места, то кажется, что там по ШРТ ж/д составы надо подгонять и вывозить это все.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 15:24

  Slon_Nosov написав:
  Libo написав:апаркуетесь на газоне.
Но надо учить людей и прививать им культуру. На проститутку 3 тыщи за час не жалко, а 20 грн. за час парковки это о ужас, забирают последнее!
Такой менталитет не лезет ни в какие рамки. Украина - высокообразованная, высококультурная страна золотого миллиарда.


это как бы пример того, как проститутка за три тысячи просто рядом посидела...
вы же за эти деньги на другое рассчитываете, верно? причем платите добровольно, а не по принуждению! автомобилисты и так довольно много платят на содержание инфраструктуры, а кому то все мало...

расчёт на то что людям некуда будет деваться. Пока ещё можно купить гараж недорого...
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 15:25

  sequence написав:
  Вадим Жураковский написав:.. Запретить продавать котлованы..

с одной стороны правильно. С другой - это значит лишить людей возможности купить раза в полтора дешевле.

котлован можно купить с паркингом. Как юнит делает
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 15:25

  Вадим Жураковский написав:kingkongovets из последнего ЖК Эврика

Если бы Кличко с подельниками не похоронили Аркаду, все было бы. И садики, и паркинги.

Странно слышать, когда упоминают про кейс Аркады, что кидок это школы и паркинги. У людей там проблемы другого порядка.
Если вы купили квартиру в доме, который сдали, тогда посмотрите на ситуацию с другой стороны. Из-за того, что сдали всего 5 домов посередине более дорогого микрорайона, то цены на аренду в Эврике при сопоставимом ремонте вполне на уровне Ликограда. Если жлоб ремонт от застройщика плюс дешевая мебель с Эпика, то всего на чуть-чуть ниже, так как дешевого предложения в этом районе не много.
Что делать? Сдать свою квартиру задорого, а самому снять уютную вторичку с садиками и школами и достаточным местом для парковки во дворе.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 15:30

  sequence написав:
  Вадим Жураковский написав:.. Запретить продавать котлованы..

с одной стороны правильно. С другой - это значит лишить людей возможности купить раза в полтора дешевле. Про спекулянтов вообще молчу - им вообще некуда бабло пристроить будет, - ни депозитов там тебе, ни строек, 18% налога и т.д. :mrgreen: :mrgreen:

Игорные автоматы на каждом углу запретили же?
Одно дело условное казино, куда люди ходят играть осознанно, оценивают вероятности и готовы к проигрышу, другое дело автомат на улице/в подворотне, где рабочий с неподготовленной психикой отыгрываясь оставляет свою зарплату не донося до дома.

Когда влетают перекупы - они знали на что шли. Когда влетают люди с улицы, их жалко. Они думали, что покупают квартиру, еще и в микрорайоне как на рендерах.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 15:36

  Ромасик написав:..
котлован можно купить с паркингом. Как юнит делает

понимаете, в чем загогулина. Одно дело, когда законодательно, как в Турции, запрещено продавать квартиру без паркинга. Другое - когда вильнолюдям даешь возможность сэкономить. Они безусловно пользуются этим правом и страдают. И другим жить иногда мешают.
Проблемы то наши в основном из-за бедности. Ну какой паркинг нафиг в Патриотике, когда это лютый эконом, люди на 40м2 понаодалживали где смогли?
Другой вопрос, в котором как раз чувствуется отличие вильнолюдей от справжних европейцев это ситуация, когда квартира, ремонт вроде уже есть, деньги уже понемногу появились, - а желание купить место в пустующем паркинге не появилось. Лучше буду страдать - но не не куплю. Проипу лучше на Мальдивы
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 15:40

  Vlad442 написав:.. Когда влетают люди с улицы, их жалко. Они думали, что покупают квартиру, еще и в микрорайоне как на рендерах.

и я об этом. Возможно, стоит ввести схему как у русских, бо цена готового для большинства все же малодоступна.
Доступны хрущи, но вон даже Серж так страдать не готов
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 15:44

  sequence написав: Проблемы то наши в основном из-за бедности. Ну какой паркинг нафиг в Патриотике, когда это лютый эконом, люди на 40м2 понаодалживали где смогли?
Другой вопрос, в котором как раз чувствуется отличие вильнолюдей от справжних европейцев это ситуация, когда квартира, ремонт вроде уже есть, деньги уже понемногу появились, - а желание купить место в пустующем паркинге не появилось. Лучше буду страдать - но не не куплю. Проипу лучше на Мальдивы

Це не бідність - це інакше називається ... У мене Пассат 91 року стояв в критому паркінгу , а сусід Кольт 2010 тримав у дворі - бо "віддати 600 грн в місяць не готовий" ... Хоч на бензин за місяць відвалював немало ... А в тій же Патріотці в дворах часом стоять машинки вартістю вищою , ніж квартири там ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 15:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  sequence написав:Доступны хрущи, но вон даже Серж так страдать не готов

Сержик, вполне благоразумно, не готов рисковать котлетой, нажитой непосильным трудом, играя в игры с застройщиками. Поэтому у него ситуация "имею возможность купить козу, но не имею желания". Поэтому ему комфортней в аренде. Так что у него все хорошо. Мысли о покупке квартиры это фантомные боли.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 16:05

  Vlad442 написав:
  sequence написав:Доступны хрущи, но вон даже Серж так страдать не готов

Сержик, вполне благоразумно, не готов рисковать котлетой, нажитой непосильным трудом, играя в игры с застройщиками. Поэтому у него ситуация "имею возможность купить козу, но не имею желания". Поэтому ему комфортней в аренде. Так что у него все хорошо. Мысли о покупке квартиры это фантомные боли.

Предлагался 100% вариант с КАНом и Обрием. 0 рисков. Приемлемая цена.
airmax78
 
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