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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8096809780988099>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 123
1. Зросли більш, як на 15%
20%
24
2. Зросли на 10 - 15%
2%
3
3. Зросли на 5 - 10%
10%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
40%
49
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
21
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 18:48

  Faceless написав:
  Slon_Nosov написав:это не полоса, а карман для парковки авто перпендикулярно к дороге

А похоже на отжатый и запаркованый тротуар

та не, реально карман. Но цинизм самозахвата и установки блокираторов впечатляет (см. увеличенным). :D
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Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 18:50

  Slon_Nosov написав:
  Faceless написав:
  Slon_Nosov написав:это не полоса, а карман для парковки авто перпендикулярно к дороге

А похоже на отжатый и запаркованый тротуар


только кажется, за машинами бровка и дорожка...


Зображення

Ця парковка до вашого будинку ніякого відношення не має. Відкрийте кадастрову карту.
Те що ви там незаконно поставили обмежувачі — не робить землю вашою.

Скоріше за всього це дорога і парковка стадіону.

Кожен може подивитися на карті https://goo.gl/maps/WoyNXU9PxJCrn66q7
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 18:50

  Ромасик написав:
  Faceless написав:
  Slon_Nosov написав:это не полоса, а карман для парковки авто перпендикулярно к дороге

А похоже на отжатый и запаркованый тротуар

та не, реально карман. Но цинизм самозахвата и установки блокираторов впечатляет (см. увеличенным). :D
Зображення

Уепищость пейзажа впечатляет
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 18:58

  Ромасик написав:та не, реально карман. Но цинизм самозахвата и установки блокираторов впечатляет (см. увеличенным). :D

а если понаставляли блокираторов, значит желающих больше чем мест? Значит кому-то да ваша машина мешает?
Ромасик
 
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  kingkongovets написав:считаю, шо папанятиям это должны быть либо «гостевые» места, занимать которые можно не более определенного времени, либо эти места должны продаваться на открытом аукционе осбб и деньги от их аренды должны идти на общак осбб
инвалидам и пенсам скидки по договоренности и т д
иначе беспредел, анархия и гражданская война

Там уже. Откуда эти железяки на проезжей части?
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 19:04

  Прохожий написав:
  kingkongovets написав:энивей - за придомовую платят все, а парковку там себе поотжимали единицы
нисправидлива

разметки под парковку не видно
не иначе как слоны вытоптали, а они животные крупные и неповоротливые, при этом плохо видят и уверены что никому не мешают когда чешут свою хочуху
так бывает...


хамить не обязательно....
а где я говорил про разметку в старом фонде? это в новой квартире, хотя есть остатки краски и в старом.... и мест без блокираторов достаточно!

ЗЫ господа, вы меня сегодня удивляете - вскрываетесь как консервы...
есть многоуровневые гаражные кооперативы с ценой бокса 10 000 $ и таки да, сборы кооператива в месяц порядка 200 грн... и закрытый бокс это не пространство 3х6, там можно хратить много всего "полезного".
панельная однушка на оболони стоит тысяч 35-40 и содержание дома с прилегающей 220 грн в месяц, ни у кого сомнений нет надеюсь?
вечер перестал быть скучным....

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Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 19:08

  little_wanderer написав:
  Первый написав:Ви заплатили за паркомісце і Вам його не побудували? В правоохоронні органи заяву подали?


Зачем мне покупать паркоместо, если у меня тогда и машины не было?
Покупалась квартира на основании рендера и ТТХ, по которым не предполагалось коллапса с парковкой, и предполагалось что я смогу докупить паркинг когда у меня возникнет необходимость.
А в итоге теперь даже бесколесные жильцы страдают - ни пройти по тротуару ни доставку подвезти.

Ну и я ни разу не видел чтоб паркоместа продавали со старта продаж вместе с квартирами.
Типичная схема - сначала напарить квартиры с рендером паркинга, а потом к концу продаж квартир либо уведомить что паркинга не будет, либо сделать 20 паркомест на 1000 квартир и продавать паркинг по 50куе.


Не надо ...
Еще самые первые дома от КГС все шли с подземным паркингом. Правда, их количество всегда было меньше количества квартир. И продавались они проблемно и долго. Над покупателями смеялись - дурачок, вокруг столько тротуаров, детских площадок и газонов, а он несколько тыщ долларов на этот паркинг выбрасывает.
Были и проблемы в некоторых местах. Там, где обещали построить многоуровневые паркинги, но потом вместо них построили еще свечки, чем усугубили ситуацию. Такая ситуация была на Позняках. И вина в этом не только коррумпированной власти, а и жителей, которые молча наблюдали над обманом.
Я уже писал, что в Америке дома и квартиры продаются нераздельно с 1-2 паркоместами или с правом их аренды. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 19:08

Slon_Nosov, комуналка и арендный платеж - это не одно и то же
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 19:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:Ця парковка до вашого будинку ніякого відношення не має. Відкрийте кадастрову карту.
Те що ви там незаконно поставили обмежувачі — не робить землю вашою.

Скоріше за всього це дорога і парковка стадіону.


к слову, стадион был украден у школы 240, та же как и бассейн "аквариум"... парковка к школе и стадиону отношения не имеет...
вот рядом дом тоже с карманом для авто и отсутствием блокираторов.... о чем вообще спор?

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Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 19:19

  Ромасик написав:
  Ромасик написав:та не, реально карман. Но цинизм самозахвата и установки блокираторов впечатляет (см. увеличенным). :D

а если понаставляли блокираторов, значит желающих больше чем мест? Значит кому-то да ваша машина мешает?


Тут еще вопрос справедливости. Первый приехал - первый запарковался, это еще куда ни шло. Но установить блокиратор на кусок общей дороги - это самозахват. Тут не ездить, это мое. :shock: А на каком основании и по какому праву? А захватывать куски дороги и дворов можно всем? :roll: А куда уполномоченные боксёра смотрят, за чем они следят? :roll:
Libo
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