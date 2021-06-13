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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 27 лип, 2021 21:46
kingkongovets написав:
посадочная площадка большого киевского трамплина
потом там был стадион для метания молота
скоро на этом месте будет новый жк
Я прыгал с него. В детстве.
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Унуноктий
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Додано: Вів 27 лип, 2021 21:48
Унуноктий написав: kingkongovets написав:
посадочная площадка большого киевского трамплина
потом там был стадион для метания молота
скоро на этом месте будет новый жк
Я прыгал с него. В детстве.
Отправлено с моего RMX2170 через Tapatalk
с середины?
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kingkongovets
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Додано: Вів 27 лип, 2021 21:50
Libo написав: kingkongovets написав:
поднимите руки, кто оплачивает абонементы на парковку, я через приват это делаю, а вы?
Пока паркуюсь только на парковках и не знаю как это делается. Расскажи, чтоб и остальные знали и вместе с нами уважали закон и порядок.
https://privatbank.ua/ru/parkuvannja
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Додано: Вів 27 лип, 2021 21:51
flyman написав:
Лібо, не підкажеш, скільки корінного населення в Києві лишилося після 1 світової війни та громадянської, а після ВВВ? Отож. Ти сам чиї0х будеш? Тільки не кажи, що хляхтич.
Так то неправильные киевляне. Это они вкалывали на всяких химволокнах и заражали землю ртутью. И теперь из-за них город не может спокойно строить новые жк на такой вкусной земле
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vano80
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Додано: Вів 27 лип, 2021 21:52
Читаю ЗеДераста и вспоминаю фразу о том что если объективная реальность противоречит его прогнозам тем хуже для неё. Или вот это: " Специалисты говорят что люди стали жить лучше. -Но люди говорят что стали жить хуже. -Да, но люди не специалисты")
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Унуноктий
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Додано: Вів 27 лип, 2021 21:53
kingkongovets написав: Унуноктий написав: kingkongovets написав:
посадочная площадка большого киевского трамплина
потом там был стадион для метания молота
скоро на этом месте будет новый жк
Я прыгал с него. В детстве.
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с середины?
Да кажется с 40. Стемно было на 90)
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Унуноктий
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Додано: Вів 27 лип, 2021 21:54
Унуноктий написав: kingkongovets написав: Унуноктий написав:
[quote="kingkongovets"]посадочная площадка большого киевского трамплина
потом там был стадион для метания молота
скоро на этом месте будет новый жк
Я прыгал с него. В детстве.
Отправлено с моего RMX2170 через Tapatalk
с середины?
Да кажется с 40. Стемно было на 90)
Отправлено с моего RMX2170 через Tapatalk[/quote]у нас есть общие знакомые
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kingkongovets
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Додано: Вів 27 лип, 2021 22:03
Libo написав: flyman написав:
Лібо, не підкажеш, скільки корінного населення в Києві лишилося після 1 світової війни та громадянської, а після ВВВ? Отож. Ти сам чиї0х будеш? Тільки не кажи, що хляхтич.
Я ж вже тут казав, що саме з шляхтичів, з панів, багато землі мали, вишневий та яблуневий сад. Все відновлю.
Тобто кличковський холуйок ніякого відношення до Києва не має.
То шо ти сюди лізеш зі своїми дебільними коментами?
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Додано: Вів 27 лип, 2021 22:05
Унуноктий написав:
Да кажется с 40. Стемно было на 90)
вниз головой.
заметно
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Додано: Вів 27 лип, 2021 22:10
flyman написав:
Лібо, не підкажеш, скільки корінного населення в Києві лишилося після 1 світової війни та громадянської, а після ВВВ? Отож. Ти сам чиї0х будеш? Тільки не кажи, що хляхтич.
а чому саме після 1 світової, а не після татаро-монголського іга?
І взагалі Кий отримав кадастровий номер землі, коли приперся сюди?)
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Ромасик
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