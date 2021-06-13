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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 27 лип, 2021 19:33
Ромасик написав:Slon_Nosov
, комуналка и арендный платеж - это не одно и то же
вроде как очевидно! господа, я тут точно не на симпозиуме риелтеров?
или вы тут все инвесторы-балаболы? обычный человек покупает паркоместо просто для комфорта, какие проценты в год? вы же ужин в ресторане не привязываете к депозиту, процентной ставке и ценой продуктов на базаре т.д.
паркоместо в подземном паркинге своего дома - это не про логику и целесообразность, это про удобство и возможность за это заплатить. я раньше платил 600 грн за парковку мотоцикла на открытой стоянке, рядом с местом на фото, теперь мой мотоцикл стоит в подземном паркинге моего дома за 350 грн, в прошлом году было 300 грн.
если купить паркомсто для авто, то никакой речи про тысячи грн идти не будет.
зы раз уж вы так лихо нашли место на карте, смотрите продажу гаражных боксов на северной в многоуровневых паркингах.
Востаннє редагувалось Slon_Nosov
в Вів 27 лип, 2021 19:41, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 27 лип, 2021 19:35
Faceless написав:
Уепищость пейзажа впечатляет
это киев, детка...
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Додано: Вів 27 лип, 2021 19:35
посадочная площадка большого киевского трамплина
потом там был стадион для метания молота
скоро на этом месте будет новый жк
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Додано: Вів 27 лип, 2021 19:42
Slon_Nosov написав: Ромасик написав:Slon_Nosov
, комуналка и арендный платеж - это не одно и то же
вроде как очевидно! господа, я тут точно не на симпозиуме риелтеров?
или вы тут все инвесторы-балаболы? обычный человек покупает паркоместо просто для комфорта, какие проценты в год? вы же ужин в ресторане не привязываете к депозиту, процентной ставке и ценой продуктов на базаре т.д.
паркоместо в подземном паркинге своего дома - это не про логику и целесообразность, это про удобство и возможность за это заплатить. я раньше платил 600 грн за парковку мотоцикла на открытой стоянке, рядом с местом на фото, теперь мой мотоцикл стоит в подземном паркинге моего дома за 350 грн, в прошлом году было 300 грн.
если купить паркомсто для авто, то никакой речи про тысячи грн идти не будет.
Проценты тут очень даже при чем. Если речь о аренде паркинга, значит, кто-то его купил, и сдаёт в аренду. Соответственно, тут и появляется понятие доходности этого мероприятия. При чем тут риелторы вообще?
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Додано: Вів 27 лип, 2021 19:42
Slon_Nosov написав: Faceless написав:
Уепищость пейзажа впечатляет
это киев, детка...
Слава богу, это далеко не весь Киев
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