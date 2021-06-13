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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 27 лип, 2021 22:19
unicdima написав: Унуноктий написав:
Да кажется с 40. Стемно было на 90)
вниз головой.
заметно
уня в децтве с трамплина прыгал, я в динамовском бассике мячиком игрался, а ты на какой спорт в децтве ходил, киевлянин?
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kingkongovets
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Додано: Вів 27 лип, 2021 22:23
kingkongovets написав:
поднимите руки, кто оплачивает абонементы на парковку, я через приват это делаю, а вы?
Паркоматы им удобнее,ещё есть приложуха киевцифровой.За паркинг между чавдар1 и 3 на карту привата тоже,но моней,у гаражного кооператива на Саратовской тоже в привате счет
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Додано: Вів 27 лип, 2021 22:32
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Додано: Вів 27 лип, 2021 22:54
Индиктор Баффетта выше на 223%. Этот показатель был в 2008 когда был ипотечный кризис
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proftpd66
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Додано: Вів 27 лип, 2021 23:01
kingkongovets написав: Унуноктий написав: kingkongovets написав:
[quote="Унуноктий"][quote="kingkongovets"]посадочная площадка большого киевского трамплина
потом там был стадион для метания молота
скоро на этом месте будет новый жк
Я прыгал с него. В детстве.
Отправлено с моего RMX2170 через Tapatalk
с середины?
Да кажется с 40. Стемно было на 90)
Отправлено с моего RMX2170 через Tapatalk[/quote]у нас есть общие знакомые[/quote]Наверное есть. А чё тут уже знают кто я?
Отправлено с моего RMX2170 через Tapatalk
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Унуноктий
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Додано: Вів 27 лип, 2021 23:10
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Додано: Вів 27 лип, 2021 23:33
Libo написав: Slon_Nosov написав:
дядя, если сильно припекло - то включи кондиционер, пока электричество по старому тарифу. люди платят дорожный сбор для того что бы ездить по асфальту и на нем же останавливаться. честнее уже пешеходов обложить налогом за пользование улицами. идеи о платном входе на кладбище и платы за кондиционер на стене говорят о том, что городским властям не хватает мозгов на привлечение инвестиций, а воровать хочется все больше.
снос гаражей и хаотичное строительство жк без прилегающей территории, тоже говорит о профпригодности людей рвущихся в управление города на весьма скромную зарплату. к сожалению киев перестает быть комфортным для проживания городом.
логично строить многоэтажные охраняемые паркинги, но проще стричь простых людей не вкладывая ничего кроме краски на асфальте.
Дорога предназначена для передвижения транспортных средств, а не для круглосуточного хранения еврохлама. Покупаешь автомобиль - подумай сначала, где будешь его парковать так, чтобы он не мешал другим транспортным средствам, пешеходам и прочим гражданам. Я для этого при покупке квартиры сразу купил и подземный паркинг. Что касается улиц, то в Америке парковка в правой полосе кругом платная, кроме восресенья, в моем районе порядка $2.50 за два часа. В Нью-Йорке есть места где берут $60 за два часа. И указывается день и время для уборки, когда тебя там быть не должно. Эвакуация и большой шраф. Если запаркованное авто создает препятсвие для подъезда к дому пожарной техники, штраф $2000. Просто если тебя там увидели с выключенным двигателем.
Согласен, парковок в Киеве должно быть больше - подземных, наземных, многоуровневых и т.п.
Но одновременно власть должна ломать рога этому жлобятнику, который паркуется во дворах, на узких улицах, на тротуарах, на газонах и т.д., часто прямо возле платной парковки! Жалко 50 грн. на парковку? Зачем тогда нищеброд машину покупаешь? Тебе надо учиться и работать больше, а не баранку гоголь-моголем крутить. И общественность тоже должна на это реагировать. Раньше палили такие авто, били, кололи колеса, а сейчас опять город под оккупацией автожлобятника.
ефрейтор, ты нереально гонишь
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Додано: Вів 27 лип, 2021 23:45
Унуноктий написав: kingkongovets написав: Унуноктий написав:
[quote="kingkongovets"][quote="Унуноктий"][quote="kingkongovets"]посадочная площадка большого киевского трамплина
потом там был стадион для метания молота
скоро на этом месте будет новый жк
Я прыгал с него. В детстве.
Отправлено с моего RMX2170 через Tapatalk
с середины?
Да кажется с 40. Стемно было на 90)
Отправлено с моего RMX2170 через Tapatalk[/quote]у нас есть общие знакомые[/quote]Наверное есть. А чё тут уже знают кто я?
Отправлено с моего RMX2170 через Tapatalk[/quote]
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kingkongovets
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Додано: Вів 27 лип, 2021 23:46
airmax78
у тебя диплом MBA...?
Ты можешь написать что думаешь про Индикатор Баффетта?
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Додано: Сер 28 лип, 2021 01:02
Дедушка старый, ему всё равно.
proftpd66 написав:
Ты можешь написать что думаешь про Индикатор Баффетта?
(с)
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