Libo написав:

Slon_Nosov написав:

дядя, если сильно припекло - то включи кондиционер, пока электричество по старому тарифу. люди платят дорожный сбор для того что бы ездить по асфальту и на нем же останавливаться. честнее уже пешеходов обложить налогом за пользование улицами. идеи о платном входе на кладбище и платы за кондиционер на стене говорят о том, что городским властям не хватает мозгов на привлечение инвестиций, а воровать хочется все больше.

снос гаражей и хаотичное строительство жк без прилегающей территории, тоже говорит о профпригодности людей рвущихся в управление города на весьма скромную зарплату. к сожалению киев перестает быть комфортным для проживания городом.

логично строить многоэтажные охраняемые паркинги, но проще стричь простых людей не вкладывая ничего кроме краски на асфальте. дядя, если сильно припекло - то включи кондиционер, пока электричество по старому тарифу. люди платят дорожный сбор для того что бы ездить по асфальту и на нем же останавливаться. честнее уже пешеходов обложить налогом за пользование улицами. идеи о платном входе на кладбище и платы за кондиционер на стене говорят о том, что городским властям не хватает мозгов на привлечение инвестиций, а воровать хочется все больше.снос гаражей и хаотичное строительство жк без прилегающей территории, тоже говорит о профпригодности людей рвущихся в управление города на весьма скромную зарплату. к сожалению киев перестает быть комфортным для проживания городом.логично строить многоэтажные охраняемые паркинги, но проще стричь простых людей не вкладывая ничего кроме краски на асфальте.

Дорога предназначена для передвижения транспортных средств, а не для круглосуточного хранения еврохлама. Покупаешь автомобиль - подумай сначала, где будешь его парковать так, чтобы он не мешал другим транспортным средствам, пешеходам и прочим гражданам. Я для этого при покупке квартиры сразу купил и подземный паркинг. Что касается улиц, то в Америке парковка в правой полосе кругом платная, кроме восресенья, в моем районе порядка $2.50 за два часа. В Нью-Йорке есть места где берут $60 за два часа. И указывается день и время для уборки, когда тебя там быть не должно. Эвакуация и большой шраф. Если запаркованное авто создает препятсвие для подъезда к дому пожарной техники, штраф $2000. Просто если тебя там увидели с выключенным двигателем.Согласен, парковок в Киеве должно быть больше - подземных, наземных, многоуровневых и т.п.Но одновременно власть должна ломать рога этому жлобятнику, который паркуется во дворах, на узких улицах, на тротуарах, на газонах и т.д., часто прямо возле платной парковки! Жалко 50 грн. на парковку? Зачем тогда нищеброд машину покупаешь? Тебе надо учиться и работать больше, а не баранку гоголь-моголем крутить. И общественность тоже должна на это реагировать. Раньше палили такие авто, били, кололи колеса, а сейчас опять город под оккупацией автожлобятника.