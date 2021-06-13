Додано: Вів 27 лип, 2021 21:05

hume написав: Не хотят наши люди куда то там ехать по серпантину, парковаться, а потом ещё идти к своему дому, порой через всю территорию жилого комплекса. Тротуар с газоном намного ближе. Не хотят наши люди куда то там ехать по серпантину, парковаться, а потом ещё идти к своему дому, порой через всю территорию жилого комплекса. Тротуар с газоном намного ближе.

Этим т.н. людям можно напомнить, что по дороге домой окурок тоже удобнее бросить под ноги, а не идти к урне, еще удобнее и экономически выгоднее по дороге домой поссать и посрать на клумбу. Многое чего еще им будет удобнее.Проблема в том, что киевлянами вдруг стало большое количество людей, которые еще вчера за клуню срать ходили. Откуда у них культура? Они и принесли это все с собой, ожлобятили нашу жизнь. Их надо учить, стыдить, принуждать к культуре гривной и кулаком в дыню. Иначе скоро и мы в таких же жлобов превратимся. Ведь всем удобнее жить, когда всё кругом по одним правилам для всех, красиво и культурно.