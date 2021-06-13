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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 80988099810081018102>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 123
1. Зросли більш, як на 15%
20%
24
2. Зросли на 10 - 15%
2%
3
3. Зросли на 5 - 10%
10%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
40%
49
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
21
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 20:07

  Прохожий написав:
  Slon_Nosov написав:
  Первый написав:Ця парковка до вашого будинку ніякого відношення не має. Відкрийте кадастрову карту.
Те що ви там незаконно поставили обмежувачі — не робить землю вашою.

Скоріше за всього це дорога і парковка стадіону.


к слову, стадион был украден у школы 240, та же как и бассейн "аквариум"... парковка к школе и стадиону отношения не имеет...
вот рядом дом тоже с карманом для авто и отсутствием блокираторов.... о чем вообще спор?

Зображення

та спора нет, есть факт того что быкующие элементы установили железяки-блокираторы на общественной территории и считают это норм
акуеть


я против блокираторов! и своего не имею...
разговор о том что мест на оболони где в ряд становиться много авто достаточно...
кто не верил про 15 авто в ряд берите считайте сами, хотя я писал от фонаря, пересчитывать машины не приходило в голову...

Письмо на Балабановскую спичечную фабрику:

«Я 11 лет считаю спички у вас в коробках - их то 59, то 60, а иногда и 58. Вы там сумасшедшие что ли все???»


Зображення

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Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 20:25

  little_wanderer написав:
  airmax78 написав:Загнать вильнолюдину в многоэтажный ещё и платный паркинг при наличии хотя бы 5 кв.м свободного тротуара почти нереально. Поэтому да, надо выработать у вильнолюдей рефлекс "неправильно/не там припарковался - получи штраф". Чтобы создать спрос на многоэтажные паркинги. А тогда уже их и строить. Иначе пустые стоять булут.


По таким коментам спалились все представители отделов продаж, обитающие тут на ветке.
Иначе не пояснить, почему вы их защищаете.
В обязанности власти и застройщиков входит строить по нормам, чтоб даже если спроса нет сейчас, то чтоб когда он появится потом - то было как его удовлетворить.
А не думать про прибыльность паркинга, трансформатора или мусорного бака.

Кто на чем спалился не понятно. Всем понятно ещё со времён наземного паркинга в ЖК Голосеево,что он не пользуется популярностью. Первые этажи заняты, а каждый последующий вакантный. Не хотят наши люди куда то там ехать по серпантину, парковаться, а потом ещё идти к своему дому, порой через всю территорию жилого комплекса. Тротуар с газоном намного ближе. В подземном паркинге ты платишь прежде всего за удобство и близость к дому. Наземный де будет популярен у людей, кто пользуется авто раз в неделю.
hume
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 21:05

  kingkongovets написав:
zРадио написав:Недоработка какая-то... Почему одну и ту же новость на ветке опубликовали только 3 раза?


обтекай, прогнозист


вы можете объяснить, почему нельзя взять ОВГЗ 10%+..12%+, вместо того чтобы ждать 15%+ от недвиги?
Востаннє редагувалось proftpd66 в Вів 27 лип, 2021 21:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 21:05

  hume написав: Не хотят наши люди куда то там ехать по серпантину, парковаться, а потом ещё идти к своему дому, порой через всю территорию жилого комплекса. Тротуар с газоном намного ближе.


Этим т.н. людям можно напомнить, что по дороге домой окурок тоже удобнее бросить под ноги, а не идти к урне, еще удобнее и экономически выгоднее по дороге домой поссать и посрать на клумбу. Многое чего еще им будет удобнее. :oops:
Проблема в том, что киевлянами вдруг стало большое количество людей, которые еще вчера за клуню срать ходили. Откуда у них культура? Они и принесли это все с собой, ожлобятили нашу жизнь. Их надо учить, стыдить, принуждать к культуре гривной и кулаком в дыню. Иначе скоро и мы в таких же жлобов превратимся. Ведь всем удобнее жить, когда всё кругом по одним правилам для всех, красиво и культурно. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 21:17

