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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 27 лип, 2021 17:19
Slon_Nosov написав: Ромасик написав: Slon_Nosov написав:
в моем доме можно арендовать паркоместо за 3000 грн, но платить 6000 за два авто не хочу
. стоят машины ночью на придомовой территории, никому не мешают
.
точно не мешают?
И чего 6000 платить за 2 машины не хотите? А сколько хотите?
до 400 грн за крытый паркинг при условии его покупки по цене +-10 килобаксов... в пешей доступности.
За 400 грн орендувати те що коштує 270 тис грн?
Це хтось повинен вкласти гроші під 1.7% що Вам було зручно? Хто цей щасливчик?
На цьому всі істрії з паркомісцями і закінчуються - вони нах нікому не потрібні.
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Додано: Вів 27 лип, 2021 17:21
little_wanderer написав:
Так застройщик берет деньги у инвесторов, обещая паркинг на картинке.
Т.е. инвестор видит на рынке 2 объекта: ценой X без паркинга и ценой 1.1X с паркингом, отдает 1.1X застройщику и тот его обманывает, ложа себе 0.1X в карман и рассказывает что в стране сложная финансовая ситуация.
Меня лично тоже кинули по этой схеме.
какой ЖК и кого еще кинули?
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Додано: Вів 27 лип, 2021 17:21
little_wanderer написав: Ромасик написав: little_wanderer написав:
По таким коментам спалились все представители отделов продаж, обитающие тут на ветке.
Иначе не пояснить, почему вы их защищаете.
В обязанности власти и застройщиков входит строить по нормам, чтоб даже если спроса нет сейчас
, то чтоб когда он появится потом - то было как его удовлетворить.
А не думать про прибыльность паркинга, трансформатора или мусорного бака.
"даже если спроса нет сейчас", то застройщик обанкротится от такой стройки. Тем более, чтобы строится, он берет деньги у инвесторов на котловане.
Шарикову привет!
Так застройщик берет деньги у инвесторов, обещая паркинг на картинке.
Т.е. инвестор видит на рынке 2 объекта: ценой X без паркинга и ценой 1.1X с паркингом, отдает 1.1X застройщику и тот его обманывает, ложа себе 0.1X в карман и рассказывает что в стране сложная финансовая ситуация.
Меня лично тоже кинули по этой схеме.
Ви заплатили за паркомісце і Вам його не побудували? В правоохоронні органи заяву подали?
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Додано: Вів 27 лип, 2021 17:32
Slon_Nosov написав:
да, в старом фонде возле дома делали карманы для автомобилей, вот стоит в ряд машин 15-ть и никому не мешают. эти места как бы изначально задумывались для авто.
нигде в старом фонде не видел площадок аж под 15 мин машин. У меня на Русановке есть тупиковые площадки где-то 3х3 машины. На них удобно было бы разворачиваться, чтобы не сдавать задом. Но увы, там стоят машины, которые никому не мешают.
На Березняках аналогично. В хрущи лучше и не лезть.
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Додано: Вів 27 лип, 2021 17:36
Первый написав: Slon_Nosov написав: Ромасик написав:
точно не мешают?
И чего 6000 платить за 2 машины не хотите? А сколько хотите?
до 400 грн за крытый паркинг при условии его покупки по цене +-10 килобаксов... в пешей доступности.
За 400 грн орендувати те що коштує 270 тис грн?
Це хтось повинен вкласти гроші під 1.7% що Вам було зручно? Хто цей щасливчик?
На цьому всі істрії з паркомісцями і закінчуються - вони нах нікому не потрібні.
Да, это эпично. Обслуживание собственного паркоместа обходится в месяц дороже.
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Додано: Вів 27 лип, 2021 17:37
Ромасик написав: Slon_Nosov написав:
да, в старом фонде возле дома делали карманы для автомобилей, вот стоит в ряд машин 15-ть и никому не мешают. эти места как бы изначально задумывались для авто.
нигде в старом фонде не видел площадок аж под 15 мин машин. У меня на Русановке есть тупиковые площадки где-то 3х3 машины. На них удобно было бы разворачиваться, чтобы не сдавать задом. Но увы, там стоят машины, которые никому не мешают.
На Березняках аналогично. В хрущи лучше и не лезть.
Могу скинуть пару фоточек как паркуются во дворах хрущей "никому не мешая". Но хейт начеется.
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Додано: Вів 27 лип, 2021 17:39
Недоработка какая-то... Почему одну и ту же новость на ветке опубликовали только 3 раза?
В истины веры верят не потому, что они разумны, а потому, что их часто повторяют (с) Оскар Уайлд
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Додано: Вів 27 лип, 2021 17:50
Ромасик написав:
400 грн в мес?
чисто математически при средней 7% годовой прибыльности аренды, паркинг за 10К должен сдаваться за 1500 грн в мес. Но и цен на паркинг 10К нет (в пешей доступности Киева).
Я брал паркоместо в подземном паркинге моего дома за $7 тыщ. Лет 10 тут не жил и сдавал в аренду за $100-$150 в месяц. При этом охранники еще что-то имели себе на карман.
Желающих предостаточно, особенно зимой. Правда рассказывали об арендаторах, которые иногда по весне просто исчезали вместе со своими авто окончательно не расплатившись.
За все это время цена моего паркинга варьировалась от $10 до $25 тыщ.
В целом тема очень перспективная с учетом того, что в отличии от квартиры паркинг не требует ремонта, мебели и оборудования, а комуналка минимальная.
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Додано: Вів 27 лип, 2021 17:51
Slon_Nosov написав: Type1 написав: Slon_Nosov написав:
в моем доме можно арендовать паркоместо за 3000 грн, но платить 6000 за два авто не хочу. стоят машины ночью на придомовой территории, никому не мешают. но при наличии свободного места во дворе часто находились те кто залазил на газон т.к это на 50 метров ближе к подьезду.
сейчас новые жк с гостевой парковкой как бы изначально располагают к беспределу, т.к. и построены по беспределу.
А как вы определяете, мешает ли кому то? Там специально отведенные места для парковки или так, скраюшку дороги, немного на тратуаре, никому не мешает?
А если кто-то вам скажет, что мешает - вы уберете машины или объясните, в каких местах он может хранить свое мнение?
да, в старом фонде возле дома делали карманы для автомобилей, вот стоит в ряд машин 15-ть и никому не мешают. эти места как бы изначально задумывались для авто.
В вашем доме парко-место 3000, а в старом фонде - карманы?
Вы ставите в придомовой не Вашего старого фонда?
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Додано: Вів 27 лип, 2021 17:52
zРадио написав:Недоработка какая-то... Почему одну и ту же новость на ветке опубликовали только 3 раза?
обтекай, прогнозист
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