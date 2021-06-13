Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Вадим Жураковский написав:Первый, тут претензия не к застройщику, а к местной власти, которая дает согласие на проекты без парковок. Но я не специалист в этой области, не знаю есть такая процедура согласования проектов или нет. Но мне кажется, что так должно быть. Строишь дом на N квартир, должен построить N паркомест, иначе проект не подпишут и объект в эксплуатацию не примут. ИМХО
Ви намагаєтеся поставити воза поперед коня.
Забудовники із задоволенням будували паркінг, якби це було потрібно. Але біда у тому що ключове у цьому будували. Так склалося що збудувати коштує грошей. Не знаю чому, але так сталося. А потім приходить ще одна напасть - експлуатувати теж коштує грошей.
І тут приходить українець а-ля Слона носова і каже - купувати не буду, хочу паркінг вартістю 10кує орендувати за 400 грн і не платити за комуналь. І це ще супер. Адже більшість і цього робити не бажає.
Питання вирішиться якщо прийняти як у Токіо - є паркомісце, можеш придбати авто. Не має - катайся на маршрутці. І платний в’їзд в центр. Кличка намагалися лінчувати за евакуатори, за таку норму вільнолюди піднімуть на вила.
Вадим Жураковский написав:Первый, тут претензия не к застройщику, а к местной власти, которая дает согласие на проекты без парковок. Но я не специалист в этой области, не знаю есть такая процедура согласования проектов или нет. Но мне кажется, что так должно быть. Строишь дом на N квартир, должен построить N паркомест, иначе проект не подпишут и объект в эксплуатацию не примут. ИМХО
вот от этого и нужно исходить... оболонский проспект 1, на месте автостоянки теперь стоит ТРИ дома по 25 этажей! где стоят автомобили при еще неполностью заселенных домах? правильно, вдоль дороги... и не нужно говорить что жители этих домов жлобы, быдло и зажали денег за стоянку! от того что они платят или нет за парковку в правом ряду ничего не изменится... причин радоваться что кого то нагнут на 1000 грн в месяц я не буду. или расчет был на то что у покупателя квартиры за 100 000 - 200 000 долларов нет автомобиля, зато метро рядом? власти порождают этот хаос, а потом имитируют бурную деятельность и все за деньги горожан! и всегда есть индивиды, которые одобрят любой маразм от власти который лично их в данный момент не касается...