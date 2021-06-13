|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Сер 28 лип, 2021 03:07
Первый написав: Вадим Жураковский написав:
Люди выбирают для покупки ЖК, им на схеме показывают вот дом, вот садик, вот парк, вот многоэтажный паркинг. О, супер, вносят оплату. По факту - ни паркинга, ни садика, и вообще, скажите спасибо, что дом сдали, хоть и без обещанного ремонта в квартире и с задержкой в два года. Ну и изюминка на торт - на месте паркинга и садика возводят еще столько же многоэтажек. В итоге полный автодорожный апокалипсис, не подъехать, ни выехать, про припарковаться вообще мечта.
А, забыл, крайних нет.
Якось смішно.
Кгс 10 років не може розпродати паркінги на срібнокільській. І це в будинках де по 900 квартир
Смишно до усрачки.
Нахера киевлянам паркинг на срибнокильской?
Так и вижу как зРадио с Минской, а Максим с почти Лукьяновки едут утром за машиной на метро, а вечером, отстояв смену у станка, отвозят машину и домой чухают в вагончике, почитывая газетки "Хроники даражая" и "Тиждень болю на Первом".
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 11916
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 6015 раз.
- Подякували: 3114 раз.
-
- Профіль
-
2
2
1
Додано: Сер 28 лип, 2021 03:12
Libo написав: sequence написав:
Честно говоря, на асфальт мне плевать - главное, чтобы не мешали экстренным службам. Согласен с Либо по поводу 2000 баксов. Также часто залазят на тротуары и зеленые зоны - там можно штрафовать меньше, но тоже сурово.
Я с ужасом наблюдал ситуацию на Позняках поздно вечером. К некоторым высотным домам ведут узенькие дорожи, две машины с трудом разъезжаются. И на них в два ряда ночной паркинг! Человек между машинами может пройти только боком. И так 100 м до дома, по единственной дороге! А если пожар, надо спасать людей по пожарной лестнице или кого-то на носилках надо в скорую? А если просто кому-то срочно надо ночью выехать? А как они утром разъезжаются? И кстати, рядом есть две платные стоянки и одна дорога с разрешенной бесплатной парковкой. Такой беспредел просто недопустим.
Так какой-то дебил с отшибленным мозгом разрешает строить 25 этажные стены одна к другой и находятся дебилы, которые это покупают. И эще кто-то это строит.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 11916
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 6015 раз.
- Подякували: 3114 раз.
-
- Профіль
-
2
2
1
Додано: Сер 28 лип, 2021 03:15
Libo написав: Slon_Nosov написав:
зы где на подоле платные стоянки?
Мало. На Контрактовой. Возле Сильпо на Валах. В новых домах подземные паркинги. Стоят от $12 до $25 тыщ. Может не спешили много строить, потому что вы за три копейки удавитесь и запаркуетесь на газоне.
Но надо учить людей и прививать им культуру. На проститутку 3 тыщи за час не жалко, а 20 грн. за час парковки это о ужас, забирают последнее!
Такой менталитет не лезет ни в какие рамки. Украина - высокообразованная, высококультурная страна золотого миллиарда.
Ты на нормальных людей свои больные фантазии-то не переводи.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 11916
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 6015 раз.
- Подякували: 3114 раз.
-
- Профіль
-
2
2
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|