  Libo написав:
Этим т.н. людям можно напомнить, что по дороге домой окурок тоже удобнее бросить под ноги, а не идти к урне, еще удобнее и экономически выгоднее по дороге домой поссать и посрать на клумбу. Многое чего еще им будет удобнее. :oops:
Проблема в том, что киевлянами вдруг стало большое количество людей, которые еще вчера за клуню срать ходили. Откуда у них культура? Они и принесли это все с собой, ожлобятили нашу жизнь. Их надо учить, стыдить, принуждать к культуре гривной и кулаком в дыню. Иначе скоро и мы в таких же жлобов превратимся. Ведь всем удобнее жить, когда всё кругом по одним правилам для всех, красиво и культурно. 8)


Непонятные претензии. Эти люди, кстати, заработали и купили квартиры в самом киеве. А такое не только лишь все могут. Эти люди зарабатывают и сейчас покупают квартиры в самой столице. Это получается, в высотках на воссоединения живут некультурные люди, способные заработать на квартиру и ленд крузер? :mrgreen:
Зы. Там шулявка городу уже в два ярда обходится. Так что есть кому покупать :mrgreen:
vano80
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 21:31

  Libo написав:
  hume написав: Не хотят наши люди куда то там ехать по серпантину, парковаться, а потом ещё идти к своему дому, порой через всю территорию жилого комплекса. Тротуар с газоном намного ближе.


Этим т.н. людям можно напомнить, что по дороге домой окурок тоже удобнее бросить под ноги, а не идти к урне, еще удобнее и экономически выгоднее по дороге домой поссать и посрать на клумбу. Многое чего еще им будет удобнее. :oops:
Проблема в том, что киевлянами вдруг стало большое количество людей, которые еще вчера за клуню срать ходили. Откуда у них культура? Они и принесли это все с собой, ожлобятили нашу жизнь. Их надо учить, стыдить, принуждать к культуре гривной и кулаком в дыню. Иначе скоро и мы в таких же жлобов превратимся. Ведь всем удобнее жить, когда всё кругом по одним правилам для всех, красиво и культурно. 8)

Лібо, не підкажеш, скільки корінного населення в Києві лишилося після 1 світової війни та громадянської, а після ВВВ? Отож. Ти сам чиї0х будеш? Тільки не кажи, що хляхтич.
Востаннє редагувалось flyman в Вів 27 лип, 2021 21:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 21:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

поднимите руки, кто оплачивает абонементы на парковку, я через приват это делаю, а вы?
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 21:42

  flyman написав:Лібо, не підкажеш, скільки корінного населення в Києві лишилося після 1 світової війни та громадянської, а після ВВВ? Отож. Ти сам чиї0х будеш? Тільки не кажи, що хляхтич.


Я ж вже тут казав, що саме з шляхтичів, з панів, багато землі мали, вишневий та яблуневий сад. Все відновлю. :oops:
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 21:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

hume написав:
  little_wanderer написав:
  airmax78 написав:Загнать вильнолюдину в многоэтажный ещё и платный паркинг при наличии хотя бы 5 кв.м свободного тротуара почти нереально. Поэтому да, надо выработать у вильнолюдей рефлекс "неправильно/не там припарковался - получи штраф". Чтобы создать спрос на многоэтажные паркинги. А тогда уже их и строить. Иначе пустые стоять булут.


По таким коментам спалились все представители отделов продаж, обитающие тут на ветке.
Иначе не пояснить, почему вы их защищаете.
В обязанности власти и застройщиков входит строить по нормам, чтоб даже если спроса нет сейчас, то чтоб когда он появится потом - то было как его удовлетворить.
А не думать про прибыльность паркинга, трансформатора или мусорного бака.

Кто на чем спалился не понятно. Всем понятно ещё со времён наземного паркинга в ЖК Голосеево,что он не пользуется популярностью. Первые этажи заняты, а каждый последующий вакантный. Не хотят наши люди куда то там ехать по серпантину, парковаться, а потом ещё идти к своему дому, порой через всю территорию жилого комплекса. Тротуар с газоном намного ближе. В подземном паркинге ты платишь прежде всего за удобство и близость к дому. Наземный де будет популярен у людей, кто пользуется авто раз в неделю.
Свободных мест мало. Я арендовал на 8 этаже.

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Унуноктий
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 21:46

  kingkongovets написав:поднимите руки, кто оплачивает абонементы на парковку, я через приват это делаю, а вы?


Пока паркуюсь только на парковках и не знаю как это делается. Расскажи, чтоб и остальные знали и вместе с нами уважали закон и порядок. 8)
Libo
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