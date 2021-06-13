Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Первый написав:Ця парковка до вашого будинку ніякого відношення не має. Відкрийте кадастрову карту. Те що ви там незаконно поставили обмежувачі — не робить землю вашою.
Скоріше за всього це дорога і парковка стадіону.
к слову, стадион был украден у школы 240, та же как и бассейн "аквариум"... парковка к школе и стадиону отношения не имеет... вот рядом дом тоже с карманом для авто и отсутствием блокираторов.... о чем вообще спор?
та спора нет, есть факт того что быкующие элементы установили железяки-блокираторы на общественной территории и считают это норм акуеть
я против блокираторов! и своего не имею... разговор о том что мест на оболони где в ряд становиться много авто достаточно... кто не верил про 15 авто в ряд берите считайте сами, хотя я писал от фонаря, пересчитывать машины не приходило в голову...
Письмо на Балабановскую спичечную фабрику:
«Я 11 лет считаю спички у вас в коробках - их то 59, то 60, а иногда и 58. Вы там сумасшедшие что ли все???»
airmax78 написав:Загнать вильнолюдину в многоэтажный ещё и платный паркинг при наличии хотя бы 5 кв.м свободного тротуара почти нереально. Поэтому да, надо выработать у вильнолюдей рефлекс "неправильно/не там припарковался - получи штраф". Чтобы создать спрос на многоэтажные паркинги. А тогда уже их и строить. Иначе пустые стоять булут.
По таким коментам спалились все представители отделов продаж, обитающие тут на ветке. Иначе не пояснить, почему вы их защищаете. В обязанности власти и застройщиков входит строить по нормам, чтоб даже если спроса нет сейчас, то чтоб когда он появится потом - то было как его удовлетворить. А не думать про прибыльность паркинга, трансформатора или мусорного бака.
Кто на чем спалился не понятно. Всем понятно ещё со времён наземного паркинга в ЖК Голосеево,что он не пользуется популярностью. Первые этажи заняты, а каждый последующий вакантный. Не хотят наши люди куда то там ехать по серпантину, парковаться, а потом ещё идти к своему дому, порой через всю территорию жилого комплекса. Тротуар с газоном намного ближе. В подземном паркинге ты платишь прежде всего за удобство и близость к дому. Наземный де будет популярен у людей, кто пользуется авто раз в неделю.
hume написав: Не хотят наши люди куда то там ехать по серпантину, парковаться, а потом ещё идти к своему дому, порой через всю территорию жилого комплекса. Тротуар с газоном намного ближе.
Этим т.н. людям можно напомнить, что по дороге домой окурок тоже удобнее бросить под ноги, а не идти к урне, еще удобнее и экономически выгоднее по дороге домой поссать и посрать на клумбу. Многое чего еще им будет удобнее. Проблема в том, что киевлянами вдруг стало большое количество людей, которые еще вчера за клуню срать ходили. Откуда у них культура? Они и принесли это все с собой, ожлобятили нашу жизнь. Их надо учить, стыдить, принуждать к культуре гривной и кулаком в дыню. Иначе скоро и мы в таких же жлобов превратимся. Ведь всем удобнее жить, когда всё кругом по одним правилам для всех, красиво и культурно.
Libo написав: Этим т.н. людям можно напомнить, что по дороге домой окурок тоже удобнее бросить под ноги, а не идти к урне, еще удобнее и экономически выгоднее по дороге домой поссать и посрать на клумбу. Многое чего еще им будет удобнее. Проблема в том, что киевлянами вдруг стало большое количество людей, которые еще вчера за клуню срать ходили. Откуда у них культура? Они и принесли это все с собой, ожлобятили нашу жизнь. Их надо учить, стыдить, принуждать к культуре гривной и кулаком в дыню. Иначе скоро и мы в таких же жлобов превратимся. Ведь всем удобнее жить, когда всё кругом по одним правилам для всех, красиво и культурно.
Непонятные претензии. Эти люди, кстати, заработали и купили квартиры в самом киеве. А такое не только лишь все могут. Эти люди зарабатывают и сейчас покупают квартиры в самой столице. Это получается, в высотках на воссоединения живут некультурные люди, способные заработать на квартиру и ленд крузер? Зы. Там шулявка городу уже в два ярда обходится. Так что есть кому покупать
hume написав: Не хотят наши люди куда то там ехать по серпантину, парковаться, а потом ещё идти к своему дому, порой через всю территорию жилого комплекса. Тротуар с газоном намного ближе.
Этим т.н. людям можно напомнить, что по дороге домой окурок тоже удобнее бросить под ноги, а не идти к урне, еще удобнее и экономически выгоднее по дороге домой поссать и посрать на клумбу. Многое чего еще им будет удобнее. Проблема в том, что киевлянами вдруг стало большое количество людей, которые еще вчера за клуню срать ходили. Откуда у них культура? Они и принесли это все с собой, ожлобятили нашу жизнь. Их надо учить, стыдить, принуждать к культуре гривной и кулаком в дыню. Иначе скоро и мы в таких же жлобов превратимся. Ведь всем удобнее жить, когда всё кругом по одним правилам для всех, красиво и культурно.
Лібо, не підкажеш, скільки корінного населення в Києві лишилося після 1 світової війни та громадянської, а після ВВВ? Отож. Ти сам чиї0х будеш? Тільки не кажи, що хляхтич.
Востаннє редагувалось flyman в Вів 27 лип, 2021 21:33, всього редагувалось 1 раз.
airmax78 написав:Загнать вильнолюдину в многоэтажный ещё и платный паркинг при наличии хотя бы 5 кв.м свободного тротуара почти нереально. Поэтому да, надо выработать у вильнолюдей рефлекс "неправильно/не там припарковался - получи штраф". Чтобы создать спрос на многоэтажные паркинги. А тогда уже их и строить. Иначе пустые стоять булут.
По таким коментам спалились все представители отделов продаж, обитающие тут на ветке. Иначе не пояснить, почему вы их защищаете. В обязанности власти и застройщиков входит строить по нормам, чтоб даже если спроса нет сейчас, то чтоб когда он появится потом - то было как его удовлетворить. А не думать про прибыльность паркинга, трансформатора или мусорного бака.
Кто на чем спалился не понятно. Всем понятно ещё со времён наземного паркинга в ЖК Голосеево,что он не пользуется популярностью. Первые этажи заняты, а каждый последующий вакантный. Не хотят наши люди куда то там ехать по серпантину, парковаться, а потом ещё идти к своему дому, порой через всю территорию жилого комплекса. Тротуар с газоном намного ближе. В подземном паркинге ты платишь прежде всего за удобство и близость к дому. Наземный де будет популярен у людей, кто пользуется авто раз в неделю.