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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 27 лип, 2021 16:06
макс ты уже доделал ремонт? когда новоселье?
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Додано: Вів 27 лип, 2021 16:13
sequence написав: Ромасик написав:
..
котлован можно купить с паркингом. Как юнит делает
понимаете, в чем загогулина. Одно дело, когда законодательно, как в Турции, запрещено продавать квартиру без паркинга. Другое - когда вильнолюдям даешь возможность сэкономить. Они безусловно пользуются этим правом и страдают
.
не страдают, а заходят с другой стороны и залазят на голову и что-то требуют.
sequence написав:
Проблемы то наши в основном из-за бедности. Ну какой паркинг нафиг в Патриотике, когда это лютый эконом, люди на 40м2 понаодалживали где смогли?
это никого не должно волновать. Покупая ведро, решай проблему с паркингом сам. Дорого - продавай, езди на метро/на болте/на лисапеде.
Puente написав:
Це не бідність - це інакше називається ... У мене Пассат 91 року стояв в критому паркінгу , а сусід Кольт 2010 тримав у дворі - бо "віддати 600 грн в місяць не готовий" ... Хоч на бензин за місяць відвалював немало ... А в тій же Патріотці в дворах часом стоять машинки вартістю вищою , ніж квартири там ...
вот-вот
Востаннє редагувалось Ромасик
в Вів 27 лип, 2021 16:15, всього редагувалось 1 раз.
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Ромасик
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Додано: Вів 27 лип, 2021 16:14
Puente написав: sequence написав:
Проблемы то наши в основном из-за бедности. Ну какой паркинг нафиг в Патриотике, когда это лютый эконом, люди на 40м2 понаодалживали где смогли?
Другой вопрос, в котором как раз чувствуется отличие вильнолюдей от справжних европейцев это ситуация, когда квартира, ремонт вроде уже есть, деньги уже понемногу появились, - а желание купить место в пустующем паркинге не появилось. Лучше буду страдать - но не не куплю. Проипу лучше на Мальдивы
Це не бідність - це інакше називається ... У мене Пассат 91 року стояв в критому паркінгу , а сусід Кольт 2010 тримав у дворі - бо "віддати 600 грн в місяць не готовий" ... Хоч на бензин за місяць відвалював немало ... А в тій же Патріотці в дворах часом стоять машинки вартістю вищою , ніж квартири там ...
ну во первых, чем ближе к дому парковка тем удобней, по крайней мере если ездишь каждый день. во вторых, охраняемые открытые стоянки появились из за разгула криминала и 600 грн это как бы плата что меньше шансов на ограбленную машину. в моем доме можно арендовать паркоместо за 3000 грн, но платить 6000 за два авто не хочу. стоят машины ночью на придомовой территории, никому не мешают. но при наличии свободного места во дворе часто находились те кто залазил на газон т.к это на 50 метров ближе к подьезду.
сейчас новые жк с гостевой парковкой как бы изначально располагают к беспределу, т.к. и построены по беспределу.
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Slon_Nosov
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Додано: Вів 27 лип, 2021 16:16
Вадим Жураковский написав:
тоже решение. Запретить продавать котлованы
vitaliian написав: Вадим Жураковский написав:
Вы случайно не из строительной компании?
скорее наоборот, я по другую сторону баррикады, категорический противник загона в котлованы.
, часть проблем отпадет, по крайней мере, с недостроенными ЖК, брошенными один на один инвесторами.
кто лично вас насильно заставил покупать котлован?
если вы дееспособный взрослый человек то должны осознавать все риски, ИМХО конечно)
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Додано: Вів 27 лип, 2021 16:22
Slon_Nosov написав:
в моем доме можно арендовать паркоместо за 3000 грн, но платить 6000 за два авто не хочу
. стоят машины ночью на придомовой территории, никому не мешают
.
точно не мешают?
И чего 6000 платить за 2 машины не хотите? А сколько хотите?
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Ромасик
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Додано: Вів 27 лип, 2021 16:26
Slon_Nosov написав:
в моем доме можно арендовать паркоместо за 3000 грн, но платить 6000 за два авто не хочу. стоят машины ночью на придомовой территории, никому не мешают. но при наличии свободного места во дворе часто находились те кто залазил на газон т.к это на 50 метров ближе к подьезду.
сейчас новые жк с гостевой парковкой как бы изначально располагают к беспределу, т.к. и построены по беспределу.
А как вы определяете, мешает ли кому то? Там специально отведенные места для парковки или так, скраюшку дороги, немного на тратуаре, никому не мешает?
А если кто-то вам скажет, что мешает - вы уберете машины или объясните, в каких местах он может хранить свое мнение?
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Додано: Вів 27 лип, 2021 16:27
Slon_Nosov написав:в моем доме можно арендовать паркоместо за 3000 грн, но платить 6000 за два авто не хочу. стоят машины ночью на придомовой территории, никому не мешают.
в мемориз
зы: ну и естественно чел не понимает, почему он должен платить и за парковку в городе
бо все вокруг народное, а все народное надо по возможности поотжимать по максимуму
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Додано: Вів 27 лип, 2021 16:32
Type1 написав:
А как вы определяете, мешает ли кому то? Там специально отведенные места для парковки или так, скраюшку
дороги, немного на тра
туаре, никому не мешает?
вспомнилось)
" составляют протокол...
...
голова лежит на...как правильно?
на трОтуаре или на трАтуаре?
...
пиши на проезжей части"
Востаннє редагувалось Прохожий
в Вів 27 лип, 2021 16:34, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 27 лип, 2021 16:33
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Додано: Вів 27 лип, 2021 16:35
Прохожий написав: Type1 написав:
А как вы определяете, мешает ли кому то? Там специально отведенные места для парковки или так, скраюшку дороги, немного на тра
туаре, никому не мешает?
вспомнилось)
" голова лежит на...как правильно?
трОтуаре или на трАтуаре?
...
пиши на проезжей части"
Я минуты 2 смотрел и не мог понять, чего оно подчеркивает. Даже мысли не возникло, что там "о" должно быть. Пора заканчивать работать.
а "скраюшку" - это специально
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