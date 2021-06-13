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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 27 лип, 2021 22:19
unicdima написав: Унуноктий написав:
Да кажется с 40. Стемно было на 90)
вниз головой.
заметно
уня в децтве с трамплина прыгал, я в динамовском бассике мячиком игрался, а ты на какой спорт в децтве ходил, киевлянин?
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Додано: Вів 27 лип, 2021 22:23
kingkongovets написав:
поднимите руки, кто оплачивает абонементы на парковку, я через приват это делаю, а вы?
Паркоматы им удобнее,ещё есть приложуха киевцифровой.За паркинг между чавдар1 и 3 на карту привата тоже,но моней,у гаражного кооператива на Саратовской тоже в привате счет
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Додано: Вів 27 лип, 2021 22:32
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