Додано: Вів 27 лип, 2021 15:25

Вадим Жураковский написав: kingkongovets из последнего ЖК Эврика из последнего ЖК Эврика

Если бы Кличко с подельниками не похоронили Аркаду, все было бы. И садики, и паркинги.Странно слышать, когда упоминают про кейс Аркады, что кидок это школы и паркинги. У людей там проблемы другого порядка.Если вы купили квартиру в доме, который сдали, тогда посмотрите на ситуацию с другой стороны. Из-за того, что сдали всего 5 домов посередине более дорогого микрорайона, то цены на аренду в Эврике при сопоставимом ремонте вполне на уровне Ликограда. Если жлоб ремонт от застройщика плюс дешевая мебель с Эпика, то всего на чуть-чуть ниже, так как дешевого предложения в этом районе не много.Что делать? Сдать свою квартиру задорого, а самому снять уютную вторичку с садиками и школами и достаточным местом для парковки во дворе.