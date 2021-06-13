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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 80958096809780988099>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 123
1. Зросли більш, як на 15%
20%
24
2. Зросли на 10 - 15%
2%
3
3. Зросли на 5 - 10%
10%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
40%
49
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
21
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 18:22

  Ромасик написав:
  Slon_Nosov написав:да, в старом фонде возле дома делали карманы для автомобилей, вот стоит в ряд машин 15-ть и никому не мешают. эти места как бы изначально задумывались для авто.

нигде в старом фонде не видел площадок аж под 15 мин машин. У меня на Русановке есть тупиковые площадки где-то 3х3 машины. На них удобно было бы разворачиваться, чтобы не сдавать задом. Но увы, там стоят машины, которые никому не мешают.
На Березняках аналогично. В хрущи лучше и не лезть.


это не полоса, а карман для парковки авто перпендикулярно к дороге. это мой старый фонд до новой квартиры 10 мин пешком.



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Востаннє редагувалось Slon_Nosov в Вів 27 лип, 2021 18:31, всього редагувалось 1 раз.
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 18:23

  airmax78 написав:
  Ромасик написав:
  Slon_Nosov написав:да, в старом фонде возле дома делали карманы для автомобилей, вот стоит в ряд машин 15-ть и никому не мешают. эти места как бы изначально задумывались для авто.

нигде в старом фонде не видел площадок аж под 15 мин машин. У меня на Русановке есть тупиковые площадки где-то 3х3 машины. На них удобно было бы разворачиваться, чтобы не сдавать задом. Но увы, там стоят машины, которые никому не мешают.
На Березняках аналогично. В хрущи лучше и не лезть.

Могу скинуть пару фоточек как паркуются во дворах хрущей "никому не мешая". Но хейт начеется.

а давайте :lol: но лучше бы Слон Носов канеш показал бы свою парковку))
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 18:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Type1 написав:В вашем доме парко-место 3000, а в старом фонде - карманы?
Вы ставите в придомовой не Вашего старого фонда?


в моей новой квартире придомовая территория ограждена забором и нанесена разметка для тех кто особенный по уму. в подземном паркинге цены высокие, от того что авто мокнет на улице я особо не страдаю. до авто 50 м, в паркинг лифта нет, разница в том что паркуясь в паркинге у тебя всегда одно и тоже место.
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 18:29

  Slon_Nosov написав:это не полоса, а карман для парковки авто перпендикулярно к дороге.
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тут я согласен. Если это действительно придомовая территория, то вам повезло с домом :D
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 18:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Slon_Nosov написав:это не полоса, а карман для парковки авто перпендикулярно к дороге

А похоже на отжатый и запаркованый тротуар
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 18:31

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Faceless написав:
  Slon_Nosov написав:это не полоса, а карман для парковки авто перпендикулярно к дороге

А похоже на отжатый и запаркованый тротуар
там разве тротуар?
вроде вытоптанный газон
энивей - за придомовую платят все, а парковку там себе поотжимали единицы
нисправидлива
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 18:37

  Faceless написав:
  Slon_Nosov написав:это не полоса, а карман для парковки авто перпендикулярно к дороге

А похоже на отжатый и запаркованый тротуар


только кажется, за машинами бровка и дорожка...


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Востаннє редагувалось Slon_Nosov в Вів 27 лип, 2021 18:40, всього редагувалось 1 раз.
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 18:37

  kingkongovets написав:
Faceless написав:
  Slon_Nosov написав:это не полоса, а карман для парковки авто перпендикулярно к дороге

А похоже на отжатый и запаркованый тротуар
там разве тротуар?
вроде вытоптанный газон
энивей - за придомовую платят все, а парковку там себе поотжимали единицы
нисправидлива

разметки под парковку не видно
не иначе как слоны вытоптали, а они животные крупные и неповоротливые, при этом плохо видят и уверены что никому не мешают когда чешут свою хочуху
так бывает...
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 18:45

  Первый написав:Ви заплатили за паркомісце і Вам його не побудували? В правоохоронні органи заяву подали?


Зачем мне покупать паркоместо, если у меня тогда и машины не было?
Покупалась квартира на основании рендера и ТТХ, по которым не предполагалось коллапса с парковкой, и предполагалось что я смогу докупить паркинг когда у меня возникнет необходимость.
А в итоге теперь даже бесколесные жильцы страдают - ни пройти по тротуару ни доставку подвезти.

Ну и я ни разу не видел чтоб паркоместа продавали со старта продаж вместе с квартирами.
Типичная схема - сначала напарить квартиры с рендером паркинга, а потом к концу продаж квартир либо уведомить что паркинга не будет, либо сделать 20 паркомест на 1000 квартир и продавать паркинг по 50куе.
Востаннє редагувалось little_wanderer в Вів 27 лип, 2021 18:48, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 18:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Slon_Nosov написав:
  Faceless написав:
  Slon_Nosov написав:это не полоса, а карман для парковки авто перпендикулярно к дороге

А похоже на отжатый и запаркованый тротуар


только кажется, за машинами бровка и дорожка...


Зображення
считаю, шо папанятиям это должны быть либо «гостевые» места, занимать которые можно не более определенного времени, либо эти места должны продаваться на открытом аукционе осбб и деньги от их аренды должны идти на общак осбб
инвалидам и пенсам скидки по договоренности и т д
иначе беспредел, анархия и гражданская война
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