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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8099810081018102>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 123
1. Зросли більш, як на 15%
20%
24
2. Зросли на 10 - 15%
2%
3
3. Зросли на 5 - 10%
10%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
40%
49
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
21
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 21:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

kingkongovets написав:посадочная площадка большого киевского трамплина
потом там был стадион для метания молота
скоро на этом месте будет новый жк
Зображення
Я прыгал с него. В детстве.

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Унуноктий
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 21:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Унуноктий написав:
kingkongovets написав:посадочная площадка большого киевского трамплина
потом там был стадион для метания молота
скоро на этом месте будет новый жк
Зображення
Я прыгал с него. В детстве.

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с середины?
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 21:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Libo написав:
  kingkongovets написав:поднимите руки, кто оплачивает абонементы на парковку, я через приват это делаю, а вы?


Пока паркуюсь только на парковках и не знаю как это делается. Расскажи, чтоб и остальные знали и вместе с нами уважали закон и порядок. 8)
https://privatbank.ua/ru/parkuvannja
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 21:51

  flyman написав:Лібо, не підкажеш, скільки корінного населення в Києві лишилося після 1 світової війни та громадянської, а після ВВВ? Отож. Ти сам чиї0х будеш? Тільки не кажи, що хляхтич.


Так то неправильные киевляне. Это они вкалывали на всяких химволокнах и заражали землю ртутью. И теперь из-за них город не может спокойно строить новые жк на такой вкусной земле :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 21:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Читаю ЗеДераста и вспоминаю фразу о том что если объективная реальность противоречит его прогнозам тем хуже для неё. Или вот это: " Специалисты говорят что люди стали жить лучше. -Но люди говорят что стали жить хуже. -Да, но люди не специалисты")

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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 21:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

kingkongovets написав:
Унуноктий написав:
kingkongovets написав:посадочная площадка большого киевского трамплина
потом там был стадион для метания молота
скоро на этом месте будет новый жк
Зображення
Я прыгал с него. В детстве.

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с середины?
Да кажется с 40. Стемно было на 90)

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Унуноктий
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 21:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Унуноктий написав:
kingkongovets написав:
Унуноктий написав:[quote="kingkongovets"]посадочная площадка большого киевского трамплина
потом там был стадион для метания молота
скоро на этом месте будет новый жк
Зображення
Я прыгал с него. В детстве.

Отправлено с моего RMX2170 через Tapatalk
с середины?
Да кажется с 40. Стемно было на 90)

Отправлено с моего RMX2170 через Tapatalk[/quote]у нас есть общие знакомые
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 22:03

  Libo написав:
  flyman написав:Лібо, не підкажеш, скільки корінного населення в Києві лишилося після 1 світової війни та громадянської, а після ВВВ? Отож. Ти сам чиї0х будеш? Тільки не кажи, що хляхтич.


Я ж вже тут казав, що саме з шляхтичів, з панів, багато землі мали, вишневий та яблуневий сад. Все відновлю. :oops:

Тобто кличковський холуйок ніякого відношення до Києва не має.
То шо ти сюди лізеш зі своїми дебільними коментами?
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 22:05

  Унуноктий написав:Да кажется с 40. Стемно было на 90)

вниз головой.
заметно
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 22:10

  flyman написав:Лібо, не підкажеш, скільки корінного населення в Києві лишилося після 1 світової війни та громадянської, а після ВВВ? Отож. Ти сам чиї0х будеш? Тільки не кажи, що хляхтич.

а чому саме після 1 світової, а не після татаро-монголського іга? :D
І взагалі Кий отримав кадастровий номер землі, коли приперся сюди?)
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