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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 28 лип, 2021 03:07
Первый написав: Вадим Жураковский написав:
Люди выбирают для покупки ЖК, им на схеме показывают вот дом, вот садик, вот парк, вот многоэтажный паркинг. О, супер, вносят оплату. По факту - ни паркинга, ни садика, и вообще, скажите спасибо, что дом сдали, хоть и без обещанного ремонта в квартире и с задержкой в два года. Ну и изюминка на торт - на месте паркинга и садика возводят еще столько же многоэтажек. В итоге полный автодорожный апокалипсис, не подъехать, ни выехать, про припарковаться вообще мечта.
А, забыл, крайних нет.
Якось смішно.
Кгс 10 років не може розпродати паркінги на срібнокільській. І це в будинках де по 900 квартир
Смишно до усрачки.
Нахера киевлянам паркинг на срибнокильской?
Так и вижу как зРадио с Минской, а Максим с почти Лукьяновки едут утром за машиной на метро, а вечером, отстояв смену у станка, отвозят машину и домой чухают в вагончике, почитывая газетки "Хроники даражая" и "Тиждень болю на Первом".
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Додано: Сер 28 лип, 2021 03:12
Libo написав: sequence написав:
Честно говоря, на асфальт мне плевать - главное, чтобы не мешали экстренным службам. Согласен с Либо по поводу 2000 баксов. Также часто залазят на тротуары и зеленые зоны - там можно штрафовать меньше, но тоже сурово.
Я с ужасом наблюдал ситуацию на Позняках поздно вечером. К некоторым высотным домам ведут узенькие дорожи, две машины с трудом разъезжаются. И на них в два ряда ночной паркинг! Человек между машинами может пройти только боком. И так 100 м до дома, по единственной дороге! А если пожар, надо спасать людей по пожарной лестнице или кого-то на носилках надо в скорую? А если просто кому-то срочно надо ночью выехать? А как они утром разъезжаются? И кстати, рядом есть две платные стоянки и одна дорога с разрешенной бесплатной парковкой. Такой беспредел просто недопустим.
Так какой-то дебил с отшибленным мозгом разрешает строить 25 этажные стены одна к другой и находятся дебилы, которые это покупают. И эще кто-то это строит.
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Додано: Сер 28 лип, 2021 03:15
Libo написав: Slon_Nosov написав:
зы где на подоле платные стоянки?
Мало. На Контрактовой. Возле Сильпо на Валах. В новых домах подземные паркинги. Стоят от $12 до $25 тыщ. Может не спешили много строить, потому что вы за три копейки удавитесь и запаркуетесь на газоне.
Но надо учить людей и прививать им культуру. На проститутку 3 тыщи за час не жалко, а 20 грн. за час парковки это о ужас, забирают последнее!
Такой менталитет не лезет ни в какие рамки. Украина - высокообразованная, высококультурная страна золотого миллиарда.
Ты на нормальных людей свои больные фантазии-то не переводи.
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Додано: Сер 28 лип, 2021 03:40
vitaliian написав: Вадим Жураковский написав:
я понимаю, когда тебе показали схему ЖК, и ты осознаешь, что ты покупаешь, но другое дело, когда тебе показывают одну схему, а по факту получается другое. Это как приколы с видовыми квартирами на лес с переплатой, когда после сдачи твой вид оказывается не на лес, поля, "природу", а на окна соседей на расстоянии 50 метров
вы что маленький ребёнок? покупайте готовое, зачем влазить в котлованы, и оценивайте преимущества локации по факту а не по обещаниям застройщиков, которые за ваши деньги не такое наобещают.
"Это Киев, сынок" (с)
Здесь купив "видовую" на кавырнадцатом этаже вторички, можешь через несколько лет смотреть в стену30-ти этажной первички.
Купив паркинг, жить в доме, с заставленным до отказа двором.
Зато у нас самый сильный мэр.
"-Ты что сильно умный?
-Нет, я сильно сильный" (из пародии на Кличко)
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Додано: Сер 28 лип, 2021 03:46
Вадим Жураковский написав: vitaliian написав: Вадим Жураковский написав:
я понимаю, когда тебе показали схему ЖК, и ты осознаешь, что ты покупаешь, но другое дело, когда тебе показывают одну схему, а по факту получается другое. Это как приколы с видовыми квартирами на лес с переплатой, когда после сдачи твой вид оказывается не на лес, поля, "природу", а на окна соседей на расстоянии 50 метров
вы что маленький ребёнок? покупайте готовое, зачем влазить в котлованы, и оценивайте преимущества локации по факту а не по обещаниям застройщиков, которые за ваши деньги не такое наобещают.
как я понимаю, для вас это норма, вы даже по другому и не могли представить
даже не знаю, смеяться или плакать, что у нас люди привыкли, что их постоянно на каждом шагу обманывают и кидают
это называется жизненный опыт.
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Додано: Сер 28 лип, 2021 03:58
Вадим Жураковский написав:kingkongovets
Я уже озвучил пример и высказал свою мысль о том, что у нас люди считают, что это нормально, и что инвесторы сами виноваты. Это просто факт менталитета нашего населения. Точка.
терпилы
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Додано: Сер 28 лип, 2021 04:01
читал и плакал
бедные перекупы.
