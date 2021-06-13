Додано: Вів 27 лип, 2021 19:33

Ромасик написав: Slon_Nosov, комуналка и арендный платеж - это не одно и то же , комуналка и арендный платеж - это не одно и то же

вроде как очевидно! господа, я тут точно не на симпозиуме риелтеров?или вы тут все инвесторы-балаболы? обычный человек покупает паркоместо просто для комфорта, какие проценты в год? вы же ужин в ресторане не привязываете к депозиту, процентной ставке и ценой продуктов на базаре т.д.паркоместо в подземном паркинге своего дома - это не про логику и целесообразность, это про удобство и возможность за это заплатить. я раньше платил 600 грн за парковку мотоцикла на открытой стоянке, рядом с местом на фото, теперь мой мотоцикл стоит в подземном паркинге моего дома за 350 грн, в прошлом году было 300 грн.если купить паркомсто для авто, то никакой речи про тысячи грн идти не будет.зы раз уж вы так лихо нашли место на карте, смотрите продажу гаражных боксов на северной в многоуровневых паркингах.