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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8101810281038104

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 123
1. Зросли більш, як на 15%
20%
24
2. Зросли на 10 - 15%
2%
3
3. Зросли на 5 - 10%
10%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
40%
49
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
21
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 07:54

  Вадим Жураковский написав:Первый, тут претензия не к застройщику, а к местной власти, которая дает согласие на проекты без парковок. Но я не специалист в этой области, не знаю есть такая процедура согласования проектов или нет. Но мне кажется, что так должно быть. Строишь дом на N квартир, должен построить N паркомест, иначе проект не подпишут и объект в эксплуатацию не примут. ИМХО


Ви намагаєтеся поставити воза поперед коня.

Забудовники із задоволенням будували паркінг, якби це було потрібно.
Але біда у тому що ключове у цьому будували. Так склалося що збудувати коштує грошей. Не знаю чому, але так сталося.
А потім приходить ще одна напасть - експлуатувати теж коштує грошей.

І тут приходить українець а-ля Слона носова і каже - купувати не буду, хочу паркінг вартістю 10кує орендувати за 400 грн і не платити за комуналь. І це ще супер. Адже більшість і цього робити не бажає.


Питання вирішиться якщо прийняти як у Токіо - є паркомісце, можеш придбати авто. Не має - катайся на маршрутці. І платний в’їзд в центр.
Кличка намагалися лінчувати за евакуатори, за таку норму вільнолюди піднімуть на вила.
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 08:02

  Вадим Жураковский написав:Первый, тут претензия не к застройщику, а к местной власти, которая дает согласие на проекты без парковок. Но я не специалист в этой области, не знаю есть такая процедура согласования проектов или нет. Но мне кажется, что так должно быть. Строишь дом на N квартир, должен построить N паркомест, иначе проект не подпишут и объект в эксплуатацию не примут. ИМХО


вот от этого и нужно исходить...
оболонский проспект 1, на месте автостоянки теперь стоит ТРИ дома по 25 этажей! где стоят автомобили при еще неполностью заселенных домах? правильно, вдоль дороги... :(
и не нужно говорить что жители этих домов жлобы, быдло и зажали денег за стоянку! от того что они платят или нет за парковку в правом ряду ничего не изменится... причин радоваться что кого то нагнут на 1000 грн в месяц я не буду. или расчет был на то что у покупателя квартиры за 100 000 - 200 000 долларов нет автомобиля, зато метро рядом? власти порождают этот хаос, а потом имитируют бурную деятельность и все за деньги горожан! и всегда есть индивиды, которые одобрят любой маразм от власти который лично их в данный момент не касается...


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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 08:05

Серж-ику залишається лише.....

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