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Додано: Сер 28 лип, 2021 06:58
Libo написав: Slon_Nosov написав:
дядя, если сильно припекло - то включи кондиционер, пока электричество по старому тарифу. люди платят дорожный сбор для того что бы ездить по асфальту и на нем же останавливаться. честнее уже пешеходов обложить налогом за пользование улицами. идеи о платном входе на кладбище и платы за кондиционер на стене говорят о том, что городским властям не хватает мозгов на привлечение инвестиций, а воровать хочется все больше.
снос гаражей и хаотичное строительство жк без прилегающей территории, тоже говорит о профпригодности людей рвущихся в управление города на весьма скромную зарплату. к сожалению киев перестает быть комфортным для проживания городом.
логично строить многоэтажные охраняемые паркинги, но проще стричь простых людей не вкладывая ничего кроме краски на асфальте.
Дорога предназначена для передвижения транспортных средств, а не для круглосуточного хранения еврохлама. Покупаешь автомобиль - подумай сначала, где будешь его парковать так, чтобы он не мешал другим транспортным средствам, пешеходам и прочим гражданам. Я для этого при покупке квартиры сразу купил и подземный паркинг. Что касается улиц, то в Америке парковка в правой полосе кругом платная, кроме восресенья, в моем районе порядка $2.50 за два часа. В Нью-Йорке есть места где берут $60 за два часа. И указывается день и время для уборки, когда тебя там быть не должно. Эвакуация и большой шраф. Если запаркованное авто создает препятсвие для подъезда к дому пожарной техники, штраф $2000. Просто если тебя там увидели с выключенным двигателем.
Согласен, парковок в Киеве должно быть больше - подземных, наземных, многоуровневых и т.п.
Но одновременно власть должна ломать рога этому жлобятнику, который паркуется во дворах, на узких улицах, на тротуарах, на газонах и т.д., часто прямо возле платной парковки! Жалко 50 грн. на парковку? Зачем тогда нищеброд машину покупаешь? Тебе надо учиться и работать больше, а не баранку гоголь-моголем крутить. И общественность тоже должна на это реагировать. Раньше палили такие авто, били, кололи колеса, а сейчас опять город под оккупацией автожлобятника.
❗️В деяких дворах Києва будуть брати гроші за паркування
🅿️В Києві братимуть плату за денну парковку - з 8:00 до 22:00 - на вулицях і у дворах, навіть якщо людина живе в цьому будинку. В місяць автомобілістам доведеться викласти понад 1500 гривень.
🔸 Платити доведеться відповідно до тарифу, який встановлений КМДА і почав діяти з 1 липня цього року.
🚙 Зокрема, парковка в центрі міста обійдеться в 35 грн за годину, поблизу центру, а також біля ринків, метро та інших громадських місць - 25 грн / год, в спальних районах - 5 грн.
❓Де буде платна парковка у нашому районі?
вул. Академіка Заболотного, Столичне шосе, пр-т Глушкова, вулиці Дмитра Луценка, Маршала Конєва, пр-т Академіка Глушкова.
✍Радник заступника голови КМДА Віталій Селик розповів, що зараз міські служби розмічають і нумерують місця під парковку. А також почали встановлювати інформаційні таблички, на яких буде вказано тариф і QR-код для переходу до оплати.
Джерело: Економічні новини
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Додано: Сер 28 лип, 2021 07:17
rjkz написав: Первый написав: Вадим Жураковский написав:
Люди выбирают для покупки ЖК, им на схеме показывают вот дом, вот садик, вот парк, вот многоэтажный паркинг. О, супер, вносят оплату. По факту - ни паркинга, ни садика, и вообще, скажите спасибо, что дом сдали, хоть и без обещанного ремонта в квартире и с задержкой в два года. Ну и изюминка на торт - на месте паркинга и садика возводят еще столько же многоэтажек. В итоге полный автодорожный апокалипсис, не подъехать, ни выехать, про припарковаться вообще мечта.
А, забыл, крайних нет.
Якось смішно.
Кгс 10 років не може розпродати паркінги на срібнокільській. І це в будинках де по 900 квартир
Смишно до усрачки.
Нахера киевлянам паркинг на срибнокильской?
Так и вижу как зРадио с Минской, а Максим с почти Лукьяновки едут утром за машиной на метро, а вечером, отстояв смену у станка, отвозят машину и домой чухают в вагончике, почитывая газетки "Хроники даражая" и "Тиждень болю на Первом".
Я надіюсь памперс Вас спас під час читання:-)
Покупці навчили забудовників - паркінг неліквід. Машини ставлять в любу шпарину, тільки щоб безкоштовно.
Срібнокільська це приклад. Паркомісце по 120 тис грн. Машини на газонах і лавках. Отак необхідні паркомісця.
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Додано: Сер 28 лип, 2021 07:32
Первый, тут претензия не к застройщику, а к местной власти, которая дает согласие на проекты без парковок. Но я не специалист в этой области, не знаю есть такая процедура согласования проектов или нет. Но мне кажется, что так должно быть. Строишь дом на N квартир, должен построить N паркомест, иначе проект не подпишут и объект в эксплуатацию не примут. ИМХО
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Вадим Жураковский
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