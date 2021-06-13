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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 28 лип, 2021 03:07
Первый написав: Вадим Жураковский написав:
Люди выбирают для покупки ЖК, им на схеме показывают вот дом, вот садик, вот парк, вот многоэтажный паркинг. О, супер, вносят оплату. По факту - ни паркинга, ни садика, и вообще, скажите спасибо, что дом сдали, хоть и без обещанного ремонта в квартире и с задержкой в два года. Ну и изюминка на торт - на месте паркинга и садика возводят еще столько же многоэтажек. В итоге полный автодорожный апокалипсис, не подъехать, ни выехать, про припарковаться вообще мечта.
А, забыл, крайних нет.
Якось смішно.
Кгс 10 років не може розпродати паркінги на срібнокільській. І це в будинках де по 900 квартир
Смишно до усрачки.
Нахера киевлянам паркинг на срибнокильской?
Так и вижу как зРадио с Минской, а Максим с почти Лукьяновки едут утром за машиной на метро, а вечером, отстояв смену у станка, отвозят машину и домой чухают в вагончике, почитывая газетки "Хроники даражая" и "Тиждень болю на Первом".
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Додано: Сер 28 лип, 2021 03:12
Libo написав: sequence написав:
Честно говоря, на асфальт мне плевать - главное, чтобы не мешали экстренным службам. Согласен с Либо по поводу 2000 баксов. Также часто залазят на тротуары и зеленые зоны - там можно штрафовать меньше, но тоже сурово.
Я с ужасом наблюдал ситуацию на Позняках поздно вечером. К некоторым высотным домам ведут узенькие дорожи, две машины с трудом разъезжаются. И на них в два ряда ночной паркинг! Человек между машинами может пройти только боком. И так 100 м до дома, по единственной дороге! А если пожар, надо спасать людей по пожарной лестнице или кого-то на носилках надо в скорую? А если просто кому-то срочно надо ночью выехать? А как они утром разъезжаются? И кстати, рядом есть две платные стоянки и одна дорога с разрешенной бесплатной парковкой. Такой беспредел просто недопустим.
Так какой-то дебил с отшибленным мозгом разрешает строить 25 этажные стены одна к другой и находятся дебилы, которые это покупают. И эще кто-то это строит.
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Додано: Сер 28 лип, 2021 03:15
Libo написав: Slon_Nosov написав:
зы где на подоле платные стоянки?
Мало. На Контрактовой. Возле Сильпо на Валах. В новых домах подземные паркинги. Стоят от $12 до $25 тыщ. Может не спешили много строить, потому что вы за три копейки удавитесь и запаркуетесь на газоне.
Но надо учить людей и прививать им культуру. На проститутку 3 тыщи за час не жалко, а 20 грн. за час парковки это о ужас, забирают последнее!
Такой менталитет не лезет ни в какие рамки. Украина - высокообразованная, высококультурная страна золотого миллиарда.
Ты на нормальных людей свои больные фантазии-то не переводи.
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Додано: Сер 28 лип, 2021 03:40
vitaliian написав: Вадим Жураковский написав:
я понимаю, когда тебе показали схему ЖК, и ты осознаешь, что ты покупаешь, но другое дело, когда тебе показывают одну схему, а по факту получается другое. Это как приколы с видовыми квартирами на лес с переплатой, когда после сдачи твой вид оказывается не на лес, поля, "природу", а на окна соседей на расстоянии 50 метров
вы что маленький ребёнок? покупайте готовое, зачем влазить в котлованы, и оценивайте преимущества локации по факту а не по обещаниям застройщиков, которые за ваши деньги не такое наобещают.
"Это Киев, сынок" (с)
Здесь купив "видовую" на кавырнадцатом этаже вторички, можешь через несколько лет смотреть в стену30-ти этажной первички.
Купив паркинг, жить в доме, с заставленным до отказа двором.
Зато у нас самый сильный мэр.
"-Ты что сильно умный?
-Нет, я сильно сильный" (из пародии на Кличко)
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Додано: Сер 28 лип, 2021 03:46
Вадим Жураковский написав: vitaliian написав: Вадим Жураковский написав:
я понимаю, когда тебе показали схему ЖК, и ты осознаешь, что ты покупаешь, но другое дело, когда тебе показывают одну схему, а по факту получается другое. Это как приколы с видовыми квартирами на лес с переплатой, когда после сдачи твой вид оказывается не на лес, поля, "природу", а на окна соседей на расстоянии 50 метров
вы что маленький ребёнок? покупайте готовое, зачем влазить в котлованы, и оценивайте преимущества локации по факту а не по обещаниям застройщиков, которые за ваши деньги не такое наобещают.
как я понимаю, для вас это норма, вы даже по другому и не могли представить
даже не знаю, смеяться или плакать, что у нас люди привыкли, что их постоянно на каждом шагу обманывают и кидают
это называется жизненный опыт.
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Додано: Сер 28 лип, 2021 03:58
Вадим Жураковский написав:kingkongovets
Я уже озвучил пример и высказал свою мысль о том, что у нас люди считают, что это нормально, и что инвесторы сами виноваты. Это просто факт менталитета нашего населения. Точка.
терпилы
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Додано: Сер 28 лип, 2021 04:01
читал и плакал
бедные перекупы.
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