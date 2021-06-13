Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Slon_Nosov написав:да, в старом фонде возле дома делали карманы для автомобилей, вот стоит в ряд машин 15-ть и никому не мешают. эти места как бы изначально задумывались для авто.
нигде в старом фонде не видел площадок аж под 15 мин машин. У меня на Русановке есть тупиковые площадки где-то 3х3 машины. На них удобно было бы разворачиваться, чтобы не сдавать задом. Но увы, там стоят машины, которые никому не мешают. На Березняках аналогично. В хрущи лучше и не лезть.
это не полоса, а карман для парковки авто перпендикулярно к дороге. это мой старый фонд до новой квартиры 10 мин пешком.
Востаннє редагувалось Slon_Nosov в Вів 27 лип, 2021 18:31, всього редагувалось 1 раз.
Slon_Nosov написав:да, в старом фонде возле дома делали карманы для автомобилей, вот стоит в ряд машин 15-ть и никому не мешают. эти места как бы изначально задумывались для авто.
нигде в старом фонде не видел площадок аж под 15 мин машин. У меня на Русановке есть тупиковые площадки где-то 3х3 машины. На них удобно было бы разворачиваться, чтобы не сдавать задом. Но увы, там стоят машины, которые никому не мешают. На Березняках аналогично. В хрущи лучше и не лезть.
Могу скинуть пару фоточек как паркуются во дворах хрущей "никому не мешая". Но хейт начеется.
а давайте но лучше бы Слон Носов канеш показал бы свою парковку))
Type1 написав:В вашем доме парко-место 3000, а в старом фонде - карманы? Вы ставите в придомовой не Вашего старого фонда?
в моей новой квартире придомовая территория ограждена забором и нанесена разметка для тех кто особенный по уму. в подземном паркинге цены высокие, от того что авто мокнет на улице я особо не страдаю. до авто 50 м, в паркинг лифта нет, разница в том что паркуясь в паркинге у тебя всегда одно и тоже место.
Первый написав:Ви заплатили за паркомісце і Вам його не побудували? В правоохоронні органи заяву подали?
Зачем мне покупать паркоместо, если у меня тогда и машины не было? Покупалась квартира на основании рендера и ТТХ, по которым не предполагалось коллапса с парковкой, и предполагалось что я смогу докупить паркинг когда у меня возникнет необходимость. А в итоге теперь даже бесколесные жильцы страдают - ни пройти по тротуару ни доставку подвезти.
Ну и я ни разу не видел чтоб паркоместа продавали со старта продаж вместе с квартирами. Типичная схема - сначала напарить квартиры с рендером паркинга, а потом к концу продаж квартир либо уведомить что паркинга не будет, либо сделать 20 паркомест на 1000 квартир и продавать паркинг по 50куе.
Востаннє редагувалось little_wanderer в Вів 27 лип, 2021 18:48, всього редагувалось 2 разів.
Slon_Nosov написав:это не полоса, а карман для парковки авто перпендикулярно к дороге
А похоже на отжатый и запаркованый тротуар
только кажется, за машинами бровка и дорожка...
считаю, шо папанятиям это должны быть либо «гостевые» места, занимать которые можно не более определенного времени, либо эти места должны продаваться на открытом аукционе осбб и деньги от их аренды должны идти на общак осбб инвалидам и пенсам скидки по договоренности и т д иначе беспредел, анархия и гражданская война