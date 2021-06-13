Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Ромасик написав:Slon_Nosov, комуналка и арендный платеж - это не одно и то же
вроде как очевидно! господа, я тут точно не на симпозиуме риелтеров? или вы тут все инвесторы-балаболы? обычный человек покупает паркоместо просто для комфорта, какие проценты в год? вы же ужин в ресторане не привязываете к депозиту, процентной ставке и ценой продуктов на базаре т.д. паркоместо в подземном паркинге своего дома - это не про логику и целесообразность, это про удобство и возможность за это заплатить. я раньше платил 600 грн за парковку мотоцикла на открытой стоянке, рядом с местом на фото, теперь мой мотоцикл стоит в подземном паркинге моего дома за 350 грн, в прошлом году было 300 грн. если купить паркомсто для авто, то никакой речи про тысячи грн идти не будет.
зы раз уж вы так лихо нашли место на карте, смотрите продажу гаражных боксов на северной в многоуровневых паркингах.
Востаннє редагувалось Slon_Nosov в Вів 27 лип, 2021 19:41, всього редагувалось 1 раз.
Ромасик написав:Slon_Nosov, комуналка и арендный платеж - это не одно и то же
вроде как очевидно! господа, я тут точно не на симпозиуме риелтеров? или вы тут все инвесторы-балаболы? обычный человек покупает паркоместо просто для комфорта, какие проценты в год? вы же ужин в ресторане не привязываете к депозиту, процентной ставке и ценой продуктов на базаре т.д. паркоместо в подземном паркинге своего дома - это не про логику и целесообразность, это про удобство и возможность за это заплатить. я раньше платил 600 грн за парковку мотоцикла на открытой стоянке, рядом с местом на фото, теперь мой мотоцикл стоит в подземном паркинге моего дома за 350 грн, в прошлом году было 300 грн. если купить паркомсто для авто, то никакой речи про тысячи грн идти не будет.
Проценты тут очень даже при чем. Если речь о аренде паркинга, значит, кто-то его купил, и сдаёт в аренду. Соответственно, тут и появляется понятие доходности этого мероприятия. При чем тут риелторы вообще?
Первый написав:Ви заплатили за паркомісце і Вам його не побудували? В правоохоронні органи заяву подали?
Зачем мне покупать паркоместо, если у меня тогда и машины не было? Покупалась квартира на основании рендера и ТТХ, по которым не предполагалось коллапса с парковкой, и предполагалось что я смогу докупить паркинг когда у меня возникнет необходимость. А в итоге теперь даже бесколесные жильцы страдают - ни пройти по тротуару ни доставку подвезти.
Ну и я ни разу не видел чтоб паркоместа продавали со старта продаж вместе с квартирами. Типичная схема - сначала напарить квартиры с рендером паркинга, а потом к концу продаж квартир либо уведомить что паркинга не будет, либо сделать 20 паркомест на 1000 квартир и продавать паркинг по 50куе.
Ромасик написав:Slon_Nosov, комуналка и арендный платеж - это не одно и то же
вроде как очевидно! господа, я тут точно не на симпозиуме риелтеров? или вы тут все инвесторы-балаболы? обычный человек покупает паркоместо просто для комфорта, какие проценты в год? вы же ужин в ресторане не привязываете к депозиту, процентной ставке и ценой продуктов на базаре т.д. паркоместо в подземном паркинге своего дома - это не про логику и целесообразность, это про удобство и возможность за это заплатить. я раньше платил 600 грн за парковку мотоцикла на открытой стоянке, рядом с местом на фото, теперь мой мотоцикл стоит в подземном паркинге моего дома за 350 грн, в прошлом году было 300 грн. если купить паркомсто для авто, то никакой речи про тысячи грн идти не будет.
Проценты тут очень даже при чем. Если речь о аренде паркинга, значит, кто-то его купил, и сдаёт в аренду. Соответственно, тут и появляется понятие доходности этого мероприятия. При чем тут риелторы вообще?
речь была о покупке гаражного бокса или паркоместа и его стоимости для содержания перед кооперативом или осбб.... очевидно, что человек ставит на свое место авто за 300 грн, а арендатор за 3000 грн. кто то в этом усомнился, смотрите обьявления по продаже приватизированных гаражей в киеве... про аренду разговора не было! там может быть любая сумма, особенно с коррупционной составляющей (я про откаты, если кто в бронепоезде)...
Первый написав:Ця парковка до вашого будинку ніякого відношення не має. Відкрийте кадастрову карту. Те що ви там незаконно поставили обмежувачі — не робить землю вашою.
Скоріше за всього це дорога і парковка стадіону.
к слову, стадион был украден у школы 240, та же как и бассейн "аквариум"... парковка к школе и стадиону отношения не имеет... вот рядом дом тоже с карманом для авто и отсутствием блокираторов.... о чем вообще спор?
та спора нет, есть факт того что быкующие элементы установили железяки-блокираторы на общественной территории и считают это норм акуеть
Востаннє редагувалось Прохожий в Вів 27 лип, 2021 19:59, всього редагувалось 1 раз.
Slon_Nosov написав:речь была о покупке гаражного бокса или паркоместа и его стоимости для содержания перед кооперативом или осбб.... очевидно, что человек ставит на свое место авто за 300 грн, а арендатор за 3000 грн.
все правильно. То вы готовы 400 грн платить за свое или за арендное?