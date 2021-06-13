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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 27 лип, 2021 16:50
airmax78 написав:
Загнать вильнолюдину в многоэтажный ещё и платный паркинг при наличии хотя бы 5 кв.м свободного тротуара почти нереально. Поэтому да, надо выработать у вильнолюдей рефлекс "неправильно/не там припарковался - получи штраф". Чтобы создать спрос на многоэтажные паркинги. А тогда уже их и строить. Иначе пустые стоять булут.
По таким коментам спалились все представители отделов продаж, обитающие тут на ветке.
Иначе не пояснить, почему вы их защищаете.
В обязанности власти и застройщиков входит строить по нормам, чтоб даже если спроса нет сейчас, то чтоб когда он появится потом - то было как его удовлетворить.
А не думать про прибыльность паркинга, трансформатора или мусорного бака.
Востаннє редагувалось little_wanderer
в Вів 27 лип, 2021 16:51, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 27 лип, 2021 16:51
Прохожий написав:
вспомнилось)
" составляют протокол...
...
голова лежит на...как правильно?
на трОтуаре или на трАтуаре?
... ПНУЛ НОГОЙ
пиши на проезжей части"
уточнил)
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Додано: Вів 27 лип, 2021 16:56
little_wanderer написав:
По таким коментам спалились все представители отделов продаж, обитающие тут на ветке.
Иначе не пояснить, почему вы их защищаете.
В обязанности власти и застройщиков входит строить по нормам, чтоб даже если спроса нет сейчас
, то чтоб когда он появится потом - то было как его удовлетворить.
А не думать про прибыльность паркинга, трансформатора или мусорного бака.
"даже если спроса нет сейчас", то застройщик обанкротится от такой стройки. Тем более, чтобы строится, он берет деньги у инвесторов на котловане.
Шарикову привет!
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Додано: Вів 27 лип, 2021 16:56
little_wanderer написав:
..
По таким коментам спалились все представители отделов продаж, обитающие тут на ветке...
и не только. Здесь еще есть эвакуаторщики, сторожа охраняемых открытых парковок, владельцы гаражей и мальчики, что обещают не поцарапать тачку всего то за 20 грн
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Додано: Вів 27 лип, 2021 16:59
flyman написав: Олежан написав:
макс ты уже доделал ремонт? когда новоселье?
це буде сигнал розвороту МХЗ, я чекаю
я тоже так думаю.
@airmax78, просьба затянуть по мелочи примерно до октября 2022, чисто из спортивного интереса
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Додано: Вів 27 лип, 2021 17:03
sequence написав: little_wanderer написав:
..
По таким коментам спалились все представители отделов продаж, обитающие тут на ветке...
и не только. Здесь еще есть эвакуаторщики, сторожа охраняемых открытых парковок, владельцы гаражей и мальчики, что обещают не поцарапать тачку всего то за 20 грн
еще поговаривают, сам педалик захаживает поинтересоваться КРЖН)
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Додано: Вів 27 лип, 2021 17:04
Type1 написав: Slon_Nosov написав:
в моем доме можно арендовать паркоместо за 3000 грн, но платить 6000 за два авто не хочу. стоят машины ночью на придомовой территории, никому не мешают. но при наличии свободного места во дворе часто находились те кто залазил на газон т.к это на 50 метров ближе к подьезду.
сейчас новые жк с гостевой парковкой как бы изначально располагают к беспределу, т.к. и построены по беспределу.
А как вы определяете, мешает ли кому то? Там специально отведенные места для парковки или так, скраюшку дороги, немного на тратуаре, никому не мешает?
А если кто-то вам скажет, что мешает - вы уберете машины или объясните, в каких местах он может хранить свое мнение?
да, в старом фонде возле дома делали карманы для автомобилей, вот стоит в ряд машин 15-ть и никому не мешают. эти места как бы изначально задумывались для авто.
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Додано: Вів 27 лип, 2021 17:06
Ромасик написав: Slon_Nosov написав:
в моем доме можно арендовать паркоместо за 3000 грн, но платить 6000 за два авто не хочу
. стоят машины ночью на придомовой территории, никому не мешают
.
точно не мешают?
И чего 6000 платить за 2 машины не хотите? А сколько хотите?
до 400 грн за крытый паркинг при условии его покупки по цене +-10 килобаксов... в пешей доступности.
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Додано: Вів 27 лип, 2021 17:14
Ромасик написав: little_wanderer написав:
По таким коментам спалились все представители отделов продаж, обитающие тут на ветке.
Иначе не пояснить, почему вы их защищаете.
В обязанности власти и застройщиков входит строить по нормам, чтоб даже если спроса нет сейчас
, то чтоб когда он появится потом - то было как его удовлетворить.
А не думать про прибыльность паркинга, трансформатора или мусорного бака.
"даже если спроса нет сейчас", то застройщик обанкротится от такой стройки. Тем более, чтобы строится, он берет деньги у инвесторов на котловане.
Шарикову привет!
Так застройщик берет деньги у инвесторов, обещая паркинг на картинке.
Т.е. инвестор видит на рынке 2 объекта: ценой X без паркинга и ценой 1.1X с паркингом, отдает 1.1X застройщику и тот его обманывает, ложа себе 0.1X в карман и рассказывает что в стране сложная финансовая ситуация.
Меня лично тоже кинули по этой схеме.
Востаннє редагувалось little_wanderer
в Вів 27 лип, 2021 17:16, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 27 лип, 2021 17:15
Slon_Nosov написав: Ромасик написав: Slon_Nosov написав:
в моем доме можно арендовать паркоместо за 3000 грн, но платить 6000 за два авто не хочу
. стоят машины ночью на придомовой территории, никому не мешают
.
точно не мешают?
И чего 6000 платить за 2 машины не хотите? А сколько хотите?
до 400 грн за крытый паркинг при условии его покупки по цене +-10 килобаксов... в пешей доступности.
400 грн в мес?
чисто математически при средней 7% годовой прибыльности аренды, паркинг за 10К должен сдаваться за 1500 грн в мес. Но и цен на паркинг 10К нет (в пешей доступности Киева).
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