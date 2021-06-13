Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:считаю, шо папанятиям это должны быть либо «гостевые» места, занимать которые можно не более определенного времени, либо эти места должны продаваться на открытом аукционе осбб и деньги от их аренды должны идти на общак осбб инвалидам и пенсам скидки по договоренности и т д иначе беспредел, анархия и гражданская война
kingkongovets написав:энивей - за придомовую платят все, а парковку там себе поотжимали единицы нисправидлива
разметки под парковку не видно не иначе как слоны вытоптали, а они животные крупные и неповоротливые, при этом плохо видят и уверены что никому не мешают когда чешут свою хочуху так бывает...
хамить не обязательно.... а где я говорил про разметку в старом фонде? это в новой квартире, хотя есть остатки краски и в старом.... и мест без блокираторов достаточно!
ЗЫ господа, вы меня сегодня удивляете - вскрываетесь как консервы... есть многоуровневые гаражные кооперативы с ценой бокса 10 000 $ и таки да, сборы кооператива в месяц порядка 200 грн... и закрытый бокс это не пространство 3х6, там можно хратить много всего "полезного". панельная однушка на оболони стоит тысяч 35-40 и содержание дома с прилегающей 220 грн в месяц, ни у кого сомнений нет надеюсь? вечер перестал быть скучным....
Первый написав:Ви заплатили за паркомісце і Вам його не побудували? В правоохоронні органи заяву подали?
Зачем мне покупать паркоместо, если у меня тогда и машины не было? Покупалась квартира на основании рендера и ТТХ, по которым не предполагалось коллапса с парковкой, и предполагалось что я смогу докупить паркинг когда у меня возникнет необходимость. А в итоге теперь даже бесколесные жильцы страдают - ни пройти по тротуару ни доставку подвезти.
Ну и я ни разу не видел чтоб паркоместа продавали со старта продаж вместе с квартирами. Типичная схема - сначала напарить квартиры с рендером паркинга, а потом к концу продаж квартир либо уведомить что паркинга не будет, либо сделать 20 паркомест на 1000 квартир и продавать паркинг по 50куе.
Не надо ... Еще самые первые дома от КГС все шли с подземным паркингом. Правда, их количество всегда было меньше количества квартир. И продавались они проблемно и долго. Над покупателями смеялись - дурачок, вокруг столько тротуаров, детских площадок и газонов, а он несколько тыщ долларов на этот паркинг выбрасывает. Были и проблемы в некоторых местах. Там, где обещали построить многоуровневые паркинги, но потом вместо них построили еще свечки, чем усугубили ситуацию. Такая ситуация была на Позняках. И вина в этом не только коррумпированной власти, а и жителей, которые молча наблюдали над обманом. Я уже писал, что в Америке дома и квартиры продаются нераздельно с 1-2 паркоместами или с правом их аренды.
Первый написав:Ця парковка до вашого будинку ніякого відношення не має. Відкрийте кадастрову карту. Те що ви там незаконно поставили обмежувачі — не робить землю вашою.
Скоріше за всього це дорога і парковка стадіону.
к слову, стадион был украден у школы 240, та же как и бассейн "аквариум"... парковка к школе и стадиону отношения не имеет... вот рядом дом тоже с карманом для авто и отсутствием блокираторов.... о чем вообще спор?
Ромасик написав:та не, реально карман. Но цинизм самозахвата и установки блокираторов впечатляет (см. увеличенным).
а если понаставляли блокираторов, значит желающих больше чем мест? Значит кому-то да ваша машина мешает?
Тут еще вопрос справедливости. Первый приехал - первый запарковался, это еще куда ни шло. Но установить блокиратор на кусок общей дороги - это самозахват. Тут не ездить, это мое. А на каком основании и по какому праву? А захватывать куски дороги и дворов можно всем? А куда уполномоченные боксёра смотрят, за чем они следят?